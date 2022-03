Dal petrolio al lime, il verde è il colore beauty di marzo: ombretti e smalti da provare per il tuo make up look Le sfumature di verde sono senza dubbio le protagoniste dei beauty look di marzo: dal lime acceso e vibrante al petrolio, passando per verde prato e verde bosco. Ecco come utilizzarle nel make up.

A cura di Federica Ambrogio

Non ci sono dubbi, il verde sarà uno de colori must have per la primavera 2022 sia per quanto riguarda la moda che per il beauty. Dal verde lime acceso e luminoso al petrolio, intenso e profondo, il colore più trendy da indossare nel mese di marzo è il verde. Potrai prendere ispirazione dai make up look geometrici indossati da Chiara Ferragni, giocare con nail art dai colori fluo e persino osare con rossetti audaci ed estrosi. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da provare per il tuo beauty look con il colore del mese!

Tutte le sfumature di verde, il colore beauty di Marzo

Con l'arrivo della bella stagione tornano i colori vitaminici e vibranti: la primavera 2022 è all'insegna del verde prato per la moda, mentre nel mondo beauty sono gettonatissime tutte le sfumature di verde. Dal verde lime indossato da Chiara Ferragni per il suo eyeliner glitterato al verde smeraldo, luminoso e profondo, passando per il verde oliva per chi ama i look dalle sfumature più calde e dai riflessi dorati. Potrai utilizzare le sfumature di verde per la tua manicure scegliendo un unico tono e abbinandolo a nuance delicate come il rosa cipria, il beige e il panna, oppure con colori a contrasto come il rosa e il fucsia, ma anche con tocchi metalizzati perfetti per le decorazioni, dall'oro fino all'argento. Si a manicure monocolore, double french ma anche effetto marmo e swirl nail art.

Sembra proprio che dopo il look geometrico sfoggiato alla settimana della moda di Parigi Chiara Ferragni e il suo truccatore, Manuele Mameli, ci abbiano preso gusto con le sfumature del verde. Qualche giorno infatti l'influencer ha sfoggiato un eyeliner glitter nei toni del verde lime, luminoso e pop. Oltre all'eyeliner colorato potrai realizzare smoky eyes intensi e magnetici, ma se ami osare potrai utilizzare il verde anche per colorare le tue labbra.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

I cosmetici da provare nelle sfumature del verde sono tantissimi: potrai scegliere tra eyeliner, matite, smalti e ombretti in diverse tonalità, da quelle più accese e sgargianti a quelle più intense e profonde. Da provare la palette Mini Gold di Natasha Denona, con 5 ombretti nelle tonalità del verde, dall'oliva al menta, passando per pastello e verde petrolio. Se ami gli eyeliner il prodotto che fa per te è il Diorshow On Stage Liner di Dior nella colorazione Matte Pop Green, un verde opaco acceso e luminoso. Per un tocco di verde sulle ciglia potrai provare lo Smart Colour Mascara di Kiko, mentre per la tua manicure con il colore del mese sarà perfetto lo smalto Vernis À Ongles di Gucci, nella nuance fresca e luminosa Dorothy Turquoise.