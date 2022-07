L’azzurro è il colore beauty di luglio: ombretti, matite e smalti da provare per il tuo look Il colore di tendenza per il beauty look di luglio è l’azzurro: dal celeste al ceruleo, fino all’azzurro cielo. Scopri come utilizzarlo per creare make up e nail art di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Ceruleo, azzurro cielo, celeste e azzurro pastello: le sfumature di azzurro da scegliere per il make up e le nail art di luglio sono tantissime e vitaminiche. Dopo il verde lime, il rosa bubblegum e le sfumautre solari del giallo è l'azzurro a essere protagonista dei beauty look di luglio, da utilizzare per smalti, ombretti, matite e persino mascara. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da provare per realizzare un look di tendenza!

L'azzurro è il colore beauty di luglio

Fresco e luminoso, l'azzurro è il colore perfetto da sfoggiare per il tuo beauty look estivo e non solo. Dal pastello fino alle sfumature più vivaci che ricordano il colore del cielo, dal celeste fino al ceruleo, passando dagli azzurri polverosi come il carta da zucchero fino ad arrivare alle sfumature marine. Una nuance ideale da indossare per la tua manicure, da quelle realizzata in scala di colore partendo dall'azzurro più chiaro fino all'azzurro più intenso e vivace, ideale anche per una french manicure colorata o per nail art più elaborate e decorate. Perfetto da abbinare al bianco e al rosa, potrai accostarlo anche al blu, sia quello scuro e intenso che quello elettrico.

Quando si parla di azzurro nel make up spesso vengono in mente i look estrosi e stravaganti degli anni '80, ma l'azzurro può essere utilizzato anche per creare make up look eleganti e raffinati con un tocco di colore. Dallo smokey eyes creato con gli azzurri tendenti al grigio come quello proposto da Dior, fino alle linee grafiche di eyeliner dove la definizione creata con l'azzurro vivace si accosta al nero o al blu notte, fino ai dettagli di colore creati con ombretti vivaci per illuminare l'angolo interno dell'occhio oppure con matite pop per colorare la rima interna.

I cosmetici da provare

Tra le novità da non perdere c'è la palette di ombretti di Dior, la 5 Couleurs Couture in edizione limitata: la variante Blue Velvet comprende 5 ombretti vellulati nelle nuance dell'azzurro grigiastro a quello più intenso e profondo, con un tocco di lavanda. Se vuoi creare un look con un azzurro cielo intenso e vibrante l'ombretto che fa per te è Baby Jane di Nars: un ombretto singolo estremamente pigmentato e luminoso. Tra le matite occhi è da provare Norvina Chroma Stix di Anastasia Beverly Hills nella nuance Electric Blue, ultra pigmentata e a lunga tenuta. Da non perdere poi il nuovo smalto di OPI, della collezione Power of Hue: il colore perfetto è FeelBluetiful, un azzurro cangiante e luminoso.