Il pesca è il colore beauty di aprile: ombretti, rossetti e smalti da provare per il tuo make up look Luminoso e fresco, il pesca è il colore beauty con cui osare ad aprile su occhi, guance e labbra per un make up primaverile di tendenza, dai look soft a quelli più intensi.

A cura di Federica Ambrogio

Con l'arrivo della primavera ritornano i colori pastello, luminosi e vitaminici. Il colore must have da provare ad aprile per il tuo beauty look è senza dubbio il pesca: una sfumatura delicata e radiosa di arancione perfetta da indossare per dare vita e freschezza alle guance ma anche per dare un tocco di colore alle labbra, perfetto da utilizzare sugli occhi per illuminare le iridi verdi e azzurre. Il pesca è anche una nuance perfetta da utilizzare per la tua manicure, sia per le nail art semplici che per quelle più elaborate. Nella gallery abbiamo selezionato 20 cosmetici da provare nelle nuance del pesca: scopri gli ombretti, blush e rossetti da indossare ad aprile!

Il pesca è il colore beauty di aprile

Luminoso e vivace, il pesca sarà la tonalità perfetta da indossare ad aprile per il tuo beauty look. Vitaminica e vibrante è ideale da utilizzare per esaltare le primissime abbronzature. Potrai indossare la nuance del pesca e delle sue sfumature per la tua manicure primaverile: perfetta per esempio per realizzare una french manicure colorata, uno dei trend della primavera 2022, che potrai creare con un'unica sfumatura oppure unendo due gradazioni di smalto pesca per definire la tua lunetta. Perfetto da abbinare a smalti metallici come i dorati, è ideale anche con lo smalto o verde utilizzati per creare nail art più elaborate.

Anche il make up si veste di pesca, perfetto da indossare su guance e labbra ma anche sugli occhi. Le guance saranno ravvivate dai blush aranciati perfetti per creare un effetto bonne mine sul viso, mentre le labbra color pesca esalteranno particolarmente le carnagioni chiare e dorate. Gli ombretti pesca sono perfetti per esaltare gli occhi chiari: hai mai pensato di realizzare uno smokey eyes colorato? Creandolo con il pesca otterrai un effetto luminoso e delicato che valorizzerà il tuo sguardo: per renderlo ancora più magnetico e sensuale abbinalo a una matita scura applicata vicino alle ciglia.

Tutti i cosmetici da provare

Per ravvivare il viso con il blush potrai scegliere tra le ultime novità lanciate sul mercato cosmetico: perfetto il blush in stick di Huda Beauty, Cheeky Tint Blush Stick, da sfumare sulle guance direttamente con le dita. Se preferisci il blush in polvere invece, sarà perfetta la palette Blush in bloom Amazonian clay cheek palette di Tarte che contiene tre sfumature di pesca per dare vita e scolpire il tuo incarnato. Sulle labbra potrai invece provare il nuovo rossetto di Dolce&Gabbana Sheerlips nella colorazione Joyful Sunflower, luminoso e fresco, mentre per definire il contorno labbra sarà perfetta la matita I Need A Rose Lip Crayon di Natasha Denona, nella colorazione Daphne. Sugli occhi potrai osare con l'ombretto liquido di 3ina, il The Eye Gloss per creare sugli occhi un effetto wet luminoso, oppure la palette di ombrettiPretty in Peach di Morphe. Lo smalto per eccellenza fa parte della nuova collezione di Essie ed è la tonalità Spring Awakening. Scopri nella gallery tutti gli altri cosmetici per il make up di aprile.