Come valorizzare il proprio viso con il make-up: la visual wight theory che spopola su TikTok La teoria che spiega quali siano i trucchi più donanti a seconda delle caratteristiche del proprio volto sta diventando virale sul social cinese. Come capire quali tratti enfatizzare.

A cura di Annachiara Gaggino

Uno degli ultimi trend che sta spopolando su TikTok è quello della visual weight theory. Secondo questa teoria si può capire se un determinato make-up sarà donante sulla base di quanto i lineamenti del volto siano marcati. La situazione è quella in cui si vede un trucco su una persona, una star o un'amica apparentemente perfetto ma, nel momento in cui si decide di realizzarlo su se stessi, ci si rende conto che l'effetto è molto diverso, e non piace. Non c'entra la qualità dell'imitazione, probabilmente è stato riprodotto in maniera estremamente accurata, quello che cambia è proprio il viso della persona su cui è realizzato, che può cambiare il risultato finale.

I codici visivi di ogni volto

La fisionomia di ciascuno è diversa, non un make-up valorizzante su una persona può non donare affatto a un'altra. Ogni faccia ha lineamenti diversi, codici visivi personali e tratti distintivi, queste caratteristiche si possono riassumere nell'altezza degli zigomi, la distanza tra gli occhi, la forma maturale delle sopracciglia e la carnosità delle labbra, e data la loro varietà ognuno deve valorizzare i propri connotati in maniera differente. Alcuni elementi distintivi che su un viso risultato più marcati di altri ed è a questo che si riferisce la visual weight theory, virale su TikTok che divide le tipologie di volto in due tipi sulla base di tratti somatici più o meno evidenti. Sulla base del gruppo di appartenenza poi si può capire quale make-up risulti più donante.

High visual weight e low visual weight

Secondo il trend di TikTok i volti possono avere dei tratti spiccatamente marcati (high visual weight) oppure essere armoniosi, quando nessun elemento prevale sugli altri (low visual weight). A seconda della macrocategoria a cui si appartiene bisogna realizzare un make-up diverso, consigliato dai creator del social network cinese. Secondo Pincess Raquelle, prima a parlare di questa teoria, bisogna valutare tre cose: la struttura ossea, la presenza importante o meno dei tratti essenziali del nostro volto e la loro posizione sul nostro viso. Tra i trucchi proposti dagli utenti della piattaforma per capire quale sia la propria visual weight c'è quello di scattarsi un selfie in bianco e nero, creare un duplicato dell'immagine, modificarne una impostando il contrasto al massimo e nell'altra al minimo. Se i tratti risultano più chiari nella prima allora si possiede una high visual weight, al contrario si tratta di un low visual wight.

Come valorizzare il proprio viso

Nel caso la propria visual weight si classificata come alta, allora vanno valorizzate le caratteristiche facciali predominanti come un rossetto acceso sulle labbra o uno smokey eyes. Per enfatizzare un viso dalla visual weigh bassa invece servirà un trucco caratterizzato dai toni neutri. Evitare di esagerare e prediligere uno stile più naturale