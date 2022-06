Come realizzare le lentiggini finte con l’henné: i tutorial che spopolano sui social Volete arrivare ai primi giorni di mare con un aspetto già “esotico”? Potete puntare tutto su delle lentiggini fake: ecco come realizzarle seguendo i tutorial che spopolano sui social.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 non è ancora cominciata ma, complici le giornate calde di fine primavera, in moltissimi stanno passando le loro prime ore al mare. In questo periodo, però, la tintarella non è ancora impeccabile e spesso ci si ritrova a dover andare in spiaggia con una carnagione un po' troppo pallida. Per fortuna il make-up viene in soccorso a tutti coloro che vogliono vantare un aspetto "esotico" fin dai primi giorni di vacanza. Un piccolo trick che si può mettere in atto? Realizzare delle lentiggini finte con il trucco come suggeriscono i numerosi tutorial diventati virali su TikTok.

Le fake freckles sono virali su TikTok

I social non sono più semplicemente delle piattaforme per rimanere in contatto con le persone care, vengono spesso utilizzati per lanciare mode, tendenze e manie. Tra le ultime arrivate ce n'è una che riguarda il mondo beauty: spiega come fare le lentiggini finte sul viso, così da aggiungere un tocco "vacanziero" al proprio aspetto. TikTok pullula di video tutorial che spiegano come realizzarle servendosi semplicemente dell'henné, per la precisione del cornetto che di solito viene utilizzato per realizzare i tatuaggi temporanei. Passato sulle zone su cui si vogliono delle fake freckles, si ottiene un risultato impeccabile in pochi minuti.

I trucchi per realizzare delle lentiggini fake perfette

Le micro macchie a forma di lentiggini devono essere leggermente irregolari, possono essere realizzate su guance, naso, fronte, mento ma è sugli zigomi che bisogna insistere un tantino di più. Terminata l'applicazione del prodotto, è necessario lasciarlo in posa per 15-20 minuti, così che si asciughi perfettamente. A questo punto è possibile rimuovere gli eccessi dal viso con un dischetto di cotone. All'inizio il colore potrebbe sembrare un po' troppo vicino all'arancione ma non bisogna preoccuparsi: l'henné rivela la sua vera tinta. L'unica raccomandazione da seguire quando si usa il cornetto? Assicurarsi che non contenga ingredienti che causano allergie o infiammazioni sulla pelle. Prima di usarlo sul viso, dunque, sarebbe bene fare delle prove su un braccio o su una mano con una dose micro