Come dare una seconda vita agli stivali di pelliccia: i tutorial per trasformarli spopolano su TikTok La nuova ossessione social? Quella di dare una seconda vita agli stivaletti di pelliccia in stile Ugg. Ecco i tutorial a cui ispirarsi per trasformarli in nuove calzature.

A cura di Valeria Paglionico

TikTok non è un semplice social media che permette di rimanere in contatto con i followers, con i suoi brevi video aiuta a esprimere al meglio il proprio estro creativo. Gli utenti con la passione per l'universo fashion e beauty sono moltissimi e non esitano a dare i loro consigli da poter riciclare nella quotidianità. Dopo gli originali tutorial di make-up, da quello anti-occhiaie a quello per un impeccabile effetto glow, ultimamente a spopolare sono le clip che spiegano come trasformare gli stivaletti di pelliccia in stile Ugg. Ecco tutto quello che bisogna fare per dargli una nuova vita quando sono rovinati o semplicemente quando si ha voglia di cambiarli.

Trasformare gli stivaletti di pelliccia è la nuova ossessione social

Avete presente gli stivali in stile Ugg, quelli imbottiti di pelliccia con la suola di gomma? Oltre a essere caldissimi e comodi come pantofole, sono anche trendy, peccato solo che col tempo tendono a rovinarsi e a sformarsi. È possibile però dargli una nuova vita lasciando libero sfogo alla propria creatività. La mania di "modificarli" con il fai da te è diventata la nuova ossessione social, tanto che su TikTok spopolano i tutorial che spiegano come trasformarli in stivaletti ultra mini o in ciabatte. Cosa serve? Semplicemente un paio di forbici, un ago e del filo di cotone e il risultato sarà impeccabile.

I tutorial di TikTok da imitare

Gli stivaletti ultra mini in stile Ugg sono i più amati dalle star ma per averli non serve spendere centinaia di euro, si può trasformare il modello che si ha già a casa. Come spiegano diversi utenti di TikTok, bisogna tagliare la parte che cinge la caviglia, arrivando all'altezza desiderata. Coloro che amano la precisione possono anche scucire l'orlo dalla parte tagliata e ricucirla sui "nuovi" stivaletti. C'è poi chi cambia il loro colore con della tintura per tessuti, chi rinvigorisce il manto di pelliccia intero con spazzola e phone. Insomma, le idee per dare una seconda vita agli stivaletti sono davvero moltissime. A questo punto non resta che provare, certi del fatto che, anche se venissero trasformati in semplici pantofole, sarebbero comodissimi e trendy.