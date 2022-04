Massaggi facciali, come avere zigomi alti e definiti in modo naturale: i tutorial che spopolano Desiderate degli zigomi alti e definiti in modo super naturale? I social vengono in vostro soccorso: ecco i tutorial per fare i massaggi facciali dall’effetto linfodrenante.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che per avere un viso impeccabile fosse necessario solo usare creme idratanti e sottoporsi spesso a dei trattamenti specifici? La verità è ben diversa, visto che questi step non bastano per cambiare l'aspetto della pelle del volto. Tutti coloro che desiderano avere il viso liscio e levigato come quello di un bambino farebbero bene a inserire nella propria skincare i massaggi facciali. Quali sono i loro benefici? Se fatti con prodotti e sieri rimpolpanti e anti-age donano luminosità ed elasticità al viso, rendendolo così decisamente più giovane: ecco i tutorial e i consigli che stanno spopolando sui social e che spiegano come avere degli zigomi alti in modo naturale.

I benefici dei massaggi facciali

Il massaggio facciale, meglio conosciuto come massaggio linfodrenante, è il segreto per levigare e scolpire la zona degli zigomi ed è per questo che i tutorial sulla questione stanno accumulando milioni di views sui social. Si tratta di una tecnica capace di avere un'azione detox sia sulla pelle che sui suoi sottostrati, contribuendo così al rilassamento dei muscoli (le cui tensioni favoriscono la comparsa delle temute rughe d'espressione). Attraverso il massaggio al viso si stimola la circolazione e la produzione di nuove cellule, rinnovando l'aspetto della pelle, rendendola così più tonica e luminosa.

Come fare un massaggio linfodrenante al viso

Come fare il massaggio facciale? Si possono usare il rullo di giada, le spazzole tipo foreo o semplicemente le dita delle mani, l'importante è massaggiare con dei gesti concentrici la zona che va dagli zigomi alla fronte. Bisogna partire dal centro e andare verso le estremità, seguendo poi con l'ossatura delle guance e con il collo. Alla fine è poi necessario stendere la pelle verso le orecchie sul finale. Per rendere più semplice l'operazione si può stendere sul volto un velo di olio idratante e nutriente. Il tutto va poi ripetuto almeno due volte alla settimana, così da ottenere degli zigomi definiti e alti in modo naturale.