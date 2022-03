Come fare una treccia voluminosa in 5 minuti: il tutorial che spopola sui social Siete alla ricerca di un’acconciatura unica e dal tocco principesco per una serata speciale? I social vengono in vostro soccorso: ecco il tutorial da seguire per realizzare una treccia super voluminosa.

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più semplicemente delle piattaforme con cui si ha la possibilità di rimanere in contatto con conoscenti, star e amici, sono ormai vere e proprie "raccolte di tutorial". Da Facebook a Instagram, fino ad arrivare a TikTok, ovunque spopolano i video in cui si danno consigli per facilitare la quotidianità. Tra i più amati in assoluto ci sono quelli che riguardano l'universo beauty, che non di rado sono diventati virali. L'ultimo arrivato spiega come fare per realizzare una treccia voluminosa in meno di 5 minuti, così da aggiungere un tocco glamour e principesco al proprio look.

Cosa serve per realizzare una treccia voluminosa

Siete alla ricerca di un'acconciatura particolare e facile da realizzare? I social vengono in vostro soccorso proponendo una serie di tutorial semplici e veloci per dare vita ad hair look unici. L'hairstylist californiana Brenna Cohoom, in particolare, ha spiegato nei minimi dettagli cosa bisogna fare per avere una treccia voluminosa in pieno stile Rapunzel. Il video è rivolto a chi ha i capelli lunghi e non vuole optare sempre per la solita coda di cavallo ma, a differenza delle clip dello stesso genere, richiede pochissima fatica. Tutto quello che serve? Semplicemente dei mini elastici trasparenti.

Treccia maxi: come realizzarla

La prima cosa da fare per realizzare l'acconciatura è pettinare e texturizzare i capelli con uno spray al sale marino (prodotto utile per far durare più a lungo l'hair look). A questo punto bisogna dividere i capelli in varie mezze code fermate con un micro elastico, la seconda sezione va passata "all'interno" della prima e circondata con le ciocche, creando così un intreccio extra volume. L'operazione va ripetuta fino a quando la treccia non è completa. Il tocco di classe? Allargare le ciocche con le mani e fissarle con della lacca: il risultato sarà letteralmente a prova di parrucchiere.