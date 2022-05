Come avere i capelli ricci senza usare la piastra: i tutorial diventati virali su TikTok Volete i capelli ricci ma siete stanchi di utilizzare piastre e ferri? Sui social è arrivata la soluzione che fa per voi: ecco i consigli e i tutoria diventati virali per ottenere un effetto curly in modo naturale.

L'estate si avvicina e, complici le temperature calde, diventa sempre più difficile curare l'hair look nei minimi dettagli, soprattutto quando tutto ciò implica l'uso di asciugacapelli, piastre e ferri vari. Non sorprende, dunque, che questo sia il periodo dell'anno più temuto da tutte coloro che non amano la propria chioma "al naturale", visto che è praticamente impossibile realizzare un'acconciatura impeccabile senza ritrovarsi in un bagno di sudore. Per fortuna, però, i social vengono in soccorso a quelli che non hanno alcuna intenzione di rinunciare alle onde, ai ricci e ai torchon nella bella stagione: ecco il tutorial da seguire per avere dei curly hair perfetti senza piastra.

Il metodo per avere i capelli ricci e naturali in una notte

Volete dei capelli ricci o mossi ma riuscite a realizzarli solo con piastre e ferri? Se non intendete più stressare la chioma o se semplicemente non volete più sudare alle prese con la piega, è arrivata la soluzione che fa per voi: sui social esistono infatti diversi tutorial che spiegano come ottenere un effetto curvy o wavy senza utilizzare la piastra. Tutto quello che serve è una semplice cintura dell'accappatoio come spiegato nella breve clip della Tiktoker Lilly van Brooklyn. Quest'ultima non si è inventata nulla di nuovo, ha semplicemente riproposto un metodo risalente agli anni '50 e '60. Servendosi degli hashtag #bathrobebeltcurls e #overnightcurls, è riuscita a rendere il suo video virale.

Dalla cintura dell'accappatoio ai bigodini: come avere i ricci senza piastra

Per rendere i capelli ricci con la cintura dell'accappatoio basta posizionarla sopra la testa come se fosse una fascia, arrotolandola intorno alle ciocche alle due estremità. L'originale treccia va tenuta in posa per una notte intera, meglio se fissata con due elastici. Una volta passato questo lasso di tempo, il risultato sarà assolutamente impeccabile. Cosa utilizzare in alternativa? Un bigodino XXL in spugna rivestito da una stoffa satinata che assicura un effetto extra volume e che combatte il crespo. Anche in questo caso sarebbe bene dormirci su per 8-9 ore, passandoci su spazzola, olio illuminante e spray volumizzante una volta sciolti. Il risultato è assolutamente assicurato, parola di influencer.