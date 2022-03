Come allungare le ciglia corte col mascara: il tutorial che spopola su TikTok Volete delle ciglia extra volume ma non avete alcuna intenzione di servirvi di extension e artifici? Sui social trovate il tutorial che fa per voi: ecco tutto quello che bisogna fare per avere uno sguardo da cerbiatta anche quando si hanno le ciglia corte.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte le tendenze nel campo del make-up hanno subito una brusca rivoluzione: complici i lockdown che hanno costretto tutti a passare molto tempo a casa "al naturale", è tornata di moda la filosofia "less is more", anche in fatto di trucco. A spopolare non sono più il contouring e gli infiniti strati di fondotinta, ombretto e rossetto ma le tonalità luminose le texture impalpabili e l'effetto glow, ovvero tutto ciò che esalta la bellezza acqua e sapone della pelle. In quanti sanno che esiste un metodo naturale anche per allungare le ciglia corte? Tutto quello che serve è un semplice mascara.

Sui social nasce il trend delle "ciglia fluttuanti"

I social sono ormai un luogo magico per tutti gli amanti dell'universo beauty: sono moltissimi i tutorial a tema che spopolano e che riescono a "semplificare" la vita quotidiana, soprattutto quando si parla di make-up, da quello che spiega come eliminare le occhiaie a quello che consiglia quale prodotto usare al posto del primer viso. L'ultimo arrivato riguarda le ciglia corte e spiega come fare per allungarle in modo naturale. La tendenza si chiama Floating Lashes, letteralmente "Ciglia fluttuanti", e fa riferimento al fatto che al termine del "trattamento" diventano morbide, soffici, leggere come piume e incurvate.

Il tutorial per avere ciglia extra volume

Come fare per allungare le ciglia corte solo col mascara e senza artifici più o meno posticci come le ciglia finte? Bastano semplicemente manualità e un piegaciglia. A realizzare il tutorial delle Floating Lashes è stata l'utente di TikTok Sierra Cannon, che ha spiegato che per ottenere un effetto impeccabile le ciglia vanno trattate, ovvero incurvate con attenzione proprio col piegaciglia. Dopo aver ottenuto la forma desiderata si può passare al mascara, facendo attenzione ad applicarlo in modo delicato, dunque concentrandosi sulla parte bassa delle ciglia e meno sulle punte. Così facendo l'effetto sarà soft ma extra volume.