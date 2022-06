Come allungare le ciglia: 7 rimedi naturali e i migliori prodotti per averle lunghe e folte Come allungare e rinforzare le ciglia? Ecco 13 consigli efficaci: metodi naturali, prodotti e tecniche per avere ciglia lunghe e forti e uno sguardo più intenso.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando ciglia lunga e folte incorniciano gli occhi, il viso diventa più espressivo e interessante. Mentre alcune donne, però, sono naturalmente provviste dei cosiddetti "occhi a cerbiatta", moltissime altre desiderano allungare le proprie ciglia, rinforzarle e, di conseguenza, rendere lo sguardo più intenso e magnetico.

Per donare alla zona cigliare vitalità e forza, si può scegliere di ricorrere a metodi naturali, come l'olio di oliva e il borotalco, di affidarsi a un'estetista per l'applicazione di extension o, ancora, di acquistare prodotti specifici, come un siero per le ciglia efficace, il classico mascara o il primer ciglia.

Di seguito, vi presentiamo 13 consigli efficaci per avere ciglia forti, lunghe e voluminose, con o senza mascara. Tra i suggerimenti proposti, troverete sia rimedi casalinghi, più economici, che trattamenti mirati, primo fra tutti i kit per laminazione ciglia fai da te, adatti a qualsiasi budget e venduti a un prezzo medio di 60€.

Metodi naturali per rinforzare e far crescere le ciglia

Come allungare e infoltire le ciglia naturalmente? I rimedi naturali per averle lunghe, voluminose e fitte sono semplici ed efficaci. Tuttavia, richiedono tempo e costanza, necessari per ottenere risultati visibili e duraturi.

Di seguito, vogliamo proporvi 7 metodi casalinghi per nutrire, rinforzare e far crescere le ciglia. Tra quelli proposti, ne troverete alcuni molto noti, come l'olio di oliva o di ricino, e altri più inediti, come il borotalco o la vaselina.

1. Applicare l'olio di oliva per nutrire le ciglia

Molti oli vegetali presentano caratteristiche specifiche, utili a favorire la crescita e il rafforzamento delle ciglia. Tra i più noti, troviamo sicuramente l'olio di oliva, dotato di proprietà ricostituenti, idratanti e nutrienti.

Quest'ultimo, infatti, si configura come un concentrato di sostanze benefiche, tra cui ricordiamo gli acidi grassi e la vitamina E, l'antiossidante naturale per eccellenza. Consigliamo di applicarlo sulla zona cigliare la sera, con uno scovolino pulito, con un cotton fioc o con le dita, e di lasciarlo in posa tutta la notte.

2. Utilizzare l'olio di ricino per ciglia più voluminose

L’olio di ricino di Florence Bio Cosmesi

Così come l'olio di oliva, anche l'olio di ricino è un ottimo alleato per la crescita e il nutrimento delle ciglia. Possiede una texture viscosa e densa, ed è in grado di creare un vero e proprio film protettivo intorno a peli e capelli.

Presenta proprietà rinforzanti, lenitive e ammorbidenti e contiene numerosi acidi grassi, ottimi per nutrire in profondità le ciglia e favorirne l'allungamento. Consigliamo di applicarne una o due gocce sulla zona cigliare, e di lasciare agire il prodotto per qualche ora o tutta la notte. Per utilizzarlo al meglio, siate parsimoniosi e stendetelo con uno scovolino per mascara: i risultati saranno visibili già dopo le prime 2 settimane di trattamento.

3. Usare il borotalco per ciglia più folte e voluminose

Per intensificare la resa del mascara e rendere le ciglia più forti, vi consigliamo di utilizzare un rimedio casalingo facile e veloce: il borotalco.

Quest'ultimo, infatti, renderà le ciglia sin da subito più corpose e folte. Per utilizzarlo al meglio, vi indichiamo tutti gli step da seguire:

applicate un po' di mascara per dividere le ciglia;

utilizzate uno scovolino pulito o un cotton fioc per stendere il borotalco sulla zona cigliare, evitando il contatto con gli occhi;

stendete il secondo strato di mascara, in modo da coprire del tutto il talco.

4. Applicare un impacco con il tuorlo d'uovo

Ricco di sostanze nutrienti, il tuorlo d'uovo viene spesso utilizzato in ambito cosmetico per sue proprietà ricostituenti. Non a caso, contiene un'alta concentrazione di proteine, utili a favorire la crescita e il rafforzamento delle ciglia.

Per utilizzarlo, basterà sbattere il tuorlo, stenderlo delicatamente sulle ciglia e lasciarlo in posa per un'ora. Trascorso il tempo indicato, dovrete soltanto lavarlo via con dell'acqua tiepida: le ciglia appariranno più sane e forti sin dalla prima applicazione.

5. Utilizzare l'olio di cocco per ammorbidire e nutrire le ciglia

L’olio di cocco biologico di NaturaleBio

Utilizzato soprattutto per rinforzare i capelli e nutrirli in profondità, l'olio di cocco è efficace anche sulle ciglia. Infatti, presenta proprietà nutritive e lenitive, oltre ad ammorbidire e a idratare in profondità.

Consigliamo di applicare l'olio di cocco sulle ciglia pulite, utilizzando uno scovolino per il mascara o un cotton fioc. Poiché si tratta di un prodotto corposo e concentrato, vi suggeriamo di eseguire il trattamento massimo 3 volte a settimana.

6. Stendere la vaselina per favorire la crescita delle ciglia

La vaselina, economica e semplice da reperire, rappresenta il classico rimedio della nonna. Questo prodotto, infatti, è un ottimo metodo casalingo per rinforzare le ciglia e favorirne la crescita.

Per utilizzarla al meglio, vi suggeriamo di applicarla con uno scovolino per mascara e lasciarla in posa tutta la notte.

7. Seguire uno stile di vita attivo e una dieta sana

Un'alimentazione bilanciata, associata a una moderata e costante attività fisica, rappresenta il metodo più efficace per avere ciglia forti e sane. In particolare, l'assunzione di cibi ricchi di vitamine A, B, C ed E e acidi grassi, favorisce la salute della zona cigliare e non solo.

Alimenti come frutta fresca e secca, verdure a foglia verde, legumi, olio extravergine d'oliva, avocado e semi di lino, infatti, costituiscono degli ottimi alleati per il benessere dell'organismo e delle ciglia.

Altri consigli e prodotti per avere ciglia lunghe e forti

Se avete bisogno di allungare le ciglia velocemente, magari per un'occasione speciale, i metodi naturali potrebbero non fare al caso vostro. Questi ultimi, infatti, assicurano risultati ottimi, ma richiedono un tempo prolungato di azione. In questo caso, dunque, vi suggeriamo di ricorrere al make up o a una tecnica estetica mirata.

Di seguito, vi proponiamo prodotti specifici e trattamenti professionali, perfetti per avere ciglia lunghe e folte in poco tempo: dal siero ciglia al classico mascara, passando per le extension e la laminazione ciglia.

8. Utilizzare un siero ciglia

Il siero allungante per le ciglia Mealash

I sieri ciglia sono dei prodotti cosmetici a uso topico, applicati sulle ciglia deboli e fini, per rinforzarle e allungarle nel giro di poche settimane. Sono progettati per avvolgere il pelo dalla radice alle punte e stimolare l'attività dei bulbi piliferi.

In commercio, esistono tantissime tipologie di sieri ciglia, contenenti ingredienti specifici: i derivati della prostaglandine, la biotina, le vitamine E e B5, i peptidi e gli oli vegetali rappresentano le sostanze più note ed efficaci.

Questi prodotti vanno applicati ogni giorno, prima di addormentarsi, per un periodo di tempo prolungato, in media dalle 2 alle 8 settimane.

9. Applicare un primer per mascara

Il primer mascara di L’Oréal Paris

Sebbene possa sembrare uno step poco importante della make up routine occhi, l'applicazione del primer per mascara è essenziale, sia per preparare le ciglia al trucco vero e proprio, che per proteggerle e rinforzarle.

Questo prodotto di base, infatti, crea un film protettivo intorno ai peli delle ciglia, ne definisce la struttura e massimizza gli effetti del mascara. Va applicato prima del make up, sulle ciglia pulite e deterse, libere da eventuali residui di trucco.

10. Evitare il mascara waterproof

Il metodo più immediato per avere ciglia lunghe e voluminose è senza dubbio il mascara, perfetto per valorizzare lo sguardo.

Tuttavia, vi consigliamo di utilizzare con moderazione i mascara waterproof e di preferire quelli classici. Mentre questi ultimi, infatti, sono facili da rimuovere, i primi possono seccare le ciglia o causarne l'indebolimento durante la fase di struccaggio.

In più, vogliamo suggerirvi di scegliere il mascara in base alle vostre esigenze e alla tipologia di prodotto: allungante, volumizzante o 2 in 1.

11. Utilizzare un piegaciglia

Il piegaciglia di Tweezerman

Quando le ciglia tendono a essere poco incurvate, l'utilizzo del piegaciglia costituisce un'ottima soluzione per donare loro la giusta definizione.

Questo semplice accessorio, infatti, solleva naturalmente le ciglia, che appaiono più lunghe e delineate. In più, applicato prima del primer e del mascara, è in grado di massimizzare la resa dei due prodotti combinati.

12. Struccare gli occhi con un prodotto specifico

La fase di struccaggio è fondamentale per il benessere di pelle e ciglia. La zona perioculare, poi, necessita di una cura e un'attenzione particolari.

Pertanto, vi consigliamo di scegliere sempre uno struccante specifico per la zona occhi, più delicata. In commercio, ne potrete trovare di tantissime tipologie: dall'acqua micellare, al detergente cremoso, passando per quello in gel.

In più, suggeriamo di non strofinare con forza l'area perioculare, ma di detergerla con movimenti circolari e delicati.

13. Ricorrere a trattamenti professionali: extension e laminazione ciglia

Per allungare le ciglia e ottenere risultati immediati e duraturi, potreste pensare di affidarvi a un'estetista e sottoporvi a un trattamento professionale. Tra i più celebri, troviamo sicuramente la laminazione ciglia e le extension ciglia. Scopriamo insieme in cosa consistono queste tecniche e quali sono le principali differenze tra le due.

Laminazione ciglia o lash lift: parliamo di un trattamento professionale, che consiste nell'incurvare e definire le ciglia naturali mediante cosmetici e accessori appositi. Si può eseguire anche a casa, grazie ai numerosi kit per lash lift disponibili in commercio.

Extension ciglia: si tratta di vere e proprie aggiunte finte, realizzate in materiale sintetico o naturale, da applicare "una a una" sulle ciglia naturali, per volumizzarle e allungarle in maniera semi permanente. A differenza della laminazione, questa tecnica assicura risultati immediati, ma potrebbe indebolire l'arcata cigliare.

Se desiderate ciglia lunghissime e voluminose, ma intendete anche renderle più forti, consigliamo di preferire la laminazione, meno invasiva e più naturale.