Migliori primer ciglia: 10 prodotti per intensificare l’azione del mascara e valorizzare lo sguardo I migliori primer ciglia del 2022 per intensificare l’effetto del mascara ed avere ciglia più forti, lunghe e voluminose. Nella nostra classifica con recensioni abbiamo inserito i primer mascara delle marche più conosciute e alcuni consigli su come e quando applicarlo.

Il primer ciglia o pre-mascara è un prodotto cosmetico di base, formulato per preparare l’applicazione del mascara e intensificarne gli effetti. Si mette prima del rimmel e costituisce un vero e proprio base coat: un alleato irrinunciabile per ciglia definite e voluminose. Infatti, le separa e ne rende più liscia e uniforme la superficie, in modo da agevolare la stesura del mascara ed evitare la formazione di grumi. In più, protegge dalla desquamazione e dall’indebolimento la zona ciliare, esposta ad agenti esterni nocivi.

In commercio, possiamo trovarne di due tipologie: a base bianca, adatto soprattutto a preparare l'applicazione del mascara allungante e volumizzante, e a base trasparente, con proprietà nutrienti e idratanti. Anche se più rari, esistono anche dei primer di colore nero, pensati per scurire le ciglia.

Questi prodotti si applicano prima del mascara. Alcuni necessitano di qualche secondo per assorbirsi e asciugarsi del tutto, mentre altri possono anche essere usati come dei trattamenti, con funzione simile a quella dei sieri per le ciglia.

In questa guida, troverete non solo una selezione dei 10 migliori primer ciglia, ma anche una serie di informazioni relative alle funzionalità e alle modalità di applicazione di questo prodotto. La classifica da noi stilata, naturalmente, include soltanto articoli dei migliori marchi, efficaci e sicuri: Kiko, Essence, Maybelline, Puro Bio, Dior, Rimmel London e molti altri.

Infine, abbiamo deciso di fornirvi ulteriori consigli utili e prodotti per avere ciglia forti, lunghe e sane, anche senza mascara.

Quando si mette il primer ciglia e come si usa

Il primer ciglia si applica qualche secondo prima del mascara, per intensificarne l'effetto e facilitarne la stesura. Utilizzarlo è davvero semplice: basterà seguire i passaggi elencati di seguito.

Utilizzate un piegaciglia per piegare e dare forma alle vostre ciglia.

Con l'apposito scovolino in dotazione, procedete a stendere il primer, effettuando movimenti verticali, dalla radice alla punta delle ciglia.

Assicuratevi di non aver tralasciato alcuna zona delle ciglia.

Attendete qualche secondo che il primer si asciughi completamente.

Procedete con l'applicazione del mascara.

È bene precisare, però, che alcuni pre-mascara non necessitano di alcun tempo di asciugatura, mentre altri sono considerati veri e propri trattamenti, da applicare e lasciare in posa due volte al giorno, mattina e sera.

Migliori primer ciglia del 2022: classifica e recensioni

Adesso, però, scopriamo insieme quali sono i 10 migliori primer ciglia del 2022. In questa classifica, troverete diverse tipologie di prodotti: a base bianca, trasparenti e persino neri.

Tutti gli articoli selezionati, oltre a essere approvati dai dermatologi e dagli oftalmologi, vengono prodotti dai brand più affidabili sul mercato: Kiko, Essence, Maybelline, Urban Decay, Dior, Rimmel e tantissimi altri.

1. Il primer ciglia False Lashes Concentrate di Kiko Milano

Il miglior primer ciglia bianco per intensificare l’effetto del mascara

Il primer ciglia è un ottimo alleato per donare corposità e volume alle ciglia. Se il rimmel, infatti, non basta a ottenere l'effetto desiderato, vi consigliamo di provare il False Lashes Concentrate di Kiko Milano: il miglior primer ciglia utile a intensificare l’effetto del mascara.

Si tratta di un cosmetico a base bianca, realizzato con una formula cremosa e arricchito da polveri volumizzanti. Separa le ciglia e conferisce loro struttura, predisponendole all'applicazione del mascara scuro. Quest'ultimo, infatti, scorre senza problemi e si amalgama al prodotto sottostante. Grazie a questo pre-mascara le ciglia sono più voluminose del 169%, morbide e allungate.

Si consiglia di applicare il prodotto sulle ciglia pulite, stendendolo con lo scovolino apposito e lasciandolo asciugare per qualche istante prima di utilizzare il mascara.

Pro: è perfetto per enfatizzare gli effetti del mascara, rende le ciglia voluminose e più folte, pronte per la stesura del prodotto più scuro. In più, ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: stando alle recensioni degli utenti Amazon, la texture potrebbe risultare più liquida rispetto ad altri primer ciglia. Per questo motivo, è bene attendere che il prodotto sia del tutto asciutto.

2. Il primer ciglia Volume Booster di Essence

La migliore base mascara bianca per volumizzare le ciglia

Applicare il mascara senza utilizzare un primer ciglia è uno degli errori più comuni. La resa del rimmel, infatti, non viene massimizzata e le ciglia appaiono meno definite e lunghe. Il Volume Booster di Essence, a questo proposito, rappresenta un'ottima base mascara, oltre a meritare il titolo di miglior primer ciglia volumizzante.

È un cosmetico a base bianca, con un INCI piuttosto soddisfacente, privo di sostanze nocive. È formulato con un mix d'ingredienti mirati, tra i quali spiccano l'olio di açai e il burro di mango, ideali per donare corposità e volume alle ciglia.

Si applica prima del mascara e si amalgama perfettamente a quest'ultimo. Non è necessario attendere prima che il prodotto sia asciutto e pronto per l'applicazione del make-up.

Pro: questa base mascara è ideale per rendere le ciglia più folte e voluminose, poiché massimizza l'azione del mascara scuro e offre struttura alle ciglia.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato problemi particolari in relazione al prodotto.

Come appaiono le ciglia grazie al primer Essence applicato prima del mascara.

3. Il primer ciglia Get Better di Puro Bio

Il miglior primer a base trasparente per nutrire le ciglia

Quando le ciglia sono deboli, corte e soggette a caduta, il mascara non offre i risultati desiderati. In questa situazione, infatti, è necessario ricorrere a un cosmetico specifico o, ancora meglio, a un primer ciglia a base trasparente. Il Get Better di Puro Bio, ad esempio, agisce come un vero e proprio trattamento e può essere considerato il miglior primer a base trasparente per nutrire le ciglia.

Puro Bio si configura come un'azienda dinamica e al passo con i tempi, i cui obiettivi riguardano non soltanto il make up, ma anche l'ambiente e il mondo della sostenibilità. Impegnati nella promozione della cosmesi biologica, infatti, i produttori del brand realizzano articoli con INCI verdi, naturali e bio.

Il primer ciglia, pertanto, conferma i valori del marchio. È formulato con ingredienti biologici ed efficaci, primi fra tutti l'acqua di fiordaliso bio, con proprietà lenitive, e il gel di aloe vera bio, emolliente e nutriente.

Il prodotto può essere utilizzato sia da solo, come trattamento da applicare mattina e sera, sia prima del mascara, per migliorarne colore e tenuta. Viene assorbito dalle ciglia e, per questa ragione, non è necessario rimuoverlo durante lo struccaggio.

Pro: questo primer ciglia a base trasparente funge anche da trattamento, poiché nutre le ciglia in profondità, le rinforza dalla radice e ne stimola la crescita. È formulato con ingredienti 100% biologici.

Contro: il prodotto sembra non aver provocato nessun effetto indesiderato ai clienti Amazon, che si mostrano più che soddisfatti dell'acquisto.

4. Il primer ciglia The Colossal Big Shot di Maybelline New York

Il miglior primer a base nera per scurire le ciglia

I primer ciglia, di solito, si suddividono in due grandi categorie: a base bianca e a base trasparente. Tuttavia, anche se più rari, esistono prodotti colorati, formulati non solo per preparare le ciglia al mascara, ma anche per tingerle. Tra questi, il migliore per renderle più scure è The Colossal Big Shot di Maybelline New York, formulato con una texture cremosa e fibre pigmentate nere.

Grazie a questo primer, le ciglia vengono allungate dalla radice e compattate già prima dell'applicazione del mascara. In più, gli effetti del make up sono massimizzati e lo sguardo viene valorizzato.

Si consiglia di applicare il prodotto prima del mascara e di attendere qualche secondo, in modo da lasciarlo asciugare completamente. Lo scovolino in dotazione, infatti, consente di distribuire il primer in maniera uniforme, anche sui peli più corti.

Pro: il primer di Maybelline è un prodotto specifico per compattare e scurire le ciglia, ancor prima dell'applicazione del mascara. Pertanto, enfatizza gli effetti di quest'ultimo e intensifica lo sguardo.

Contro: stando ad alcune opinioni dei clienti Amazon, è importante lasciare asciugare il prodotto prima di applicare il mascara, per evitare che quest'ultimo crei delle antiestetiche sbavature.

5. Il primer ciglia Diorshow Maximizer 3D di Dior

La base bianca per mascara più famosa per massimizzare il volume delle ciglia

Quando parliamo di cosmesi, non possiamo non pensare ai brand più celebri e costosi. Tra questi, il più chiacchierato è senza dubbio Dior. A tal proposito, il Diorshow Maximizer 3D è il miglior primer per massimizzare il volume delle ciglia, renderle più lunghe e folte.

Ci troviamo di fronte a un primer a base bianca piuttosto particolare, in grado da fungere anche da siero per ciglia. È caratterizzato da una formula a tripla azione, che agisce su tre proprietà della zona ciliare: volume, curvatura e lunghezza. Contiene una formulazione innovativa, arricchita con fiordaliso, utile a intensificare il colore del mascara; nettare di cotone, ideale per proteggere e rivestire le ciglia, ed estratto di bacca, ingrediente ad azione rivitalizzante.

Si applica con facilità, grazie allo scovolino in dotazione. Infine, può essere utilizzato anche da solo, in sostituzione di un siero per volumizzare e allungare le ciglia. In quest'ultimo caso, deve essere steso due volte al giorno, mattina e sera.

Pro: perfetto per massimizzare il volume delle ciglia, questa base mascara funge anche da siero ciglia. Pertanto, ha proprietà allunganti e rinforzanti.

Contro: il prezzo è sicuramente superiore alla media, ma il marchio Dior è leader proprio nella cosmesi di lusso.

6. Il primer ciglia Ultimate Boost di Rimmel London

La migliore base mascara bianca per idratare le ciglia

Quando le ciglia perdono spessore e appaiono spente e deboli, probabilmente non stanno ricevendo la giusta idratazione. Per contrastare la caduta e l'indebolimento dell'arcata ciliare, dunque, consigliamo Ultimate Boost di Rimmel London, il miglior primer per idratare le ciglia.

Si tratta di un prodotto a base bianca, dotato di una formulazione unica, composta da micro-fibre rimpolpanti e oli idratanti. Mentre le fibre aderiscono alle ciglia per offrire volume, spessore e lunghezza maggiori, gli estratti di argan, jojoba e cocco, invece, contribuiscono a mantenerle morbide, nutrite e idratate.

Questo cosmetico va applicato prima del mascara, con l'apposito scovolino in dotazione. Prima di stendere il make up, però, si consiglia di attendere circa 3 secondi che il prodotto sia ben asciutto.

Pro: questo primer è ideale per idratare e nutrire le ciglia deboli e tendenti a spezzarsi. Infatti, è arricchito con oli nutrienti, come quello di argan, di cocco e di jojoba.

Contro: gli utenti Amazon non riferiscono particolari criticità o problematiche legate al prodotto e alla sua efficacia.

Ecco come si applica il primer ciglia di Rimmel London.

7. Il primer ciglia Subversion di Urban Decay

Il miglior pre mascara bianco per ciglia strutturate

Per facilitare la stesura del mascara, le ciglia devono essere lisce e ben delineate. Utilizzare un base coat, infatti, significa prepararle e donare loro corposità e volume. A questo proposito, vi suggeriamo di applicare Subversion di Urban Decay, il miglior primer per strutturare le ciglia.

Caratterizzato da una texture cremosa e una base bianca, questo prodotto avvolge le ciglia, rendendole sin da subito più fitte e voluminose. È formulato con ingredienti specifici, tra cui spiccano il pantenolo, ad azione nutriente, e la vitamina E, protettiva e lenitiva. In più, questo cosmetico è certificato cruelty-free e oftalmologicamente testato.

Il primer ciglia di Urban Decay non necessita di un particolare tempo di asciugatura. Pertanto, può essere applicato anche subito prima del mascara.

Pro: questo primer è in grado di strutturare le ciglia, rendendole corpose, dense e voluminose, pronte per l'applicazione mascara.

Contro: questo prodotto non presenta particolari criticità. Infatti, gli utenti Amazon si dicono pienamente soddisfatti dell'acquisto.

8. Il primer ciglia Ialucollagen Eyes di Nature Unique

La migliore base trasparente per mascara con acido ialuronico

Alcuni primer ciglia possiedono una doppia azione: quella primaria, di base coat, e quella secondaria, di trattamento. In particolare, lo Ialucollagen Eyes di Nature Unique si configura come la migliore base mascara con acido ialuronico e collagene. Queste due sostanze, infatti, sono prodotte naturalmente dall'organismo e si considerano responsabili dell'elasticità e del turgore dei tessuti. Applicate sulle ciglia, sono in grado di renderle più robuste e sane.

Questo prodotto crea una base trasparente ideale, in grado di aumentare il corpo delle ciglia e definirne la struttura. I peli della zona ciliare appaiono più morbidi e idratati. Questo primer, infatti, agisce come un vero e proprio trattamento notte e giorno, ed è adatto anche a chi indossa le lenti a contatto. In più, contiene il 76% di ingredienti di origine naturale e possiede un INCI molto buono.

Si può applicare sia prima del mascara che assoluto, come trattamento da effettuare due volte al giorno, mattina e sera.

Pro: questo prodotto è un vero e proprio trattamento nutriente e lenitivo per le ciglia. Infatti, assolve alla doppia funzione di base coat e di siero rinforzante, grazie al contenuto di acido ialuronico e collagene.

Contro: le recensioni degli utenti Amazon non sembrano rilevare criticità legate al prodotto, che soddisfa le aspettative e rende le ciglia più morbide e voluminose.

9. Il primer ciglia Paradise di L'Oréal Paris

Il migliore base coat bianco per mascara con effetto allungante

Tra le principali funzioni di una base mascara non possiamo non menzionare quella di stimolarne la crescita, e conferire così una maggiore espressività allo sguardo. A questo proposito, vi consigliamo di provare il Paradise di L'Oréal Paris, il miglior primer ciglia con proprietà allunganti.

Grazie a questo prodotto, infatti, le ciglia appaiono rinforzate e volumizzate, pronte per l'applicazione del mascara, che scivola senza formare grumi. In più, il primer L'Oréal Paris riduce la caduta delle ciglia, rendendole sane e resistenti. Contiene vitamine e oli naturali, come quello di jojoba, noto per le proprietà lenitive e idratanti. È adatto anche agli occhi sensibili e a chi è solito indossare lenti a contatto.

L'applicazione del prodotto è semplice intuitiva: basta stendere il primer con il comodo scovolino in dotazione, e procedere con l'aggiunta del mascara nero.

Pro: questo primer ciglia è ottimo per renderle più lunghe e voluminose. Infatti, contiene oli e vitamine, ad azione volumizzante, idratante e nutriente.

Contro: stando alle opinioni di alcuni utenti Amazon, prima di applicare il mascara, è buona norma attendere che il primer sia del tutto asciutto.

10. Il primer ciglia Honest Beauty

Il miglior primer ciglia 2in1 senza ingredienti nocivi

Quando si acquista un primer per le ciglia, uno degli aspetti da tenere in considerazione è senza dubbio l'INCI. A tal proposito, ci sentiamo di consigliarvi il primer ciglia Honest Beauty, considerato il miglior cosmetico senza ingredienti nocivi, privo di siliconi e parabeni.

Naturalmente la formulazione di questo siero è studiata per rendere le ciglia più lunghe e voluminose. La particolarità del prodotto consiste nel doppio applicatore, uno per stendere il base coat e l'altro contenente il mascara scuro vero e proprio. Si tratta, dunque, di un unico packaging per due cosmetici differenti: la soluzione ideale da portare sempre in borsa.

Il prodotto si applica con facilità, grazie al doppio scovolino ergonomico. Prima di stendere il mascara, si consiglia di attendere 30 secondi che il primer sia del tutto asciutto.

Pro: il prodotto è privo di parabeni e siliconi, cruelty free e oftalmologicamente testato. È perfetto da portare in borsa, grazie alla presenza del doppio applicatore, uno per il mascara e l'altro per il base coat.

Contro: poiché si tratta di due prodotti con packaging unico, devono essere considerati come due formati da viaggio. Tuttavia, questa caratteristica rende questo primer 2in1 comodo da portare sempre con sé.

Come scegliere il primer ciglia più efficace: guida all'acquisto

Scegliere un buon primer ciglia non è sempre facile. Per questa ragione, vi presentiamo i principali fattori da considerare prima di comprare un pre-mascara, utili a guidarvi nell'acquisto del prodotto più adatto. Naturalmente, il criterio più importante è il brand, a cui abbiamo dedicato un paragrafo apposito.

INCI

La qualità degli ingredienti è senza dubbio uno degli aspetti fondamentali da considerare prima dell'acquisto di un primer ciglia efficace e sicuro. È consigliabile, infatti, preferire sempre prodotti naturali, con un INCI quanto più verde possibile. Naturalmente, per volumizzare le ciglia prima dell'applicazione del mascara, vi consigliamo di non scegliere una formulazione pura o monoingrediente, ma di optare per prodotti arricchiti con sostanze booster. In ogni caso, assicuratevi che l'articolo acquistato sia testato e approvato da dermatologi e oftalmologi.

Funzione

Tutti i primer ciglia hanno due funzioni comuni: intensificare gli effetti del mascara e facilitarne la stesura.

Tuttavia, alcuni di essi possono essere considerati veri e propri cosmetici, pensati per volumizzare, nutrire o allungare le ciglia. Per scegliere il prodotto più adatto, vi consigliamo di considerare la salute delle vostre ciglia. Se, ad esempio, queste ultime appaiono deboli e tendenti a cadere, potreste optare per un pre-mascara rinforzante e idratante.

Tipo di base: bianca o trasparente?

I pre-mascara possono essere suddivisi in due macro categorie: a base bianca o a base trasparente. I primi, tingono le ciglia di bianco e hanno la funzione di base coat per il mascara. I secondi, invece, possono essere utilizzati da soli, poiché fungono anche da trattamento specifico. Questi ultimi, in particolare, sono indicati sulle ciglia deboli e rade.

Alle principali tipologie di primer ciglia, però, se ne aggiunge una terza, più rara, ma comunque presente in commercio: quello a base nera. Nella nostra classifica, ad esempio, troverete il The Colossal Big Shot di Maybelline New York, un prodotto formulato non soltanto per donare volume e lunghezza, ma anche per intensificare il potere scurente del mascara.

Formato

Sebbene questo fattore di scelta non sia essenziale, potrebbe essere importante per chi è spesso in viaggio. In questo caso, infatti, è consigliato optare per un prodotto dal packaging ridotto, perfetto da tenere sempre in borsa o in valigia.

Prezzo

Ultimo ma non ultimo, il prezzo è un criterio importante da tenere in mente prima di acquista un primer ciglia. Tuttavia, quando si tratta di cosmesi e di cura della persona, spendere qualche euro in più è necessario, per evitare allergie o reazioni cutanee. In più, i pre-mascara si applicano sulla zona più delicata del viso e un articolo low cost potrebbe causare spiacevoli conseguenze agli occhi.

In commercio, però, esistono tantissimi prodotti efficaci e sicuri, in grado di assicurare risultati concreti a un costo più che ragionevole.

Perché utilizzare un primer ciglia? I vantaggi

Il primer ciglia è un prodotto immancabile per una make up routine completa. Acquistarlo, dunque, significa massimizzare l'azione del proprio mascara preferito e ottenere così ciglia più voluminose e definite. Pertanto, vogliamo elencarvi tutti i vantaggi offerti da un buon pre-mascara.

Separa le ciglia.

Intensifica l'azione del mascara.

Aiuta ad aumentare il volume e la lunghezza delle ciglia.

Rende le ciglia più definite e lisce.

Evita che il mascara formi grumi sulle ciglia.

Dona alle ciglia un aspetto sano e luminoso.

I primer ciglia sono davvero efficaci?

Quando si acquista un primer ciglia, è naturale chiedersi se questo tipo di prodotto funzioni davvero. La risposta a questa domanda non è per nulla scontata. In genere, infatti, i primer ciglia svolgono la propria funzione in maniera ottimale: separano le ciglia, le rendono più lisce e le preparano all'applicazione del mascara.

Questo assunto, però, vale soltanto per i prodotti di qualità, dermatologicamente e oftalmologicamente testati, prodotti da brand affidabili ed etici. Nella nostra classifica, non a caso, troverete pre-mascara sicuri ed efficaci, realizzati dai migliori marchi di cosmesi.

Quali sono le migliori marche di primer ciglia?

Se vi state chiedendo quali sono i migliori brand di primer ciglia, troverete ben presto una risposta. Di seguito, infatti, riportiamo alcuni tra i marchi più affidabili ed efficaci, in grado di offrire risultati eccellenti e di rispettare l'estrema sensibilità della zona perioculare e oculare.

Wycon: nata nel 2009, questa azienda italiana si pone l'obiettivo di garantire qualità elevata e prezzi accessibili. Tutti i prodotti Wycon, infatti, sono formulati per assicurare risultati professionali e soddisfare ogni esigenza cosmetica.

Chanel: questo brand di lusso non ha certo bisogno di presentazioni. Leader nel mondo dell'Haute Couture, è anche amato per i prodotti cosmetici proposti, professionali e formulati con ingredienti esclusivi.

Kiko: nato nel 1997, questo marchio si propone di coniugare la qualità del Made in Italy e l'innovazione in campo cosmetico. Offre un assortimento vastissimo, con oltre 1200 prodotti in commercio.

Essence: si tratta di un marchio amato e conosciuto soprattutto dalle ragazze più giovani. Propone cosmetici cruelty free, in grado di garantire ottimi risultati a un prezzo più che conveniente.

Maybelline: da anni leader nel settore dell'estetica, questo celebre brand si propone di valorizzare i lineamenti del viso e realizza cosmetici di qualità, pensati per soddisfare tutte le esigenze.

Mac: arte e inclusione sono i concetti chiave che caratterizzano l'etica di questo noto brand. Attivo dal 1984, il marchio promuove l'idea di "bellezza consapevole" e produce cosmetici dall'elevata qualità, efficaci e a lunga tenuta.

Puro Bio: questo celebre brand si afferma per la sua visione etica rivoluzionaria, fondata sul rispetto dell'ambiente e dell'uomo. L'obiettivo dell'azienda è assicurare risultati professionali, utilizzando esclusivamente ingredienti biologici e naturali. I prodotti Puro Bio, infatti, sono cruelty free e, per la maggior parte, vegani.

Dior: come Chanel, anche questo noto marchio rappresenta una vera e propria garanzia, in termini di qualità e affidabilità. Certo, i loro cosmetici sono venduti a prezzi elevati, ma i risultati ottenuti sono davvero straordinari.

Rimmel London: nato nel lontano 1834, questo marchio di cosmesi propone prodotti di qualità a prezzi convenienti. Il brand si fonda su una visione innovativa del make up, inteso come espressione del sé, come modalità di interagire con il mondo ed esternare la propria personalità.

Urban Decay: si tratta di un marchio che non passa di certo inosservato. Infatti, produce cosmetici dai colori sgargianti e iper pigmentati, ma possiede anche la nota linea "Naked", incentrata su tutte le sfumature di nude.

Nature Unique: con un'esperienza trentennale alle spalle, questo brand italiano offre prodotti etici e naturali. Tutti i cosmetici a marchio Nature Unique, infatti, sono cruelty free e non contengono parabeni, petrolati, SLS e SLES, coloranti e altre sostanze dannose per la pelle e per la persona.

L'Oréal Paris: leader mondiale in ambito make up e non solo, questo noto brand si propone di valorizzare la bellezza in tutte le sue forme, offrendo prodotti efficaci e all'avanguardia a prezzi competitivi.

Honest Beauty: fondata dalla star Jessica Alba, questa azienda realizza prodotti professionali, formulati con ingredienti sicuri e dalla qualità elevata. Infatti, tutta la linea Honest Beauty non contiene sostanze nocive.

Altri consigli e prodotti per mettere in risalto le ciglia

Il mascara e il primer ciglia sono dei prodotti ottimi per intensificare lo sguardo e rendere le ciglia più lunghe. Tuttavia, svolgono al meglio la loro funzione quando la zona ciliare è sana, nutrita e idratata. Per valorizzare quest'ultima, vogliamo proporvi 5 metodi e prodotti alternativi per avere ciglia "effetto mascara ma senza mascara", perfetti per creare look semplici e naturali: dai rimedi casalinghi come l'olio di ricino fino agli accessori e ai cosmetici.

Piegaciglia

I piegaciglia possono rivelarsi degli ottimi alleati per separare le ciglia. Si utilizzano sia prima dell'applicazione del mascara che da soli. In entrambi i casi, però, sono in grado di fare la differenza in termini di definizione della zona ciliare. È buona norma, infatti, tenere sempre un buon piegaciglia in borsa, per assicurarsi uno sguardo intenso senza dover per forza ricorrere al make up.

Sieri per le ciglia

Per avere ciglia voluminose, lunghe e sane, non c'è niente di meglio di un prodotto specifico come il siero per le ciglia. Quest'ultimo, infatti, è in grado di ridare loro struttura e di proteggerle dagli agenti esterni nocivi, come il freddo, l'inquinamento o i prodotti chimici. I risultati benefici di questo cosmetico saranno già visibili dopo poche settimane.

Olio di ricino

Se siete in cerca di un rimedio naturale per far crescere naturalmente le ciglia e valorizzarle, vi consigliamo di provare l'olio di ricino, noto per la sua efficacia volumizzante e allungante. Quest'olio, infatti, favorisce la circolazione sanguigna della zona perioculare e stimola l'attività dei bulbi piliferi. Si consiglia di applicarlo sulle ciglia pulite, prima di andare a letto: i suoi effetti saranno visibili dopo qualche settimana.

Impacco con olio di oliva e di rosa

A chi necessita di donare una struttura forte e definita alle ciglia suggeriamo un impacco con olio di oliva e olio di rosa puro. Qualche goccia dell'uno e dell'altro prodotto, infatti, applicata di sera, nutre le ciglia in profondità, rendendole più sane, forti e luminose.

Struccanti occhi

Questo consiglio potrebbe essere scontato, ma in realtà non lo è affatto. Per la zona perioculare, infatti, è buona norma ricorrere sempre a uno struccante occhi mirato, formulato con ingredienti naturali e delicati sulla pelle. Se il mascara o il make up occhi non vengono rimossi correttamente, le ciglia sono più soggette a indebolirsi e a cadere. Pertanto, per mantenerle sane e forti, il primo step da seguire è proprio quello dello struccaggio.

Dove acquistare un buon primer ciglia

I primer ciglia possono essere acquistati nei negozi di cosmesi e cura della persona, in farmacia o online. Su Amazon, in particolare, potrete trovare un'intera sezione dedicata alle basi mascara, fornita di tantissimi prodotti, ciascuno pensato per un'esigenza specifica.