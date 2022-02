Miglior siero per ciglia del 2022: 15 prodotti per rinforzarle, allungarle e infoltirle Per rinforzare le ciglia, e renderle folte, lunghe e voluminose, ecco i 15 migliori sieri ciglia del 2022, i più efficaci e sicuri, selezionati in relazione all’INCI e alla funzione principale: Nanolash, Rougj, RevitaLash, Orolash e tanti altri.

Il siero per ciglia è un prodotto cosmetico a uso topico, utilizzato per rinforzare, allungare e infoltire le ciglia, in grado di agire alla radice del pelo, stimolare l'attività dei bulbi piliferi e assicurare in poche settimane un naturale effetto ciglia finte, senza alcun bisogno di mascara o trattamenti come la laminazione o le extensions.

Ma il siero ciglia funziona davvero? La risposta è positiva, purché si applichi ogni sera, dopo l'utilizzo di uno struccante, sulla pelle pulita e detersa, per un minimo di 4 settimane.

Quando si acquista un prodotto di questo tipo, inoltre, è importante accertarsi che sia dermatologicamente e oftalmologicamente testato, con un INCI quanto più naturale possibile. Le principali sostanze utilizzate nei sieri, infatti, per favorire la crescita e l'ispessimento delle ciglia, sono: l'olio di ricino, le prostaglandine, le vitamine, l'acido ialuronico e i peptidi.

Per sfoggiare ciglia folte, dense, nutrite e lunghe, dunque, vi consigliamo i 15 migliori sieri ciglia del 2022, classificati in relazione alla principale funzione – allungante, rinforzante, volumizzante – e agli ingredienti, con prezzi più o meno bassi, tutti in grado di regalare i risultati desiderati in sole 4 settimane o poco più.

Come funziona il siero ciglia e quando applicarlo

Per utilizzare il siero ciglia è importante utilizzare lo scovolino o l’applicatore in dotazione.

Per ottenere ciglia lunghe, definite e voluminose l'applicazione del siero dovrebbe essere costante e quotidiana. Il prodotto, infatti, funzionerà davvero e garantirà il massimo dei risultati, a patto, però, che lo utilizziate in maniera corretta, attuando i seguenti passaggi.

Struccare il viso: questo step non deve essere trascurato. Prima di applicare il siero per le ciglia, infatti, è importante che la zona occhi sia pulita e detersa, priva di residui di sporco e trucco.

Utilizzare l'applicatore in dotazione per stendere il siero come un eyeliner, sulla rima superiore dell'occhio (attenzione: mai quella inferiore), alla radice delle ciglia. Alcuni sieri prevedono anche uno scovolino da mascara per le lunghezze.

Attendere che il siero si assorba e lasciare agire tutta la notte.

Il siero per ciglia va applicato di sera, poiché durante il giorno agenti esterni potrebbero comprometterne l'efficacia. Non è previsto un tempo definito di trattamento, valido per tutti i sieri. Tuttavia, esso può variare da un minimo di 4 a un massimo di 16 settimane, a seconda degli ingredienti e della potenza del prodotto.

Le quattro fasi della vita delle ciglia: Fase di crescita (1, Anagen), fase transitoria (2, Catagen), fase di riposo (3, Telogen), fase di caduta (4, Exogenous).

I 15 migliori sieri ciglia del 2022: classifica e recensioni

Quali sono, dunque, i sieri ciglia più sicuri ed efficaci per ciglia lunghe, folte e voluminose?

Tra i tanti proposti, selezionati in base all'INCI e all'azione, troverete quello di Nanolash, ideale per rinforzare ciglia deboli e sottili, il Kinier Organics, arricchito con acido ialuronico, e il Kikilash, privo di prostaglandine e derivati.

1. Siero per ciglia Fourty-one di Rougj

Il siero per ciglia allungante più economico

In grado rendere le ciglia più lunghe del 41%, il Fourty-one di Rougj è il siero per ciglia più economico.

L'INCI del prodotto contiene ingredienti mirati per allungare, rinforzare e infoltire le ciglia. Tra i principali, infatti, troviamo:

glicerina, una sostanza che ammorbidisce e idrata ciglia e sopracciglia;

filmogeno;

pantenolo (vitamina B5), un principio attivo che dona alle ciglia lucentezza, forza e profonda idratazione;

lifelashes, un mix di ingredienti con proprietà antiossidanti, in grado di combattere i radicali liberi e aumentare la dimensione dei follicoli piliferi.

Si consiglia di applicare il siero ogni sera, come un semplice eyeliner, sulla rima superiore dell'occhio, a contatto diretto con la base delle ciglia.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il siero consente di ottenere i risultati desiderati in sole 3 settimane, è efficace, economico e semplice da utilizzare.

Pro

Il siero rende le ciglia più lunghe del 41% in tre settimane.

È oftalmologicamente e dermatologicamente testato.

Senza Parabeni e senza TEA.

Testato per allergie al nichel, cromo e cobalto.

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro

Il trattamento deve essere ripetuto dopo 2 o 3 mesi.

L’effetto del siero ciglia Rougj prima e dopo il trattamento completo.

2. Siero per ciglia di Orolash

Il miglior siero allungante per ciglia ad azione rapida

Per ciglia voluminose, lunghe e resistenti in poco tempo, il siero per ciglia di Orolash è il migliore ad azione rapida.

Il prodotto offre risultati visibili già dopo due settimane dall'applicazione, ma garantisce ciglia più lunghe del 96% e più dense dell'86% dopo 30 giorni di trattamento.

L'INCI contiene l'innovativa formula Peptid3D, un mix di peptidi in grado di stimolare la crescita delle ciglia e favorirne il rafforzamento. Inoltre, tra gli ingredienti, è presente il Norbimatoprost, un derivato delle prostaglandine, molecole che agiscono come ormoni e assicurano un risultato più duraturo.

Si consiglia di applicare il prodotto almeno 30 minuti prima di dormire, in modo da evitare il contatto diretto tra siero e iride. Dopo il trattamento di 3 mesi, va applicato 2/3 volte a settimana, per un risultato più duraturo.

Secondo le opinioni degli utenti Amazon, il prodotto non delude le aspettative, è efficace già a partire dalle prime settimane e rende le ciglia morbide, folte e rinforzate.

Pro

Il siero ha un'azione rapida e garantisce risultati visibili già dopo 2 settimane.

È oftalmologicamente e dermatologicamente testato.

Nutre le ciglia dalla radice, rendendole lunghe, folte e voluminose.

Contro

Non è adatto per chi ha la pelle e la zona del contorno occhi molto sensibile.

Dopo 30 giorni di trattamento con il siero Orolash, le ciglia sono più lunghe, folte e rinforzate.

3. Siero per ciglia di Revitalash

Il miglior siero rinforzante per ciglia senza olii e sostanze chimiche

In grado di proteggere e rinforzare le ciglia deboli e corte, il siero di Revitalash è il miglior prodotto per ciglia con formula priva di olii e sostanze chimiche nocive.

Previene la caduta e la rottura delle ciglia, grazie alla formula innovativa di ingredienti, contenente Peptidi, Lipidi, Biotina ed estratto di The Verde, ricco di Pantenolo (Vitamina B5). Inoltre, è vegano e cruelty free, senza parabeni, ftalati, BHT e glutine, ed è arricchito con estratti di Ginseng e Swertia Japonica, antiossidanti ed energizzanti naturali.

Si consiglia di applicare il prodotto dopo la fase di struccaggio, pochi millimetri sopra l'attaccatura superiore delle ciglia, una volta al giorno, e di lasciarlo in posa fino al completo assorbimento.

I clienti Amazon notano un miglioramento visibile in termini di salute delle ciglia sin dalle prime settimane di utilizzo del prodotto. Inoltre, ritengono che il costo più elevato della media sia giustificato da una maggiore e più rapida efficacia del siero.

Pro

Contiene un mix di ingredienti studiato per allungare, rinforzare e volumizzare le ciglia.

È dermatologicamente e oftalmologicamente testato.

Dona flessibilità, idratazione e lucentezza alle ciglia.

Contro

Il siero è indicato solo per uso esterno e non dovrebbe entrare in contatto con l'occhio.

Il prezzo è più alto della media ma giustificato dalla qualità e dall'efficacia del prodotto.

I risultati sulle ciglia prima e dopo il trattamento del siero di Revitalash.

4. Siero per ciglia Nanolash

Il miglior siero per rinforzare ciglia deboli e sottili

Noto per l'efficacia allungante e rinforzante, il siero di Nanolash è il migliore per ciglia deboli, corte e sottili.

Il prodotto, infatti, assicura un risultato professionale in poco tempo, dona alle ciglia volume e lucentezza, le protegge dagli agenti esterni aggressivi e ne stimola la crescita, penetrando in maniera diretta nel bulbo pilifero. Contiene un INCI con sostanze lenitive, caratterizzato da una base d'acqua e da ingredienti quali Ethyl Tafluprostamide, Euphrasia Officinalis Extract, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Alcohol, Sodium Hydroxymethylglycinate, Citric Acid e Triethanolamine.

Si consiglia di utilizzare il trattamento ogni sera, dopo un'accurata detersione della zona occhi, applicandolo come un eyeliner sulla radice delle ciglia, in modo da favorire l'assorbimento dei nutrienti nei follicoli piliferi, agendo sui bulbi.

Il prodotto è molto consigliato dai clienti Amazon, che ne apprezzano l'efficacia e non riescono a credere alla velocità dei risultati. Entro poche settimane, infatti, le ciglia corte riprendono vita, diventando voluminose e folte.

Pro

In poche settimane le ciglia sono più lunghe, folte e forti.

Contiene ingredienti lenitivi.

È testato dermatologicamente.

Contro

Non è adatto a chi è soggetto ad allergie della zona occhi.

Ha un prezzo superiore alla media, giustificato dall'efficacia del prodotto.

L’efficacia del siero Nanolash dopo 4, 6 e 8 settimane di trattamento costante.

5. Siero per ciglia XS-L LASH di Kinier Organics

Il miglior siero allungante per ciglia con acido ialuronico

In grado di agire in soli 14 giorni, il siero XS-L LASH di Kinier Organics è il migliore per allungare le ciglia, grazie alla presenza dell'acido ialuronico.

Quest'ingrediente, infatti, favorisce una maggiore elasticità delle ciglia, rendendole più sane e voluminose. L'INCI, inoltre, prevede la presenza di estratto di fiori di Calendula Officinalis, Vite e Biotynol Tripetide-1, sostanze dotate di un'intensa efficacia idratante e ricostituente.

Si consiglia di applicare il prodotto sul viso pulito, privo di residui di sporco e trucco, di sera, utilizzando il comodo applicatore presente nella confezione.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto previene la caduta delle ciglia, è in grado di renderle più sane, luminose e folte in poche settimane. Possiede un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è adatto anche alle pelli più sensibili.

Pro

Ha un'azione allungante visibile già dopo due settimane.

Contiene acido ialuronico e calendula.

Può essere utilizzato da chi ha la pelle sensibile.

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

È dermatologicamente testato.

Contro

Deve essere utilizzato con costanza per ottenere risultati visibili.

I risultati del siero per ciglia XS–L Lash dopo 21, 28 e 42 giorni.

6. Siero per ciglia Realash di Orphica

Il miglior siero allungante approvato da oculisti e dermatologi

Contenuto in una confezione che ne assicura l'utilizzo per ben tre mesi, il Realash di Orphica è il miglior siero per ciglia approvato da dermatologi e oculisti, sottoposto a test rigorosi che ne confermano l'efficacia.

L'INCI, infatti, contiene ingredienti mirati, come gli estratti naturali di lino, in grado di prevenire la secchezza cutanea, i fiori di calendula, rigeneranti, l'equiseto e il calamo, ad azione antinfiammatoria. Inoltre, è arricchito con nanopeptidi e molecole attive di amminoacidi, per risultati ottimali in soli 30 giorni.

Oltre l'85% delle donne che hanno provato il prodotto notano un miglioramento non solo al livello di lunghezza, ma anche di volume e forza delle ciglia, che appaiono più dense del 79% e più lunghe dell'83%.

Per ottenere i risultati desiderati, però, già a partire dalle prime due settimane, si consiglia di applicare il prodotto direttamente sulla base delle ciglia, ogni sera, dopo la consueta routine di struccaggio e pulizia del viso.

I clienti Amazon che hanno utilizzato il siero si dicono soddisfatti della resa sulle ciglia, che appaiono più forti, sane e folte dopo una sola settimana. Sebbene sia disponibile a un prezzo più elevato rispetto alla media, dunque, l'articolo risulta essere apprezzato e consigliato.

Pro

Dopo soli 30 giorni le ciglia sono più folte dell'83% e più dense del 79%

Il prodotto contiene ingredienti utili a favorire la crescita e l'allungamento delle ciglia.

Il siero è dermatologicamente e oftalmologicamente testato, approvato dalle consumatrici donne, che ne lodano gli effetti benefici sulle proprie ciglia.

Contro

Il siero deve essere utilizzato ogni giorno per un mese e, dopo i 30 giorni iniziali, 2/3 volte a settimana.

Non può essere applicato dopo l'esposizione al sole, durante la gravidanza o la chemioterapia.

Prima e dopo il trattamento completo con il siero per ciglia di Orphica.

7. Siero per ciglia di Naissance

Il miglior siero rinforzante per ciglia con ingredienti biologici e vegani

Naturale, vegano e privo di ormoni, il siero di Naissance è il migliore con ingredienti biologici, ideale per donare forza e volume alle ciglia corte e indebolite.

Adatto anche alle sopracciglia, il prodotto favorisce il rafforzamento delle ciglia, ne previene la caduta e ne stimola la crescita e l'allungamento, per risultati visibili già dopo 4 settimane.

Non contiene ormoni, parabeni, solfati e siliconi, e possiede un INCI ottimo, caratterizzato dai seguenti componenti:

olio di ricino biologico, ad azione nutriente e lenitiva, idrata e protegge i follicoli piliferi;

inca inchi bioattivo, un olio protettivo in grado di ammorbidire le cuticole, è ricco di minerali e vitamine che favoriscono la crescita delle ciglia;

olio di jojoba, un ingrediente dal profondo potere nutriente, in grado di riparare le ciglia e le sopracciglia deboli;

olio di baobab;

olio di cocco, idratante e nutriente;

estratto di fiori di geranio rosa;

estratto di rosmarino;

estratto di Ylang Ylang;

vitamina E, l'antiossidante per eccellenza.

Per ottenere il massimo dell'efficacia allungante e rinforzante, si consiglia di applicare il siero sulla base delle ciglia e lasciarlo assorbire per tutta la notte.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto assicura i risultati desiderati dopo un trattamento quotidiano costante, rende le ciglia più lunghe e forti, prevenendone la caduta.

Pro

Possiede un INCI ottimo, senza parabeni, solfati e sostanze nocive.

È vegano e cruelty free.

Rende le ciglia morbide, lunghe e rinforzate dopo un trattamento di minimo 4 settimane.

È adatto anche a pelli sensibili.

Contro

I risultati del trattamento non sono immediati, ma visibili a partire dal primo mese.

Modalità di applicazione del siero per ciglia di Naissance.

8. Siero per ciglia di Mealash

Il miglior siero per ciglia allungante con biotina

Per ciglia a "cerbiatto", il siero di Mealash è il migliore per la crescita e l'infoltimento, grazie alla formula di ingredienti, arricchita con biotina.

L'INCI del prodotto, contenente sostanze al 100% di origine naturale, è arricchito con principi attivi in grado di stimolare la crescita delle ciglia e proteggerle dagli agenti esterni, come l'acido ialuronico e il collagene, ad azione elasticizzante e rimpolpante. Inoltre, è dermatologicamente testato e adatto anche alle pelli sensibili.

Si consiglia di applicare il prodotto ogni sera, utilizzando il pennellino sia sulla base che sulla lunghezza delle ciglia, per 5 settimane. Terminato questo periodo, il trattamento deve essere ripetuto ogni 3 mesi.

Stando alle opinioni dei clienti Amazon, questo siero assicura risultati visibili sin dalle prime settimane. Rende le ciglia folte e nutrite, più forti durante la fase di struccaggio, definite e lunghe, e garantisce un effetto "mascara" o "extension".

Pro

Il siero rende le ciglia lunghe, folte, e morbide dopo 5/8 settimane.

Contiene ingredienti di origine naturale.

È adatto a pelli sensibili e ipoallergenico.

Possiede un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro

Il trattamento va applicato con costanza. I risultati saranno visibili, ma è necessario avere pazienza.

Ciglia più lunghe e folte dopo il trattamento completo con il siero di Mealash.

9. Siero per ciglia di ASOVR

Il miglior siero per ciglia allungante e ipoallergenico

Privo di sostanze chimiche dannose, il siero per ciglia di ASOVR è il migliore allungante, rinforzante e ipoallergenico.

L'INCI, ottimo, contiene estratti vegetali, puri e concentrati, di Sophora flavescens,Opuntia Streptacantha e mughetto giapponese, ed è ricco di ingredienti benefici come l'avena, ad azione idratante, l'acido ialuronico, in grado di stimolare l'attività del follicolo pilifero e favorire la crescita delle ciglia, e la biotina.

Per applicare il siero, basterà tracciare una linea alla base delle ciglia, ogni sera, per circa 8 settimane. Trascorso questo periodo, infatti, le ciglia appariranno più lunghe del 55% e più dense del 75%.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto non delude le aspettative. Già dalla prima settimana, le ciglia appaiono più sane, folte e luminose. Tra il pre e il post trattamento, infatti, si riscontra una differenza notevole in termini di aumento della lunghezza e del volume.

Pro

Il prodotto è ipoallergenico, privo di sostanze chimiche dannose.

L'INCI contiene, oltre alle sostanze benefiche come la biotina, l'acido ialuronico e l'avena, anche estratti vegetali concentrati.

Le ciglia sono rinforzate, allungate e volumizzate.

Contro

Per risultati concreti, il prodotto va applicato per 8 settimane in maniera continuativa.

Dopo l’applicazione del siero di ASOVR anche le sopracciglia appaiono più folte.

10. Siero per ciglia di Kikilash

Il miglior siero ciglia allungante senza prostaglandine

Formulato con ingredienti naturali e non testati su animali, il siero per ciglia di Kikilash, ad azione allungante e rinforzante, è il migliore con INCI privo di ormoni prostaglandinici e derivati.

La prostaglandine, infatti, è una molecola prodotta naturalmente dal nostro organismo, utilizzata nei cosmetici per le ciglia in piccole quantità, per garantire risultati più duraturi. Essa, tuttavia, non è adatta ai soggetti più sensibili, che potrebbero riscontrare allergie, arrossamenti o effetti indesiderati nella zona del contorno occhi.

Questo siero di Kikilash, invece, utilizza estratti naturali di piante e radici, in grado di stimolare la crescita delle ciglia e sollecitare l'attività dei follicoli piliferi attivi e inattivi. Di seguito forniamo un elenco dei principali: Folium Isatidis, Cacumen Platycladi, Nigella, Fructus Chebulae e Plygonum multiflorum.

Il prodotto va applicato ogni sera, sulla linea superiore delle ciglia, per un minimo di 4 settimane.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, l'articolo soddisfa tutte le aspettative, è semplice da applicare, non unge e lascia le ciglia morbide, lunghe e folte. Si raccomanda la costanza nel trattamento, che dovrà diventare parte integrante della routine di bellezza quotidiana.

Pro

Il siero rende le ciglia più folte e lunghe.

Non contiene prostaglandine e derivati.

Possiede un buon INCI, ricco di estratti naturali di radici e arbusti.

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro

Deve essere applicato con costanza, per un minimo di 4 settimane.

Ciglia più dense, lunghe e volumizzate dopo il trattamento con il siero di Kikilash.

11. Siero per ciglia di Aesthete

Il miglior siero allungante per ciglia con peptidi

Per sfoggiare ciglia effetto 3D, il siero di Aesthete è il migliore per allungarle e rinforzarle, grazie alla presenza di un efficace complesso peptidico.

Dall'INCI del prodotto, infatti, si riscontra la presenza del pentapeptide-17 che, abbinato all'acido ialuronico, è in grado di favorire la produzione di cheratina. Inoltre, il trattamento è arricchito con i seguenti componenti:

aloe vera da agricoltura biologica: con azione lenitiva, in grado di rivitalizzare i follicoli piliferi e prevenire la caduta delle ciglia;

pantenolo: provitamina dell’acido pantotenico (vitamina B5), possiede proprietà lenitive ed emollienti, oltre a un'azione idratante profonda;

arginina: in grado di rallentare il processo di caduta e invecchiamento delle ciglia;

glucomannano: dalle note proprietà volumizzanti, è il componente principale del Konjac ed è caratterizzato da una struttura simile alla pectina.

Dermatologicamente e oftalmologicamente testato, il siero si applica come un eyeliner liquido, sull'attaccatura superiore delle ciglia, e si lascia agire tutta la notte. Gli effetti del trattamento saranno completi dopo 4/6 settimane.

Secondo le opinioni degli utenti Amazon, il prodotto assicura ottimi risultati e consente di ottenere ciglia lunghe, forti e voluminose, non provoca irritazioni ed è semplice da applicare.

Pro

Il siero possiede un'azione volumizzante garantita, grazie alla presenza di peptidi e ingredienti mirati.

Idrata e allunga senza aggredire.

È dermatologicamente testato.

Si applica con facilità.

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro

I risultati non saranno visibili se il prodotto non sarà applicato con costanza.

La modalità di applicazione del siero per ciglia di Aesthete.

Prima e dopo il trattamento con il siero per ciglia di Aesthete.

12. Siero per ciglia di Florence

Il miglior siero allungante per ciglia con solo olio di ricino

Certificato biologico, vegano e cruelty free, il siero di Florence è il miglior rimedio naturale per ciglia corte e deboli, grazie alla presenza di un unico ingrediente: l'olio di ricino puro.

Quest'ultimo, infatti, viene spremuto a freddo, in modo da preservarne le proprietà antibatteriche e il contenuto di minerali, vitamina E ed Omega 6 e 9, ed è noto per l'efficacia idratante e rinforzante. Esso, infatti, stimola la produzione di due proteine fondamentali per la crescita e la salute delle ciglia: l'elastina e il collagene. Inoltre, è adatto anche a sopracciglia, unghie, capelli e barba.

È dotato di un comodo scovolino da mascara, che consente un utilizzo semplice e veloce del siero, da applicare ogni sera in piccole dosi.

Gli utenti Amazon notano miglioramenti evidenti in termini di volume e lunghezza delle ciglia, e apprezzano il prodotto anche per la facilità di utilizzo. Il trattamento offre i risultati desiderati dopo qualche settimana di utilizzo costante.

Pro

Composto da 100% olio di ricino spremuto a freddo, è vegano, dermatologicamente testato e cruelty free.

Rende le ciglia folte e lunghe, grazie alla naturale presenza di vitamine e minerali;

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

È semplice da applicare grazie allo scovolino in dotazione.

Contro

Poiché si tratta di un prodotto del tutto naturale, potrebbe ritardare la sua efficacia di qualche settimana.

13. Siero per ciglia di Lashcode

Il miglior siero allungante per ciglia con estratti vegetali

Ideale per ciglia più spesse e piene, il siero di Lashcode è il migliore ad azione idratante, grazie agli estratti vegetali presenti in esso.

Con formula ispirata agli elementi naturali e una consistenza cremosa, contiene un mix nutriente e idratante di peptidi, arginina, germi di soia e di grano, e radice di skullcap Baikal. Queste componenti consentono una maggiore crescita delle ciglia, che appaiono forti e voluminose dopo poche settimane.

Per un effetto "a ventaglio", si consiglia di applicare il prodotto in maniera regolare, come un semplice eyeliner, prima di andare a dormire e dopo una minuziosa fase di rimozione del make-up e detersione del viso.

Il siero, infine, è in grado di lasciare le ciglia ben idratate, si assorbe con facilità e non unge.

Pro

Formulato con un mix di principi attivi ed estratti vegetali, è in grado di rinforzare, idratare e allungare ciglia.

Possiede un design e un applicatore ergonomici, in grado di facilitarne l'utilizzo.

Garantisce risultati visibili in poche settimane.

Contro

Il prodotto non presenta particolari controindicazioni.

Le ciglia sono rinforzate, volumizzate e allungate grazie al siero di Lashcode.

14. Siero per ciglia di HOTLOOK

Il miglior siero ciglia rinforzante e allungante con olio di mandorla e vitamina E

Formulato con ingredienti specifici, combinati per assicurare il massimo dei risultati, il siero di HOTLOOK è il migliore in grado di donare alle ciglia luminosità e volume.

Tra le componenti dell'INCI, infatti, oltre all'olio di ricino, dalle note proprietà rinforzanti, troviamo l'olio di mandorla, ad azione addolcente e lenitiva, e la vitamina E, rivitalizzante.

Si consiglia di applicare il prodotto una volta al giorno, dopo la fase di struccaggio. Le ciglia saranno più dense, lunghe e spesse dopo soli 30 giorni di trattamento.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, sebbene il prodotto abbia un prezzo elevato in relazione alla quantità di contenuto, si rivela l'alleato ideale per scoprire o ritrovare la bellezza di ciglia folte, forti e ben idratate. Come tutti i trattamenti, però, prevede l'utilizzo costante, e assicura risultati visibili dopo qualche settimana.

Pro

Contiene un mix di ingredienti studiato per garantire il massimo dell'azione idratante, allungante e fortificante.

I risultati sono visibili già a partire dalle prime 4 settimane di utilizzo.

Il prodotto è dermatologicamente testato.

Contro

Il rapporto qualità-prezzo non è dei migliori. Tuttavia questo fattore è giustificato dalla qualità e dall'efficacia del prodotto.

Gli effetti sulle ciglia del trattamento con il siero di Hotlook.

15. Siero per ciglia di La Saponaria

Il miglior siero rinforzante per ciglia con vitamine e ingredienti vegetali

Naturale, vegano e biologico, il siero per ciglia di La Saponaria è il migliore con formula di oli e vitamine di origine vegetale.

L'INCI, verde e privo di sostanze dannose o chimiche, contiene i seguenti ingredienti:

olio di ricino biologico, ad azione rigenerante e rinforzante;

olio di mandorle dolci biologico, nutriente e ristrutturante;

olio extravergine di oliva, dall'efficacia emolliente e idratante;

olio di argan, in grado di proteggere e riparare;

vitamina E, protettiva e antiossidante;

vitamina F, con proprietà ricostituenti.

Si consiglia di applicare il prodotto con l'apposito scovolino, di sera, dopo aver deterso e idratato il viso.

Stando alle opinioni dei clienti Amazon, il trattamento rende le ciglia più lunghe e rinforzate già dopo poche settimane, è semplice da applicare e ha un prezzo nella media.

Pro

Il siero è naturale, vegano e biologico, privo di sostanze chimiche.

Assicura risultati concreti in poche settimane.

Rende le ciglia più morbide, lunghe e folte.

Contro

A causa degli oli naturali presenti, potrebbe ungere leggermente.

Il siero per ciglia è davvero efficace?

I sieri per ciglia sembrano rappresentare una nuova frontiera del beauty. Per ciglia lunghe e folte, infatti, non è più necessario utilizzare piegaciglia, mascara, extensions o laminazione. Ma la domanda da porsi è: sono davvero efficaci?

La risposta è sì. Vediamo insieme per quali motivi.

Sono dei veri e propri trattamenti. Pertanto, devono essere utilizzati in maniera costante, ogni giorno, per un periodo di tempo che va dai 30 giorni ai 3 mesi, e ripetuti ogni 3 mesi circa.

Agiscono direttamente sul follicolo pilifero, stimolandone l'attività e favorendo la crescita e il rafforzamento dei peli.

Sono formulati con ingredienti efficaci e dermatologicamente testati, combinati per garantire il massimo dei risultati in termini di allungamento e volume delle ciglia.

Altri consigli per allungare, infoltire e volumizzare le ciglia

L’olio di oliva, insieme a quello di ricino e di cocco, è uno dei rimedi naturali migliori per rinforzare le ciglia.

Se siete in cerca dei rimedi naturali e casalinghi per rinforzare, allungare e infoltire le ciglia vi consigliamo di mettere in pratica i consigli seguenti:

Oli puri al 100% estratti a freddo: gli oli possono rivelarsi un ottimo alleato delle ciglia, in grado di renderle forti e nutrite. I migliori per favorirne la crescita e la densità sono senza dubbio quello di ricino , di cocco e di oliva , idratante e nutriente.

, e , idratante e nutriente. Tuorlo d'uovo: è un ingrediente ricco di proteine. Pertanto, è in grado di offrire nutrimento alle ciglia fragili e corte.

Alimentazione sana: è importante mangiare alimenti come frutta secca e fresca, verdure della famiglia delle crucifere, avocado e olio d'oliva, ricchi di vitamine.

Gli ingredienti efficaci contenuti nei sieri per ciglia

È importante assicurasi che gli ingredienti del siero ciglia siano testati e approvati dai dermatologi.

Il contorno occhi è una delle zone del viso più delicate. Più ci avviciniamo all'iride, infatti, e più il rischio di infezioni e reazioni allergiche aumenta. Pertanto, quando si tratta di ciglia, è buona norma scegliere un prodotto dermatologicamente, oftalmologicamente testato e ipoallergenico.

I sieri contengono principi attivi e molecole in grado di stimolare l'attività del follicolo pilifero e favorire la crescita delle ciglia, per uno sguardo più intenso. Vediamo insieme quali sono i principali.

Prostaglandine

Si tratta di molecole prodotte naturalmente dall'organismo, ricreate in laboratorio sotto forma di derivati e utilizzate come ingrediente principale per numerosi sieri per le ciglia. Queste sostanze, presenti di solito nei cosmetici come Bimatoprost, svolgono una vera e propria funzione ormonale, favoriscono la crescita e il rafforzamento delle ciglia, rendendole più dense e folte. Sono ideali per chi non soffre di particolari allergie, ma potrebbero causare rossori o irritazioni ai soggetti sensibili. Pertanto, esistono anche sieri che ne sono sprovvisti, come quello di Kikilash.

Acido Ialuronico

Caratterizzato da proprietà idratanti, l'acido ialuronico è il principale ingrediente di numerose creme e prodotti cosmetici. Nei sieri per le ciglia, dunque, svolge un'importante azione rimpolpante e rinforzante, dona volume e protezione.

Biotina

Presente nella maggior parte dei sieri per ciglia, la biotina è in grado di rinforzarle e prevenirne la caduta. Inoltre, favorisce la sintesi della cheratina, la principale proteina coinvolta nella crescita di peli e capelli. Rende le ciglia più lunghe e folte, proteggendole da stress e agenti esterni nocivi.

Olio di ricino

Utilizzato in tantissimi cosmetici, anche puro al 100%, l'olio di ricino possiede note proprietà rinforzante, lenitive ed emollienti. Utilizzato nei sieri, favorisce la circolazione sanguigna nella zona perioculare, stimolando la crescita di ciglia e capelli. Inoltre, costituisce una buona fonte di acidi grassi omega-9, in grado di nutrire il follicolo pilifero.

Olio di mandorle

Emolliente e lenitivo, l'olio di mandorle dolci svolge una potente azione idratante. Rende le ciglia morbide, dense e luminose, e regala allo sguardo una maggiore intensità.

Vitamine E e B5

Le vitamine, soprattutto la E (tocoferolo) e la B5 (acido pantotenico), arricchiscono spesso i sieri per le ciglia. La prima è nota per le proprietà antiossidanti. La seconda, invece, possiede un'azione lenitiva ed è utilizzata per proteggere ciglia e capelli

Peptidi

Presenti in numerose formule cosmetiche, i peptidi sono sequenze di amminoacidi, classificabili in tante tipologie, scelti a seconda dell'azione. Nei sieri, ad esempio, è molto utilizzato il pentapeptide-17, in grado di migliorare spessore, lunghezza e densità delle ciglia.

Dove acquistare il migliore siero per ciglia

I sieri per ciglia sono acquistabili in farmacia, nei negozi di bellezza specializzati o online, in particolare su Amazon, il noto market place che vi consentirà di scegliere, nella sezione dedicata, il prodotto più adatto alle vostre esigenze.