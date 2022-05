Migliori kit professionali per laminazione ciglia: 10 prodotti efficaci per farla in casa I 10 migliori kit per laminazione ciglia del 2022. Ecco tutti i prodotti professionali, i consigli e gli step per fare il lash lift in casa e avere ciglia sane, forti e voluminose.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La laminazione ciglia, anche nota come "Lash Lift", "lifting ciglia" o "permanente ciglia", è una tecnica estetica professionale, eseguita per rendere le ciglia naturalmente lunghe e voluminose e intensificare lo sguardo, senza dover ricorrere al piegaciglia o alle ciglia finte.

Questo trattamento agisce sulle ciglia pulite, richiede circa 30 minuti di esecuzione e costituisce anche una valida alternativa alle extension ciglia e al mascara, rispetto ai quali si differenzia per durata, prezzo e tipologia di applicazione. Infatti, assicura ottimi risultati fino a 8 settimane, ha un buon rapporto qualità-prezzo e può essere realizzata anche in casa.

In commercio possiamo trovare tantissimi kit per laminazione ciglia, dal più professionale al più economico, con prezzi che vanno dai 20€ fino ai 150€. In generale, però, tutti i set per lash lift sono includono almeno i seguenti articoli: 3 cosmetici con funzione permanente, nutriente e fissante, spesso arricchiti con cheratina; dei pads in silicone o "bigodini" in diverse misure; degli scovolini e una colla. Alcuni di essi, comprendono anche un siero per far crescere le ciglia e una tinta per scurirle.

Di seguito, troverete la classifica dei migliori kit per laminazione ciglia del 2022, scelti tra i marchi più prestigiosi: Kalentin, XXL Lashes, Nutronics Beauty e tanti altri, tutti disponibili nella sezione di Amazon dedicata alla cura delle ciglia. Infine, vi presentiamo anche i consigli e i metodi per fare la laminazione ciglia in casa.

I migliori kit per laminazione ciglia del 2022: classifica e recensioni

Vi presentiamo la classifica dei migliori kit per lash lift del 2022. Nella selezione dei prodotti più efficaci e sicuri, abbiamo tenuto in conto diversi elementi, tra cui gli ingredienti e il prezzo. In più, vogliamo proporvi solo i cosmetici dei brand più affidabili: Kalentin, XXL Lashes, Wimpernwelle e tanti altri.

1. Il kit per laminazione ciglia di Kalentin

Il miglior kit professionale per laminazione ciglia

La laminazione ciglia dona spessore e volume alle ciglia, senza l'utilizzo di extension o sostanze chimiche nocive. Per praticarla, però, è importante possedere gli strumenti adatti. I prodotti di Kalentin forniscono tutto l'occorrente per un trattamento completo e si aggiudicano il titolo di miglior kit professionale per laminazione ciglia.

Ideale da utilizzare fino a 30 applicazioni, il set contiene 8 pads in silicone, sterilizzabili e riutilizzabili, forniti in 4 dimensioni, da quella extra-small alla large; un uncinetto da 12,8 cm; una mousse e un pennello per la pulizia della zona cigliare. Tuttavia, i cosmetici da utilizzare per il trattamento sono i seguenti:

"Bonding Gel Express": una colla sicura e delicata, progettata per tenere saldi i pads alle ciglia e le ciglia ai pads;

"Lifting Balm Quicker": arricchito con cheratina e camomilla, ricostituisce le ciglia, le divide e dona loro un aspetto più sano;

"Volume Fixer": questo prodotto mantiene le ciglia spesse e voluminose dopo la rimozione dei pads;

"Moisturising Serum": viene applicato per ultimo e possiede una doppia funzione. Infatti, rimuove i residui di colla e agisce sulle ciglia per nutrirle e volumizzarle, grazie alla presenza di acido ialuronico, pantenolo e cheratina.

In più, il cofanetto include anche l'ossigeno e la tinta per ciglia. È adatto anche alle sopracciglia e si applica in 20 minuti circa.

Pro: si tratta di prodotti ecologici e made in Italy, progettati per realizzare una laminazione professionale in casa. Gli utenti Amazon assicurano che il kit è semplice da utilizzare ed efficace.

Contro: i clienti Amazon non riscontrano particolari controindicazioni. Anzi, sono unanimi nell'affermare che il prodotto funziona e vale il prezzo di vendita.

2. I prodotti per lash lift di XXL Lashes

Il migliore kit per laminazione ciglia fai da te

Praticare correttamente una laminazione ciglia in casa non è complesso. Tuttavia, potrebbe risultare un po' macchinoso, soprattutto per chi si considera alle prime armi. In questi casi, dunque, è bene scegliere dei prodotti di facile utilizzo, proprio come i cosmetici e gli accessori di XXL Lashes, che costituiscono il miglior kit per lash lift fai da te.

Il cofanetto si compone 38 pezzi, utilizzabili per un massimo di 15 applicazioni: bigodini, pads, applicatori monouso e cosmetici per volumizzare, nutrire e allungare le ciglia. In più, include anche un manuale di istruzioni, ideale da seguire passo passo per ottenere risultati apprezzabili in soli 30 minuti. Tutti i prodotti del set, infine, sono vegani e dermatologicamente testati, e assicurano un effetto ciglia finte per ben 8 settimane.

Pro: le recensioni degli utenti Amazon appaiono più che positive. Il kit è semplice e intuitivo da utilizzare, ha un buon rapporto qualità-prezzo ed è formulato con ingredienti vegani e cruelty free.

Contro: la colla contenuta nel kit non aderisce del tutto alla palpebra poiché si tratta di un prodotto delicato, adatto anche alle pelli sensibili.

3. Il kit per laminazione ciglia di Beauty Wave

I migliori prodotti per lash lift con cheratina

I kit per lash lift includono una serie di articoli indispensabili: non solo accessori come pads e applicatori, ma anche cosmetici. Questi ultimi svolgono una particolare azione volumizzante e allungante, soprattutto quando contengono ingredienti specifici. Il kit per laminazione ciglia di Beauty Wave, ad esempio, è composto dai migliori prodotti arricchiti con cheratina.

Essi, infatti, sono caratterizzati da una formula mirata, costituita da cheratina, vitamine e amminoacidi: sostanze ideali per stimolare la crescita delle ciglia e renderle più forti e sane. Si tratta di un cofanetto base, privo di tinta, ma efficace, funzionale e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo: le ciglia saranno lunghe, spesse e voluminose per 5 settimane.

Pro: questo kit per lash lift garantisce un'ottima tenuta e un'efficacia visibile fino a 5 settimane. Infatti, rende le ciglia più lunghe, folte e voluminose.

Contro: gli utenti Amazon sembrano non aver rilevato particolari criticità legate al prodotto.

4. Il mini kit per laminazione ciglia di Wimpernwelle

Il migliore set da viaggio per laminazione ciglia

La laminazione ciglia è una tecnica che richiede almeno 30 minuti di esecuzione. Se volete approfittare di un viaggio di piacere per concedervi questo trattamento di bellezza, consigliamo di scegliere il mini kit per lash lift di Wimpernwelle: il miglior set in formato da viaggio.

La confezione include 8 gel monodose, colla per bigodini, pads di due taglie, M e S, e un pennellino. È facile da utilizzare e, pur essendo già completo, può essere integrato con altri prodotti dello stesso brand, come la tinta ciglia o quella ossidante. Secondo le recensioni degli utenti Amazon, assicura fino a 10 applicazioni e rende le ciglia forti, spesse e voluminose.

Pro: ottimo da portare sempre con sé, questo kit per laminazione ciglia presenta un'efficacia garantita, racchiusa in un formato da viaggio e in un ottimo prezzo.

Contro: il manuale d'istruzioni contenuto nel kit è in lingua tedesca, ma i passaggi da seguire sono pochi e intuitivi.

5. I prodotti per laminazione ciglia di Iconsign

Il miglior kit per laminazione ciglia e sopracciglia 2in1

In alcuni casi, i prodotti per laminazione ciglia si possono applicare anche sulle sopracciglia, per rinforzarle e renderle più folte. Il kit per lash lift di Iconsign, ad esempio, viene considerato il miglior cofanetto 2in1 per laminazione ciglia e sopracciglia.

Include 1 flacone di colla da 7 ml, dei pads in silicone e 4 prodotti per la laminazione. Questi ultimi, in particolare, comprendono non soltanto le lozioni per detergere, fissare e nutrire, ma anche un cosmetico di "mantenimento", in grado di prolungare la durata del trattamento fino a 3 mesi. Ideale per una laminazione ciglia e sopracciglia semplice, il set assicura fino a 12 applicazioni e viene venduto a un ottimo prezzo.

Pro: perfetto sia per la laminazione ciglia che sopracciglia, è efficace e funzionale. Ha un rapporto qualità-prezzo ottimo e contiene tutto l'occorrente per un lash lift fai da te.

Contro: per scurire le ciglia, gli applicatori a scovolino e la tinta devono essere acquistati separatamente.

6. Il kit laminazione ciglia e sopracciglia di Vip Extension

Il miglior set per lash lift con tinta semipermanente

Per accentuare l'effetto del trattamento laminante, alcuni set per lash lift prevedono anche una fase di colorazione, utile a scurire le ciglia e a conferire più espressività allo sguardo. Il kit di Vip Extension, ad esempio, è il miglior set per lash lift con tinta semipermanente, adatto sia alle ciglia che alle sopracciglia.

Pratico ed efficace, include tutto il necessario per una laminazione completa e simile a quella effettuata nei centri estetici: applicatori, pennelli per la pulizia delle ciglia, pads, bende in tessuto, colla, cosmetici nutrienti e allunganti, una tinta e persino un siero per il mantenimento del trattamento. Tutti i prodotti del set sono ipoallergenici e privi di nickel, mentre la tinta semipermanente non contiene ammoniaca.

Le ciglia, dunque, appaiono più forti, sane e voluminose, grazie all'azione delle vitamine e della cheratina, sostanze fondamentali per il benessere della zona ciliare e sopracciliare.

Pro: completo e pratico, questo set è adatto sia alla laminazione ciglia che sopracciglia. Oltre a essere efficace e sicuro sulla pelle, ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di utilizzare il set solo se si ha a disposizione abbastanza tempo, in modo da eseguire ogni passaggio con calma e attenzione.

7. Il set Lash Lift Professional di Kalentin

Il miglior set per laminazione ciglia vegano

Tra i set più celebri per la laminazione ciglia, accanto a quelli di Gamax e Lash Secret, si aggiudica una posizione privilegiata il set Lash Lift Professional di Kalentin: il miglior cofanetto per laminazione ciglia con formula vegana.

Dotato di tutto il necessario per eseguire una vera e propria laminazione professionale, questo set assicura fino a 30 applicazioni, ciascuna delle quali ha una durata di 30 minuti circa. Contiene tantissimi prodotti: un Bonding Gel Express, un Lifting Balm, un Volume Fixer, un Moisturising Serum, 30 paia di patch per occhi, 30 paia di pads in silicone, 30 scovolini da mascara, 60 pennelli, 120 micropennelli, un detergente, una tinta vegana nera, una crema ossidante e l'uncinetto "Lash Lift", utile a maneggiare le ciglia durante il trattamento. Tutti i cosmetici del cofanetto sono certificati vegani e cruelty free.

Dopo questo trattamento, le ciglia appariranno più sane, folte e voluminose: perfette per rendere lo sguardo più intenso ed espressivo.

Pro: questo kit per laminazione ciglia assicura una qualità professionale ed è certificato vegano e cruelty free. Consente di ottenere ciglia folte in soli 30 minuti.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto. Il prezzo del set è più alto della media, ma la durata e la qualità dei prodotti ne assicurano la convenienza e l'efficacia.

8. Il set per lash lift di Iconsign

Il kit laminazione ciglia più economico

Se si effettua per la prima volta la laminazione ciglia, avere qualche perplessità riguardo al prezzo è più che naturale. Infatti, la maggior parte dei kit viene venduto a un costo che supera i 50€, mentre i prodotti low cost non garantiscono una buona qualità. Pertanto, vogliamo proporvi l'Eyelash Perming Kit di Iconsign: il set per lash lift più economico, ma non per questo meno efficiente e affidabile.

Quest'ultimo, infatti, mantiene le ciglia curve, folte e lunghe fino a 8 settimane. Contiene 4 cosmetici per la laminazione, una colla per pads, cotton fioc, applicatori, bigodini e bende in tessuto: tutto l'occorrente per realizzare una laminazione professionale in casa propria. In più, i sieri nutrienti e allunganti sono ipoallergenici e dermatologicamente testati.

I prodotti del set si applicano con facilità: sono numerati in base all'ordine di utilizzo. Per il trattamento completo sono necessari circa 30 minuti.

Pro: gli utenti Amazon apprezzano la qualità e l'efficacia del set, racchiuse in un prezzo davvero competitivo.

Contro: il set non include la tinta per ciglia. Quest'ultima, però, non è indispensabile per ottenere l'effetto desiderato e, in ogni caso, può essere acquistata separatamente.

9. Il kit per lash lift di Nutronics Beauty Lash

Il miglior set di base per laminazione ciglia

Per avvicinarsi al mondo della laminazione ciglia e ottenere buoni risultati, scegliere un set con pochi e semplici prodotti può rivelarsi la soluzione vincente. Lift di Nutronics Beauty Lash, ad esempio, è il miglior set di base per lash lift, composto da prodotti essenziali e di facile applicazione.

Infatti, contiene, oltre alla colla, ai cosmetici e agli accessori, un comodo foglietto illustrativo, abbinato a una serie di video dimostrativi, da seguire passo passo per ottenere i risultati desiderati in soli 30-45 minuti. Il kit, in più, può essere utilizzato per più di 10 volte e assicura ciglia folte e voluminose fino a 12 mesi.

Pro: gli utenti Amazon confermano la semplicità di utilizzo di questo kit, che si applica in 4 step e dura dai 6 ai 12 mesi.

Contro: la colla contenuta nel kit è delicata, adatta anche alle pelli più sensibili. Pertanto, si consiglia di applicarne una quantità generosa.

10. Il set per laminazione ciglia di Fleeky Brow

Il miglior kit per lash lift con ingredienti naturali

Pur essendo una tecnica di allungamento delle ciglia, il lash lift non prevede necessariamente l'utilizzo di prodotti chimici. Il set per laminazione ciglia di Fleeky Brow, ad esempio, include i migliori cosmetici con ingredienti naturali.

Infatti, possiede un'azione delicata sulla pelle, non danneggia le ciglia e le nutre in profondità. Il trattamento ha una durata di 30 minuti e assicura una zona ciliare rimpolpata e più sana per circa 8 settimane. Tutti i prodotti contenuti nel set, certificati vegani e non testati su animali, si applicano in pochi e semplici passaggi.

Pro: questo kit fornisce tutto l'occorrente per effettuare in casa una laminazione ciglia professionale.

Contro: per utilizzare al meglio questo set per lash lift, gli utenti Amazon consigliano di seguire tutti i passaggi contenuti nel foglietto illustrativo.

Come scegliere il miglior kit per la laminazione ciglia?

Per scegliere un kit per laminazione ciglia è buona norma prendere in considerazione una serie di criteri, utili a selezionare il prodotto più adatto alle nostre esigenze. Vediamo insieme quali sono i più importanti.

Ingredienti

Il primo fattore da considerare è senza dubbio quello degli ingredienti. Se si escludono i bigodini e i dischetti struccanti, infatti, i kit laminanti includono almeno tre cosmetici: permanente, fissante e nutriente. L'ideale sarebbe acquistare soltanto set con prodotti naturali, dermatologicamente testati e sicuri.

Tra le sostanze più impiegate per la formulazione di sieri e soluzioni laminanti troviamo la cheratina, responsabile del benessere di peli e capelli, ma alcuni trattamenti sono arricchiti anche con vitamine e principi attivi rinforzanti, ottimi per mantenere le ciglia sane e forti.

Quantità di prodotti

I kit per laminazione ciglia presentano un numero di prodotti variabile. Tra questi ultimi, i principali sono: pads o bigodini, applicatori, 3 cosmetici per il trattamento, colla e detergente per la rimozione di sporco e trucco.

Qualora siate alle prime armi con questa tecnica, consigliamo di optare per un set di base. Al contrario, se ritenete di aver acquisito la giusta manualità, sarà più conveniente acquistare un kit per lash lift professionale come quelli proposti da Kalentin.

Per chi è spesso in giro, infine, un kit da viaggio può costituire la soluzione ideale per avere ciglia lunghe, sane e curate, poiché consente di effettuare la laminazione anche fuori casa.

Prodotti inclusi nel kit: siero e tinta per ciglia

Alcuni kit per laminazione ciglia prevedono anche l'applicazione di un siero o di una tinta. Analizziamo in ordine questi due prodotti.

Il siero per ciglia possiede una funzione allungante, ed è in grado di favorirne la crescita. Pertanto, può costituire un prodotto importante, non tanto per il trattamento laminante in sé, quanto per il benessere generale delle ciglia.

D'altro canto, la tinta è ottima per chi ha i capelli dal castano al nero. La maggior parte delle colorazioni per ciglia, infatti, sono nere o marroni. Se avete peli molto chiari e una chioma sui toni del biondo o del rosso, la tintura potrebbe causare un effetto poco naturale.

Soluzione 2 in 1 per ciglia e sopracciglia

Alcuni kit per laminazione ciglia sono adatti anche all'applicazione sulla zona sopracciliare. Se avete delle sopracciglia rade, infatti, consigliamo di optare per un set 2 in 1, in modo da ottenere non soltanto ciglia lunghe e folte, ma anche sopracciglia più disciplinate.

Sostenibilità

Il criterio della sostenibilità è sempre più considerato, sia dai clienti che dalle aziende. Se un prodotto è ecologico, infatti, contiene ingredienti naturali ed è formulato senza sostanze nocive come siliconi e petrolati, dannosi per l'ambiente e per la persona. In più, nella maggior parte dei casi, è caratterizzato da un packaging ridotto, privo di plastica o realizzato con materiali riciclati.

Perché fare la laminazione ciglia? Pro e Contro

La laminazione ciglia è un trattamento estetico professionale, ideale per avere ciglia più forti, voluminose e sane. Di seguito, vogliamo elencarvi i principali effetti benefici e controindicazioni legati a questa tecnica.

Laminazione ciglia: i pro

Nutre e idrata le ciglia in profondità.

Rende le ciglia più lunghe, anche senza l'applicazione del mascara.

Dura dai 60 giorni e può essere ripetuta quando termina l'effetto del trattamento.

Nella maggior parte dei casi, è totalmente naturale, e non prevede l'utilizzo di prodotti chimici.

Può essere eseguita in casa.

Laminazione ciglia: i contro

Richiede un minimo di manualità, acquisibile con il tempo.

Non è sconsigliata in gravidanza, ma gli effetti del trattamento potrebbero non essere soddisfacenti, a causa dei cambiamenti ormonali in atto, soprattutto i primi mesi di gestazione.

Come fare la laminazione ciglia in casa?

Eseguire in casa la laminazione ciglia non è complesso. Tuttavia, è naturale, soprattutto per chi è alle prime armi, impiegare più tempo e avere qualche perplessità su tutti i passaggi da seguire. Di seguito, vi presentiamo tutti gli step necessari a realizzare, in casa e in maniera corretta, una laminazione ciglia efficace e duratura.

Detergete le ciglia: la fase di pulizia è fondamentale nella laminazione ciglia. Ogni kit per questo trattamento, infatti, contiene un prodotto specifico, formulato per eliminare dalla zona cigliare il make up e lo sporco e prepararle all'utilizzo dei cosmetici successivi. Scegliete il bigodino più adatto alle vostre esigenze: i bigodini, o pads, sono disponibili in tre misure, dalla S alla L. Ciascuna di esse si adatta sia alla curvatura delle ciglia, dalla più stretta alla più morbida e ampia, sia all'ampiezza della palpebra e dell'area sotto gli occhi. Applicate la colla: quest'ultima deve essere stesa sia sulla palpebra che sulla superficie del bigodino, per farli aderire per bene l'una all'altro e preparare il pads a tenere le ciglia. Con l'apposito accessorio, fate aderire le ciglia al bigodino: ricordate che le ciglia devono aderire al silicone ed essere ben distanziate tra loro. Applicate il prodotto permanente: questa particolare soluzione prevede una posa di circa 10 minuti. Fissate le ciglia con la soluzione fissante: anche questo step ha bisogno di una posa di 10 minuti. Pulite i bigodini: durante questo passaggio non dovrete ancora staccare le ciglia dal pads in silicone. Applicate la soluzione nutriente: questo prodotto è fondamentale per rendere le ciglia più sane e forti. Staccate le ciglia dal bigodino: a questo punto, ci saranno dei piccoli residui di colla sulle ciglia. Eliminate i residui di colla con l'apposito detergente: dopo quest'ultimo passaggio, le ciglia appariranno visibilmente più lunghe e voluminose.

Per ottenere il risultato desiderato, oltre a detergere bene le ciglia prima della laminazione vera e propria, è importante evitare di applicare il mascara nelle 24 ore successive al trattamento.

Dopo il lash lift, è possibile applicare un siero per favorire la crescita delle ciglia o una tinta, per scurirle e rendere lo sguardo più intenso.

Quanto dura la laminazione ciglia?

La laminazione ciglia, sia professionale che casalinga, necessita di circa 30/45 minuti di applicazione.

Se questa tecnica viene eseguita in un salone di bellezza, la sua durata ammonta a 60 giorni, dopo i quali le ciglia torneranno allo stato iniziale. I kit per laminazione ciglia fai da te, invece, includono spesso un prodotto di mantenimento, in grado di prolungare il trattamento laminante fino 12 settimane.

Quanto costa fare la laminazione ciglia?

La laminazione ciglia professionale, eseguita in un centro estetico specializzato, ha un costo che oscilla dai 60€ agli 80€, da spendere almeno una volta ogni uno o due mesi, in base allo stato delle ciglia.

I kit per lash lift, invece, presentano un prezzo variabile: partono dai 20€ e arrivano fino ai 150€. Mentre i più economici assicurano anche 10 applicazioni, quelli più costosi, invece, possono essere utilizzati fino a 30 volte e assicurare ciglia lunghe, folte e voluminose per ben 12 mesi.

Quali sono le migliori marche per kit laminazione ciglia

La laminazione ciglia si effettua sulla zona cutanea più delicata e sottile del viso: l'area perioculare. Per non incorrere in allergie o rossori, dunque, la questione del marchio risulta particolarmente importante. Oltre a Gamax e Lash Secret, vogliamo proporvi i brand più prestigiosi e affidabili, in grado di garantire il massimo in termini di sicurezza e qualità.

Kalentin : stiamo parlando di una delle aziende più rinomate nella produzione di cosmetici per la cura delle ciglia. Infatti, realizza sieri, fluidi e kit per laminazione ciglia certificati 100% Made in Italy e dermatologicamente testati. Quest'azienda, si dimostra attenta anche all'ambiente, come suggeriscono i kit per laminazione ciglia proposti, vegani e cruelty free.

: stiamo parlando di una delle aziende più rinomate nella produzione di cosmetici per la cura delle ciglia. Infatti, realizza sieri, fluidi e kit per laminazione ciglia certificati 100% Made in Italy e dermatologicamente testati. Quest'azienda, si dimostra attenta anche all'ambiente, come suggeriscono i kit per laminazione ciglia proposti, vegani e cruelty free. Wimpernwelle : quest'azienda tedesca è specializzata nella realizzazione di prodotti per laminazione ciglia e sopracciglia. Oltre a offrire risultati professionali e durevoli, i cosmetici proposti sono tutti sicuri e dermatologicamente testati.

: quest'azienda tedesca è specializzata nella realizzazione di prodotti per laminazione ciglia e sopracciglia. Oltre a offrire risultati professionali e durevoli, i cosmetici proposti sono tutti sicuri e dermatologicamente testati. Iconsign : si tratta di un'azienda coreana, nata nel 2005 e specializzata nella laminazione ciglia e sopracciglia. Produce non soltanto kit, ma anche colle, sieri nutrienti e altri cosmetici, per lash lift e per la cura delle sopracciglia.

: si tratta di un'azienda coreana, nata nel 2005 e specializzata nella laminazione ciglia e sopracciglia. Produce non soltanto kit, ma anche colle, sieri nutrienti e altri cosmetici, per lash lift e per la cura delle sopracciglia. Vip Extension: non si tratta soltanto di un brand, ma di una vera e propria accademia di bellezza, che produce una linea cosmetica specifica, dedicata alla cura delle ciglia.

Accanto a quelli sopra citati, troviamo sul mercato altri brand, meno costosi ma altrettanto efficaci e sicuri: Beauty Wave, XXL Lashes, Lucky Cat, Fleeky Brow e Nutronics Beauty Lash.

Dove acquistare un buon kit per laminazione ciglia

I kit laminazione ciglia si acquistano nei negozi specializzati in cosmesi e cura della persona. Tuttavia, per scegliere il più adatto alle vostre esigenze, vi suggeriamo di visitare la sezione Amazon dedicata ai set per lash lift, fornita di tantissimi prodotti, pensati per tutte le tasche e le necessità.