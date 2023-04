Chiara Ferragni, la nuova manicure è multicolor: per la primavera sceglie stelle ed emoticon fluo Chiara Ferragni ha sfoggiato la sua nuova manicure sui social. È multicolor e originale, contraddistinta da adorabili disegni fatti a mano, dalle emoticon a forma di sorriso alle stelline: ecco come realizzarla.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è a Dubai con la famiglia ma non per questo ha dimenticato il suo lavoro di influencer e imprenditrice. Dopo aver spopolato con i costumi da bagno must della prossima stagione, nelle ultime ore si è servita dei social per lanciare la manicure da imitare nella Primavera/Estate 2023: è multicolor, originale e sbarazzina e di sicuro farà impazzire tutti coloro che vogliono illuminare la bella stagione con tinte vitaminiche e fluo. Dopo le unghie perlate delle scorse settimane, ora ha puntato su una nail art fatta di stelline, fiorellini ed emoticon a forma di sorriso: ecco come realizzarla.

La nuova nail art di Chiara Ferragni

Poco prima di partire per Dubai Chiara Ferragni si è rifatta la manicure ma solo nelle ultime ore ha condiviso sui social dei primi piani delle sue unghie. Come ormai da tradizione, si è rivolta a Passione Unghie, l'estetista di fiducia che per illuminare le giornate primaverili dell'imprenditrice ha scelto un mix di colori fluo. Si è servita di alcuni smalti semipermanenti in diverse nuance e ha realizzato un disegno differente su ogni unghia, dalle stelline multicolor alle emoticon a forma di sorriso, fino ad arrivare ad arcobaleni, linee incrociate e fiorellini. Insomma, la parola d'ordine della nuova manicure di Chiara sembra essere "creatività": in quanti sanno come realizzarla?

La manicure multicolor di Chiara Ferragni

Come realizzare la manicure multicolor

La manicure multicolor di Chiara Ferragni si chiama Mismatched Nails ed è destinata a fare tendenza nella Primavera/Estate 2023. Colori vitaminici, disegni originali e un tocco di precisione: in questa nail-art c'è davvero tutto il necessario per spopolare.

Chiara Ferragni con le unghie multicolor

La sua particolarità? È personalizzabile con stelle, emoticon, cuoricini, linee e tutti i propri disegni preferiti, l'importante è che non manchino gli smalti semipermanenti dalle tinte accese e fluo, dal fucsia al verde, fino ad arrivare al giallo e all'azzurro. Certo, per realizzare una nail art impeccabile ci sarà bisogno anche del bianco e del nero ma per il resto si potrà lasciare via libera alla propria creatività. In quanti proveranno a imitare Chiara nelle prossime settimane primaverili?