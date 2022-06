Capelli, ritornano i trend anni ’2000: dal frisè alla frangia asimmetrica Frisè, frangia asimmetrica, effetto bicolor ma anche il liscio perfetto: tra le tendenze capelli dell’estate 2022 tornano alcuni trend ispirati agli anni’2000.

A cura di Federica Ambrogio

Per l'estate 2022 ritornano in voga alcuni dei trend capelli più gettonati degli anni ‘2000: la frangia torna ad essere asimmetrica o cortissima, si abbinano nuance a contrasto per creare un effetto bicolor, ma torna anche l'effetto frisè, utilizzato per dare volume o per intervallare uno styling liscio. Scopri nella gallery tutte le idee per i tagli di capelli e styling da provare (o riprovare) quest'estate.

La frangia: corta o asimmetrica

La frangia sarà uno dei must have per i tagli dell'estate 2022: oltre alla frangia Birkin potrai provare la frangia cortissima, quella lunga appena qualche centimetro e che lascia la fronte scoperta. È perfetta da abbinare al caschetto, al bob corto o al carrè ed esalta in particolar modo i visi minuti. Se ami gli effetti più stravaganti invece, la frangia che fa per te è quella asimmetrica, più lunga su un lato e dal taglio netto e geometrico da abbinare ai capelli più lunghi.

Capelli bicolor

Se da un lato per l'estate 2022 spopolano i colori di capelli naturali dall'altro saranno gettonatissimi anche i look più estrosi, in particolar modo l'effetto bicolor, da ottenere abbinando un colore pop a un altro più classico e tradizionale. Al nero viene così abbinato il fucsia o il verde, al castano l'arancione o il giallo fluo, ma non mancano tocchi di colore blu o viola. Potrai creare il tuo inserto colorato nella frangia oppure sulle punte o se hai un pixie cut potrai abbinare un colore pop nella parte più corta contrastando la nuance del ciuffo.

L’effetto bicolor proposto nella Rebel Roots Collection

Ritorna l'effetto frisè

Per l'estate 2022 ritorna anche l'effetto frisè, ma no pensate alle teste cotonate e vaporose degli anni '80. Il frisè di tendenza viene utilizzato per dare movimento a una chioma liscia, intervallandola con il classico effetto a zig zag su alcune ciocche. Perfetto anche per creare un effetto originale su una coda di cavallo, con la radice perfettamente ordinata e lunghezze a contrasto.

Il liscio perfetto

Il liscio non poteva mancare tra i trend capelli ispirati agli anni ‘2000: perfetto, ordinato e impeccabile, rigorosamente con la riga centrale. È perfetto sui capelli lunghi per creare uno styling elegante e raffinato.