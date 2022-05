Blush in primo piano: il make up a tutto colore per l’estate 2022 Il blush è il cosmetico che non potrà mancare nel tuo beauty case estivo: il viso sarà esaltato dalle tonalità del rosa e del pesca, creando un effetto radioso e bonne mine.

A cura di Federica Ambrogio

Dolce&Gabbana

Dopo le terre in stick per creare un effetto sunkissed per l'incarnato è il momento di osare con il blush a tutto colore: sfumature vivide e accese che rendono sano e fresco il tuo viso, da abbinare alla tonalità del rossetto per dare il trucco un tocco armonioso e sofisticato. Il blush è senza dubbio uno dei protagonisti che non potranno mancare nel tuo beauty case per il make up dell'estate, perfetto per esaltare le prime abbronzature e per valorizzare il tuo viso: non avere paura di osare! Nella gallery abbiamo selezionato per te alcuni blush da provare tra le ultime novità e prodotti iconici.

Il blush dell'estate 2022

Colorato, acceso e vibrante: quest'estate il cosmetico perfetto per chi ama osare è il blush. L'incarnato si veste di colore dando vitalità a viso e gote, che risultano fresche e radiose esaltando le prime abbronzature oppure dando un tocco di colore a chi vede ancora lontano il momento in cui la tintarella farà capolino sul viso. I colori must sono le sfumature del pesca e del corallo fino all'arancione vibrante perfetti per gli incarnati dorati e ambrati, e quelle del rosa, del malva e del fucsia ideali per le carnagioni più lunari. Non passano poi inosservati i colori più forti, come il rosso e il bordeaux. Per la texture via libera a seconda delle tue esigenze: perfetti quelli in crema per creare un effetto glow e luminoso e quelli in polvere per dare un effetto più scolpito.

Il blush andrà applicato sulle gote: se vuoi scolpire il viso creando un leggero effetto lifting che solleva lo zigomo dovrai applicarlo partendo dalle orecchie, realizzando una sfumatura diagonale verso il centro della guancia, oppure potrai concentrarlo soltanto sulle guance applicandolo al centro del viso. Per creare un effetto che ricorda l'abbronzatura potrai miscelarlo a un velo di illuminante e applicare il blush anche sul naso. Un tips in più per creare un make up fresco e luminoso è utilizzare il blush anche come ombretto per dare luce al tuo sguardo.

I migliori blush da provare

Tra i blush più celebri per ravvivare l'incarnato c'è senza dubbio Orgasm di Nars, una vera e propria icona: le sfumatura del pesca si uniscono al rosa luminoso per creare sul viso un effetto bonne mine. Se ami i prodotti cremosi il prodotto che fa per te è invece il Blush in crema di Fenty Beauty, luminoso e dal colore vivo. Tra le ultime novità è da provare Solar Glow Illuminating Powder Duo di Dolce&Gabbana, un blush illuminante che dona una naturale luminosità alla pelle. Deborah Milano propone invece Tropical Bronze, dove in unico prodotto unisce bronzer, illuminante e blush per creare un perfetto effetto baciata dal sole. Scoprili tutti nella gallery!