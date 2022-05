Terra in stick: il must have per il trucco dell’estate che crea un make up effetto sunkissed La terra in stick è il cosmetico perfetto per illuminare e ravvivare il colore dell’incarnato in modo semplice e veloce, creando un make up che ricrea l’effetto pelle baciata dal sole.

A cura di Federica Ambrogio

Ricreare l'effetto pelle baciata dal sole non è mai stato così semplice: il cosmetico must have per l'estate 2022 è la terra in stick, che crea sull'incarnato un effetto luminoso e scolpito. Facile da applicare, la sua texture in crema risulta leggera per non appesantire troppo la pelle con effetti finti e artificiali. L'intensità del colore è modulabile: potrai ravvivare il tuo incarnando mettendo in evidenza gli zigomi oppure ricreare un effetto delicato e bonne mine. Scopri tutti i prodotti da provare nella gallery!

La terra in stick per il trucco dell'estate 2022

Le terre in stick sono dei matitoni dalla texture in crema o gel da applicare sul viso direttamente dall'applicatore e picchiettare con i polpastrelli oppure con un pennello tondo e duo fibre, sfumandolo sulla pelle con movimenti circolari. La loro consistenza si fonde perfettamente con la pelle ricreando un effetto baciato dal sole, naturalissimo e luminoso. Si può utilizzare con la tecnica del contouring se si scelgono le versioni opache, per scolpire il viso e creare l'ovale perfetto, oppure sfumarle sullo zigomo per ravvivare il colore della pelle. La texture leggera e modulabile permette di ricreare un trucco dal risultato naturale e glow, perfetto per chi non ama i make up troppo strutturati e pesanti. Grazie alla loro consistenza cremosa sono perfette anche per le pelli secche, che non verranno così segnate dall'applicazione del prodotto in polvere. In caso la tua pelle sia molto lucida puoi fissare la tua terra in stick con un velo leggerissimo di cipria.

Le terre in stick da provare

I prodotti da provare sono tantissimi, da quelli opachi a quelli più luminosi, passando per i due in uno che comprendono nello stesso packaging sia il bronzer che l'illuminante, come ad esempio il Master Contour V di Maybelline, un matitone dal doppio colore che da un lato illumina e dall'altro scolpisce. Da provare anche il Terracotta Skin di Guerlain che illumina e riscalda l'incarnato, oppure il Warm Wishes Effortless Bronzer di Rare Beauty, un pratico stick bronzer che si può applicare anche sugli occhi, dalla formula non grassa e resistente all'acqua che non crea grumi, non cola e non ostruisce i pori. Bronzer Star System Stick Contouring di Neve Cosmetics è invece perfetto per chi vuole scolpire il viso e ravvivare il colorito della pelle.