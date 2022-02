Bella Hadid, come avere la pelle perfetta della top: il suo segreto è immergere il viso nel ghiaccio Bella Hadid è stata definita la modella più bella del mondo ma come fa ad apparire sempre raggiante nonostante i continui viaggi? Il suo segreto sarebbe una semplice ciotola piena di cubetti di ghiaccio.

A cura di Valeria Paglionico

Chi meglio delle modelle conosce i trucchi beauty più efficaci da poter usare regolarmente per essere splendide? Bella Hadid è solo una delle tante top a essere sempre in giro per il mondo tra shooting fotografici e Fashion Week ed è proprio per combattere i segni dello stress e del jet leg che si serve di alcuni rimedi davvero originali. Considerando il fatto che si è aggiudicata il titolo di modella più bella del mondo, questi trick sembrano funzionare per davvero. Certo, il suo viso è stato definito perfetto semplicemente per una questione di proporzioni ma è chiaro che la cura della pelle fa la sua parte: ecco qual è il segreto di bellezza della Hadid.

Il segreto di bellezza di Bella Hadid

Come fa Bella Hadid ad avere un viso sempre rilassato e luminoso nonostante i continui viaggi in giro per il mondo? È stata lei stessa a rivelarlo sui social, dove ha condiviso un breve video realizzato poco prima di un servizio fotografico fashion. La modella si è lasciata immortalare mentre, ancora struccata e con indosso i suoi abiti quotidiani, immerge il volto in una ciotola di ghiaccio. Rimane in posa solo per pochi secondi ma gli effetti sulla pelle sarebbero incredibili. Non ha mostrato il risultato finale ma, in compenso, è possibile ammirare la sua bellezza in innumerevoli scatti da copertina.

Bella Hadid

I benefici del ghiaccio sulla pelle

Il motivo per cui il rimedio di Bella Hadid sarebbe davvero efficace? Il ghiaccio riesce a sgonfiare il viso perché il freddo restringe i vasi sanguigni. Questo significa che chiude i pori, riduce le rughe e fa sembrare la pelle più luminosa e radiosa. Come se non bastasse, la "terapia del freddo" aumenta la circolazione, riducendo arrossamenti e gonfiori e ripristinando una normale funzione cellulare. Attenzione, però, a non lasciare eccessivamente la pelle in contatto con il ghiaccio: l'esposizione prolungata potrebbe provocare delle bruciature. Dei rimedi alternativi alle ciotole di cubetti di ghiaccio? Rulli per il ghiaccio, maschere messe nel congelatore prima dell'uso o i cucchiaini lasciati nel freezer per qualche minuto.