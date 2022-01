Ilary Blasi rivela il suo segreto per avere gambe perfette: cos’è e a cosa serve al carbossiterapia Il segreto di Ilary Blasi per avere gambe perfette? Lo ha rivelato sui social, immortalandosi mentre fa delle punture sulle cosce. Il trattamento si chiama carbossiterapia e sarebbe molto efficace contro gli inestetismi della pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è diventata molto attiva sui social da qualche anno a questa parte e, tra foto e Stories, documenta ogni dettaglio della sua quotidianità. Di recente ha rivelato il suo segreto per avere gambe sempre toniche e splendide: un trattamento estetico a base di anidride carbonica. La conduttrice si è mostrata alle prese con delle punturine all'altezza delle ginocchia, suscitando non poco la curiosità dei fan: ecco cos'è la carbossiterapia, a cosa serve e quali sono i suoi benefici sulla pelle.

Cos'è la carbossiterapia

La carbossiterapia è un trattamento a base di anidride carbonica e riuscirebbe a combattere i segni del tempo e gli inestetismi della pelle. Consiste nell’iniettare anidride carbonica sotto forma gassosa nel derma o nel tessuto sottocutaneo, le infiltrazioni vengono fatte con aghi sottili e monouso a scopo terapeutico e vanno ad agire sul sistema vascolare, sul tessuto adiposo e sulla cute. L’effetto è sia diretto che indiretto: il flusso di gas colpisce gli accumuli adiposi per azione meccanica e, come se non bastasse, a lungo andare l’anidride carbonica aumenta la disponibilità di ossigeno nei tessuti riattivando il metabolismo cellulare.

Ilary Blasi fa le punture alle gambe

I benefici della carbossiterapia

Quali sarebbero i benefici della carbossiterapia? Oltre a migliorare il microcircolo, avrebbe un effetto depurativo e anti-age. Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e lo smaltimento delle tossine, stimola il tessuto connettivo e dunque la produzione di elastina, collagene e acido ialuronico, riducendo inestetismi e smagliature. Le sedute durano dai 20 ai 40 minuti e costano tra gli 80 e i 150 euro. Naturalmente, prima di sottoporsi al trattamento è necessario chiedere consiglio al medico, così da capire se è il caso o meno di procedere con la terapia.