Bambù, seta o cotone: sapevi che alcune federe prevengono le rughe e proteggono i capelli? Il tessuto della tua federa può fare le differenza mentre dormi: seta, bambù e cotone permettono di prevenire rughe e segni di espressione ma hanno tantissimi altri benefici per la tua bellezza.

A cura di Federica Ambrogio

Forse non ci hai mai pensato, ma la federa sui cui appoggi il viso e la testa mentre dormi può essere responsabile di segni di espressione e capelli crespi. Il tessuto della federa infatti sfrega sul viso e sui capelli durante la notte e potrebbe danneggiare chioma ed epidermide. È importante cambiarla spesso per evitare che batteri o impurità che si possono essere depositati sul tessuto si trasferiscano sul viso ed è altrettanto importante scegliere il tessuto giusto: la seta è uno dei materiali migliori per un sonno di bellezza, ideale per ridurre l'attrito che forma rughe premature sul viso e che al tempo stesso provoca l'elettricità statica sui capelli. Ma non esiste solo la seta: scopri nella gallery le federe migliori per continuare la tua beauty routine anche mentre dormi.

Le federe di seta

Se si parla di sonno di bellezza si pensa subito alle federe di seta, morbide e delicate. Il tessuto evita che durante la notte lo sfregamento dei capelli sul cuscino provochi un effetto elettrostatico facendoti svegliare al mattino con i capelli elettrici, crespi e indomabili. Inoltre, previene anche la rottura dei capelli: essendo il tessuto delicato è anche più soft sulla chioma, evitando così che si spezzino i capelli. I benefici della federa in seta riguardano però anche la pelle: se siete abituate a svegliarvi con il viso segnato dalle pieghe del cuscino, con la seta non succederà più. Potrà sembrare una banalità ma a lungo andare, specialmente se dormi sempre nella stessa posizione, alcune zone del viso potrebbero segnarsi prematuramente. La seta invece non preme sulla pelle, permettendoti così un risveglio un viso compatto e disteso.

Sapevi che la federa può assorbire parte delle tue creme applicare nella skincare serale? Alcune fibre infatti tendono ad assorbire i prodotti che hai applicato sul viso prima di coricarti, mentre la seta ti permette di beneficiare completamente del tuo trattamento di bellezza, senza assorbire i prodotti. Oltre ad avere la proprietà di regolare la temperatura e di rendere il sonno confortevole sia in inverno che in estate, la seta è naturalmente ipoallergenica e la natura fitta della sua trama rende il tessuto inospitale per gli acari della polvere.

I materiali ideali per le federe

Non esiste però soltanto la seta come materiale ideale da prediligere per le tue federe. Il bambù per esempio è un materiale del tutto naturale ideale soprattutto per le pelli sensibili e delicate ma anche per soffre di dermatite. Tra le altre caratteristiche c'è anche la traspirabilità, che fornisce una piacevole sensazione asciutta e pulita. L'altra scelta può indirizzarsi sul cotone pregiato, un altro tessuto naturale adatto anche a chi soffre di allergia: si tratta infatti di un tessuto morbido e traspirante. Se vuoi una vera coccola notturna potrai indirizzarti invece su percalle e satin di cotone, tessuti pregiati e morbissimi.