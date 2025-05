Perché Fedez comincia la giornata immergendo il viso nel ghiaccio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Fedez ha temporaneamente abbandonato Milano ed è volato a Cannes. Il Festival del cinema, però, non c'entra nulla, sta trascorrendo qualche giornata nella cittadina francese a bordo di una yacht di lusso, partecipando di tanto in tanto ad alcuni eventi lavorativi legati al lancio della collezione dei Ray-Ban di cristalli firmati da ASAP Rocky. Al momento non si sa chi ci sia con lui ma la cosa certa è che questa mattina si è servito dei social per rivelare la beauty routine che lo aiuta ad avere un viso levigato: ecco qual è l'originale trattamento a cui si sottopone per combattere le imperfezioni della pelle del volto.

Fedez immerge il viso nella ciotola di ghiaccio

Cosa ha fatto questa mattina Fedez appena si è svegliato? Niente colazione continentale o workout intenso, ha preferito prendersi cura della sua immagine con un rimedio beauty "fai da te" che spopola sui social. Ancora in pantaloncini e felpa, si è immortalato mentre sulla terrazza coperta dello yacht si sottopone a un trattamento viso molto originale.

Fedez prepara la ciotola col ghiaccio

Ha riempito una ciotola metallica con acqua e ghiaccio e ci ha immerso dentro il viso per qualche secondo. Probabilmente ha ripetuto "l'operazione" diverse volte e dopo qualche minuto ha mostrato il risultato finale: ha la pelle del volto liscia e levigata proprio come quella di un ragazzino.

Fedez col viso nel ghiaccio

I benefici dello skin icing

Il trattamento beauty a cui si è sottoposto Fedez ha un nome ben preciso: si chiama skin icing e punta a migliorare l'aspetto della pelle, riducendo gonfiore, rossore e occhiaie. Il ghiaccio aiuta a restringere i pori e a stimolare la circolazione, limitando ogni tipo di irritazione e infiammazione, anche quelle provocate da brufoli e punti neri. Si tratta, inoltre, del rimedio ideale anche per combattere i segni del tempo, soprattutto le rughe sottili, visto che il freddo riesce a rassodare la pelle. Immergere il viso in una ciotola piena di cubetti di ghiaccio (con acqua fredda) permette di ottenere un effetto più intenso e duraturo, l'importante è evitare il contatto diretto del ghiacchio, che potrebbe causare irritazioni e bruciature.

Il risultato finale