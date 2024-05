video suggerito

Anelli di Venere: i rimedi per prevenire (e nascondere) le rughe sul collo Con l'avanzare dell'età si va incontro alla comparsa dei cosiddetti "anelli di Venere", ovvero le antiestetiche rughe sul collo: ecco quali sono i rimedi per prevenirle e i trucchi per nasconderle.

A cura di Valeria Paglionico

La comparsa delle prime rughe crea un po’ di disagio praticamente a tutti: è quello il momento in cui si cominciano a fare i conti con l’avanzare dell’età, capendo che è necessario prendersi cura di sé stessi quotidianamente se si vogliono combattere i segni dell’invecchiamento senza ritocchi o chirurgia. Se da un lato il viso è forse la parte del corpo che, tra creme, sieri e maschere, si riesce a rimanere a lungo liscia e levigata, dall’altro spesso si trascura la zona del collo, dove con il passare del tempo tendono a comparire delle antiestetiche “pieghe”, meglio note come gli anelli di Venere. Per fortuna esistono dei rimedi sia per prevenirli che per nasconderli: ecco quali sono.

Cosa causa la comparsa degli anelli di Venere

Il principale responsabile della comparsa dei segni del tempo sul collo e sul petto è il sole. In quelle zone del corpo, infatti, la pelle è molto delicata, dunque a causa degli effetti negativi dei raggi uv tende a assottigliarsi, disidratarsi e cambiare consistenza. Perdendo i normali livelli di acido ialuronico e proteine, reagisce con la creazione di rughe e macchie. Per prevenire tutto ciò è dunque necessario usare sempre la protezione solare (meglio se con un fattore 50+) o in alternativa una polvere a effetto cipria contenente filtri solari. È fondamentale, inoltre, usare una crema idratante anche in questa parte del corpo, meglio se a base di collagene ed elastina, due sostanze indispensabili per prevenire i segni dell’invecchiamento precoce.

Come nascondere le rughe sul collo col make-up

Per mantenere un collo “giovane” è necessario anche evitare alcune abitudini errate. Una postura sbagliata può influire sulla comparsa delle rughe fin dai 30 anni, dunque sarebbe bene non tenere la testa piegata in avanti quando si dorme o quando si è al pc. In pochi sanno che anche la biancheria da letto è fondamentale per prevenire i segni del tempo: le lenzuola di cotone aumentano l'attrito sulla pelle, favorendo la comparsa degli anelli di Venere sul collo. Importante, inoltre, dire addio alla cattiva alimentazione, al fumo e allo stress. Cosa fare, invece, per nascondere le rughe sul collo? Basta puntare tutto su un make-up coprente ma dal finish leggero. Dopo aver pulito, esfoliato e idratata la zona, va steso il primer per dare uniformità alla pelle. Subito dopo vanno applicati il siero e il correttore (meglio se verde che corregge le macchie rossastre). Cosa dire del fondotinta? Può essere usato ma picchettandone uno strato leggero con la spugna.

