Acqua frizzante per fissare il trucco: il tutorial diventato virale su TikTok Gli spray fissanti per il trucco sono troppo costosi e non avete alcuna intenzione di spendere cifre eccessive? Su TikTok è stata proposta la soluzione ideale: l’acqua frizzante.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno è la stagione contraddistinta da continui sbalzi di temperatura: al sole continua a fare caldo, la sera il freschetto si fa sentire e, come se non bastasse, possono esserci temporali improvvisi. Chi ne risente di più di questi cambiamenti? Il make-up, che tra primi freddi e umidità alle stelle tende a sciogliersi con più facilità. Per evitare di ritrovarsi con occhi neri e viso non proprio impeccabile, è necessario servirsi di uno spray fissante. La cosa che in pochi sanno è che è possibile utilizzare anche un prodotto di uso davvero comune per ottenere un risultato perfetto, di cosa si tratta? Dell'acqua frizzante: ecco il tutorial diventato virale grazie ai video di TikTok.

Gli effetti benefici dell'acqua frizzante sul viso

A rivelare questo originale trick beauty è stata Sean Anthony, l'utente che per primo ha mostrato quanto può essere efficace sulla pelle questo prodotto di uso comune. Innanzitutto l'acqua frizzante dà un'immediata sensazione di piacere quando spruzzata sul viso e, come se non bastasse, tiene sotto controllo la lucidità. La carbonatazione, ovvero il diossido di carbonio che la rende effervescente, ha un effetto detossinante e purificante sulla pelle: riduce i pori e i punti neri, esaltando l'effetto matte.

Come usare l'acqua frizzante come spray fissante

Gli effetti collaterali dell'acqua frizzante sulla pelle? Praticamente non esistono, visto che ha un pH leggermente acido, ovvero di circa 5.5, dunque molto simile a quello dell'epidermide. Al contrario, le bollicine hanno un naturale potere ringiovanente. È chiaro, dunque, che il prodotto può essere utilizzato tranquillamente come spray fissante per il trucco. Per ottenere un risultato impeccabile basta spruzzarlo leggermente su viso, occhi, ciglia e sopracciglia, ripetendo l'operazione nel corso della giornata. Non esistono, però, evidenze scientifiche della sua efficacia, anche se basta sperimentare per notare gli immediati effetti benefici.