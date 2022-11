Montare il fondotinta: il tutorial virale su TikTok che trasforma la crema in mousse Sapete che esiste un trucco rapido e semplice per trasformare il fondotinta in mousse? Il tutorial sta spopolando su TikTok, anche se in molti ritengono che abbia dei possibili effetti collaterali.

A cura di Valeria Paglionico

I social media non sono più semplicemente piattaforme usate per rimanere in contatto con le persone care, sono diventati una vera e propria raccolta di consigli e tutorial per semplificare la vita quotidiana, soprattutto quando si parla di male-up. L'hashtag #beautytok diventa ogni giorno sempre più ricco di contenuti e la cosa particolare è che propongono tutti dei trick semplicissimi da poter riciclare tranquillamente nella propria skin routine. L'ultimo arrivato riguarda il fondotinta, che può essere reso più leggero con un procedimento facile e rapido: ecco tutto quello che bisogna fare (almeno secondo i beauty influencer di TikTok).

Il trend del foundation in water

Il mondo beauty coreano è un punto di riferimento per tutti gli amanti del make-up ed è proprio da qui che è nato un trend che sta spopolando su TikTok, quello del foundation in water. L'obiettivo? Rendere il fondotinta più leggero eliminando la parte oleosa e trasformandolo in mousse. Tutto quello che bisogna fare è aggiungere al prodotto tradizionale un bicchiere d'acqua, mixando il tutto con il montalatte. Pochi minuti dopo aver montato il composto, la crema avrà una nuova consistenza: sarà più soffice, ariosa e leggera proprio come una mousse. A quel punto si può passare all'applicazione.

Mischiare acqua e fondotinta col montalatte

Gli effetti collaterali del fondotinta in mousse

Come va applicato il fondotinta in mousse? Proprio come il prodotto "normale", ovvero con le mani, con un beauty blender o con un pennello, facendo bene attenzione a stendere la crema in modo omogeneo su tutto il viso. Il risultato? La pelle avrà un aspetto radioso e idratato ma allo stesso tempo molto più naturale rispetto a quando si usa il fondotinta tradizionale. A lanciare per prima l'idea è stata la tiktoker Rose Friederike, che ha dato vita a un trend diventato successivamente virale. Gli esperti, però, sconsigliano di seguire il tutorial, visto che destabilizzare la formula originale del fondotinta potrebbe favorirne la contaminazione microbica.