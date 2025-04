A cosa serve il trattamento anti-age endovena a cui si è sottoposta Belén Rodriguez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha compiuto qualche mese fa 40 anni ma, nonostante l’età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ne ha data l'ennesima prova lo scorso weekend durante l'ospitata a Che Tempo Che Fa, dove è apparsa splendida in total black e con degli accessori a effetto sparkling. Cosa fa per tenersi in forma? Oltre a praticare regolarmente attività fisica, si sottopone anche a dei trattamenti beauty originali e d'avanguardia. L'ultimo arrivato è a base di "Nad", va praticato endovena e riesce ad avere un incredibile effetto anti-age.

A cosa serve il trattamento beauty provato da Belén

Nelle ultime ore Belén si è mostrata all'ingresso di una clinica milanese e poi stesa in poltrona con una flebo attaccata al braccio ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, i problemi di salute non c'entrano nulla. Ha fatto visita al dottor Michele Bonaccorso, esperto in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici, e si è sottoposta a un trattamento beauty anti-age destinato a spopolare. La sostanza iniettata è la nicotinammide adenina dinucleotide (Nad) che, come la stessa conduttrice ha spiegato nella Stories postata, è una molecola che svolge un ruolo fondamentale in diversi processi biologici, tra cui la produzione di energia e la riparazione del Dna.

Belén nello studio di Michele Bonaccorso

I benefici del Nad

Le parole di Belén sono state: "Alcuni benefici del Nad includono: miglioramento dell’energia cellulare, supporto alla riparazione del Dna, promozione della rigenerazione cellulare, rallentamento dei segni dell’invecchiamento, miglioramento della lucidità mentale, della concentrazione e della memoria, miglioramento della sindrome da affaticamento cronico, miglioramento del funzionamento del sistema immunitario, protezione del fegato dagli effetti dell’alcol". Con l'aumentare dell'età la presenza di Nad nel corpo diminuisce ma è possibile usare degli integratori anti-age per ripristinarne il livello e contrastare il declino cognitivo. L'effetto più evidente? Sulla massa muscolare, che solitamente con gli anni viene sostituita da tessuto adiposo.

Il trattamento endovena