Yibing Wu sviene in campo a Washington, scene spaventose: gli era già successo a Wimbledon Il tennista cinese colto da malore durante il match del Mubadala Citi DC Open.

Le immagini fanno accapponare la pelle e questa volta arrivano dall'America dopo quanto accaduto a Wimbledon circa un mese fa. Il protagonista è ancora Yibing Wu: ha un malore improvviso durante il match al Mubadala Citi DC Open, barcolla, prova a sedersi ma frana sulla postazione, sviene ma si riprende subito, è aiutato a sollevarsi dal personale del campo e soccorso dallo staff medico. Le prime informazioni raccontano di un colpo di calore fatale al tennista, costretto a ritirarsi quando nel primo set conduceva sul 4-1 contro il giapponese Yosuke Watanuki.

La sequenza video scandisce quegli attimi di paura: Wu ha appena messo a segno il punto del 4-1 ma c'è qualcosa che non va. Toglie il cappellino mentre si dirige verso la sedia, ha il capo chino e il passo incerto. Non ce la fa nemmeno ad accomodarsi: ruzzola davanti allo steward che aveva aperto un ombrellone per agevolare quel momento di pausa in attesa della ripresa del gioco. Resta piegato in due, cerca (da solo) di rimettersi in piedi ma non ha abbastanza forze. Viene trattenuto per qualche minuto a bordo campo: è seduto, al collo gli applicano una asciugamani bagnata per dargli un po' di refrigerio, viene subito visitato e poi condotto allontanato per controlli tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico.

