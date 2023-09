Volandri risponde a Fognini, è durissimo: “Il suo rendimento non è da Coppa Davis” Il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha reagito al duro sfogo di Fognini dopo la mancata convocazione per la Coppa Davis che si giocherà a Bologna.

A cura di Vito Lamorte

Il clima con cui l'Italia si avvicina alla Coppa Davis non è proprio di quelli più sereni. Il forfait di Jannik Sinner e la polemica di Fabio Fognini per la mancata convocazione stanno infiammando la vigilia della fase del prestigioso torneo che si terrà all'Unipol Arena di Bologna.

Dopo le durissime parole del tennista ligure, che aveva raccontato come erano andate le cose in merito all'esclusione da parte del capitano Volandri (“Modalità poco rispettose, la mia storia non lo merita”); ecco che la risposta dell'ex tennista non si è fatta attendere ed è arrivata con una dichiarazione all'agenzia Ansa:“Mi dispiace leggere le parole di Fabio Fognini, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche ad un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate”.

Volandri ha proseguito così: “Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis”.

Volandri con Fognini e Bolelli all’ultima Coppa Davis giocata a Malaga.

Parole durissime da parte del capitano azzurro, che nelle scorse ore aveva motivato la sua scelta: "La scelta di rinunciare a Fabio nasce dall'esigenza di avere a disposizione giocatori che mi diano massime garanzie, gli infortuni di questo periodo mi hanno convinto a prendere altre strade. Sono convinto che Fabio tornerà presto ai livelli che gli appartengono".

Il tennista sanremese, dopo aver postato un paio di storie su Instagram molto eloquenti sul suo stato d'animo per quanto accaduto, si era espresso con termini molto forti: "Qualche settimana fa sono stato preconvocato e questa cosa mi ha reso ancora una volta felice e orgoglioso. Poi però lunedì, mentre ero a Genova, mi è arrivata la chiamata del capitano improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia e dei miei trascorsi azzurri, perché fino all'ultimo mi è stato comunicato che sarei stato in rosa e disponibile a scendere in campo e per questa ragione ho deciso di allenarmi e di giocare il Challenger (dove si è qualificato per i quarti di finale, ndr) al massimo delle mie forze per essere appunto pronto e a disposizione. Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita".

Filippo Volandri ha convocato cinque giocatori per le partite del gruppo A di Bologna contro Canada, Cile e Svezia: sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.