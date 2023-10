Vavassori perde a Stoccolma e viene massacrato dagli haters: “Devi morire all’inferno” Il tennista italiano dopo la sconfitta nel torneo di Stoccolma è stato attaccato selvaggiamente sui social network. Sconsolato Vavassori ha postato alcune delle offese e ha commentato l’accaduto.

A cura di Alessio Morra

Andrea Vavassori a 28 anni sta vivendo la stagione migliore della sua carriera: in doppio ha raggiunto tre finali ATP (un torneo lo ha vinto), mentre in singolare si è tolto soddisfazione sia a Madrid che al Roland Garros. Lo scorso settembre Volandri lo ha convocato in Coppa Davis e portandolo a bordo ha scatenato le ire di Fognini. Con la speranza di essere convocato per le Finals di Malaga, Vavassori sta continuando la sua attività e ha disputato le qualificazioni del torneo di Stoccolma. Lì è stato sorprendentemente battuto e dopo la partita ha trovato sulla sua pagina social degli insulti tremendi da parte degli haters, che gli hanno detto cose atroci.

Lo si dice da tempo, ma ormai non si può più andare avanti così. Non è possibile che un'atleta e in questo caso un tennista riceve offese terribili per aver perso una partita. Vavassori si era iscritto alle qualificazioni dello storico torneo di Stoccolma, che un tempo rappresentava l'elite assoluta ma oggi è un onesto ATP 250. Domenica l'italiano è stato sconfitto in tre set lottatissimi (6-7 7-6 7-6) dal libanese Benjamin Hassan, numero 189 della classifica mondiale.

Un risultato sorprendente per molti, anche se Hassan è bravo. Un ko giunto letteralmente sul filo da parte dell'azzurro, che continuerà comunque la sua avventura disputando il torneo di doppio in coppia con Sonego.

Molte ore dopo la partita Vavassori ha provato a cancellare tutto, si è collegato su Instagram e lì ha trovato una sfilza di offese, di parole orrende, finanche un: "Muori all'inferno", e c'è stato pure chi gli ha dato del tennista corrotto e chi invece ha scritto: "Spero tu possa romperti entrambe le gambe".

Questa volta il torinese Vavassori si è sfogato, ha postato un'immagine con i vari post offensivi, e l'ha commentata: "Sono arrivato alle 4 del mattino da Malaga, ho testato le condizioni qui a Stoccolma appena mezz'ora prima della partita. Ho giocato una partita fantastica contro un tennista davvero bravo che alla fine ha giocato in modo fantastico sotto pressione: tre matchpoint e una partita combattuta fino alla fine. Questo è ciò che merito. Grazie".