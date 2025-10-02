Van de Zandschulp lancia la racchetta e sfiora gli spettatori: l’arbitro lo grazia a Shanghai

L’olandese Botic van de Zandschulp nei primi giochi del match con Nuno Borges nel primo turno del torneo 1000 di Shanghai ha avuto un gesto di stizza che poteva costargli molto caro.

Un episodio particolare è accaduto nel torneo 1000 di Shanghai durante la partita tra Botic van de Zandschulp e il portoghese Nuno Borges. L'olandese stizzito tornando sulla sua panchina ha lanciato la racchetta che, però, ha preso una traiettoria tutta sua ed è finita addirittura fuori dal campo. Per un soffio non sono stati centrati alcuni spettatori. Il giudice di sedia non ha infierito e gli ha inflitto solamente un warning. Di sicuro il rischia è stato enorme.

Il lancio della racchetta che finisce in tribuna

Un gesto sorprendente, che certamente non è nuovo nei campi da tennis. Ma è stato sorprendente considerato chi lo ha fatto e cioè un giocatore solitamente correttissimo come van de Zandschulp, che ha perso il controllo appena nel quinto gioco del primo set, quando la partita era ancora on serve, cioè senza break.

E invece ritornando sulla sua panchina il tennista, che un anno fa perse contro l'Italia la finale di Coppa Davis, ha lanciato la racchetta per terra, quasi a volerla rompere, la tira con forza, sbatte per terra e prende un giro strano perché supera le barriere, sale su, e finisce fuori dal campo. Si spaventano due raccattapalle e una spettatrice che rischia di essere colpita.

Borges batte van de Zandschulp in due set

Il giudice di sedia non può far altro che ammonirlo. Un warning, che porterà anche una multa, per van de Zandschulp che ha rischiato pure la squalifica. La partita prosegue regolarmente, la vince Nuno Borges che si impone dopo due set combattuti: 7-6 7-5, facendo valere anche la miglior classifica. L'olandese continua nel suo momento negativo, mentre il portoghese si guadagna il secondo turno, che vivrà contro Stefanos Tsitsipas, giocatore in grande difficoltà. Per tutti è una grande chance, visto che da quella parte il tabellone è sguarnito dopo il forfait di Alcaraz.