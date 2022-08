Umiliata a Wimbledon da Kyrgios, la tifosa “ubriaca” si vendica: lo porta in tribunale Nick Kyrgios rischia di andare incontro a guai seri dopo che una tifosa ha deciso di fargli causa per diffamazione. I fatti risalgono a Wimbledon.

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios sta vivendo una stagione molto positiva, ed è uno dei candidati ad arrivare fino in fondo anche agli attesissimi US Open. Chissà se l'attuale numero 26 del mondo della classifica ATP riuscirà a ripetere l'exploit di Wimbledon, quando ha raggiunto la finale dove è stato battuto da Djokovic. Proprio sull'erba londinese, l'australiano ha lasciato il segno come sempre anche per uno dei suoi proverbiali show. Questa volta Nick che deve fare i conti anche con le accuse di aggressione da parte di una sua ex, rischia di pagarla a caro prezzo visto che l'oggetto dei suoi strali sul centrale del torneo di Londra ha deciso di vendicarsi.

Stiamo parlando di Anna Palus, una tifosa presente sugli spalti in occasione della finale dei Champhionship che ha conquistato un'inaspettata popolarità proprio grazie a Kyrgios. Ha fatto il giro del mondo infatti lo sfogo del tennista aussie, che si è lamentato con l'arbitro del comportamento della donna. Durante il terzo set del confronto, Kyrgios ha iniziato ad alzare la voce nei confronti del giudice di sedia prendendosela con la signora Palus. Le sue parole sono diventate virali: "Mi sta distraendo mentre servo in una finale di Wimbledon. Non c'è altra occasione più grande. Non mi hai creduto prima e lei poi l'ha fatto di nuovo. Mi è quasi costato il gioco". E poi l'accusa pesantissima: "Perché è ancora qui? È ubriaca a morte e mi parla nel bel mezzo di un gioco. È inaccettabile. Buttatela fuori! So chi è, quella con il vestito che sembra aver bevuto circa 700 drink".

L'avvocato di origine polacca, ha rivelato in seguito di non aver bevuto molto in una giornata molto calda. Il suo obiettivo era solo quello di incoraggiare Kyrgios, e non pensava di essere stata molesta: "Volevo dargli supporto. Forse mi sono spinto troppo oltre… ma avevo solo buone intenzioni. Colpa solo della temperatura, non avevo il cappello. Sono molto dispiaciuta". La signora Palus è stata così allontanata, e poi autorizzata a tornare in finale dopo 15′.

Leggi anche Sinner supera Mannarino, ottavi di Montreal contro Carreno Busta per vendicare Berrettini

A distanza di mesi dall'episodio, Anna Palus ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del tennista, facendogli causa per diffamazione. Oltre a negare le accuse, la signora attraverso una dichiarazione rilasciata al suo avvocata ha puntato il dito contro il comportamento di quello che a questo punto si può considerare il suo ex idolo: "Domenica 10 luglio 2022 ho partecipato alla finale dei campionati di tennis di Wimbledon con mia madre. Era un evento che aspettavamo da tempo. Nel corso della finale, Nick Kyrgios ha fatto un'accusa del tutto infondata contro di me. Non solo questo ha causato notevoli danni durante la giornata, con conseguente mia temporanea rimozione dall'arena, ma la falsa accusa del signor Kyrgios è stata trasmessa e letta da milioni di persone in tutto il mondo, causando a me e alla mia famiglia danni e angoscia molto sostanziali".

Ecco allora il procedimento contro Kyrgios, nella speranza che quest'ultimo si renda conto del danno causato: "Dopo molte considerazioni, ho concluso che non ho altra alternativa che dare istruzioni ai miei avvocati Brett Wilson LLP di avviare procedimenti per diffamazione contro il signor Kyrgios al fine di riabilitare il mio nome. La necessità di ottenere una rivendicazione e di impedire la ripetizione dell'accusa sono le uniche ragioni per intraprendere un'azione legale. Gli eventuali danni recuperati saranno devoluti in beneficenza. Spero che il signor Kyrgios rifletta sul danno che ha causato a me e alla mia famiglia e offra una pronta risoluzione a questa questione. Tuttavia, se non è disposto a farlo, mi impegno a ottenere la vendetta presso l'Alta Corte".