Trevisan stellare, Musetti autoritario: Italia vicina alla finale nella United Cup, 2-0 sulla Grecia Martina Trevisan disputando un match straordinario ha sconfitto in 3 set Maria Sakkari, una delle giocatrici più forti al mondo. Poi Musetti ha vinto 6-1 6-1. Italia sul 2-0. Sabato tocca a Berrettini.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è a un passo dalla finale della United Cup 2023. Gli Azzurri conducono 2-0 sulla Grecia grazie ai successi di Lorenzo Musetti e soprattutto di Martina Trevisan, che ha compiuto un'autentica impresa sconfiggendo in tre set Maria Sakkari, numero 6 WTA. Sabato si disputeranno tre partite, all'Italia ne basterà vincere una, impresa comunque mai semplice. Nell'altra semifinale 2-0 degli Stati Uniti sulla Polonia.

Le sorprese non mancano mai, e a inizio stagione sono quasi all'ordine del giorno nel tennis. Polonia-Stati Uniti hanno dato vita ai primi match di giornata e la numero 1 Iga Swiatek, che ha dato l'idea a suon di vittorie di essere quasi imbattibili su terra e cemento ha perso contro Jessica Pegula, poi Tiafoe ha fatto il suo ed è 2-0. Americani vicini alla finale, ma non si può dare per battuta la squadra polacca.

Poi è toccato a Italia e Grecia. Martina Trevisan aveva un compito arduo contro Maria Sakkari, numero 6 WTA e giocatrice di valore finalista in carriera alle Finals e due volte semifinalista Slam. Trevisan disputa un primo set perfetto, lo vince 6-3, nel secondo ha un break di vantaggio, ma non lo mantiene. Si va al tie-break, lo vince la greca che nel terzo pare favorita, ma nella stretta finale Trevisan è perfetta e vince con il punteggio di 6-3 6-7 7-5. 1-0 Italia.

Poco dopo arriva il 2-0 di Lorenzo Musetti, che da lunedì sarà per la prima volta nella top 20, che ha giocato con il numero 3 greco Stefanos Sakellaridis, battuto 6-1 6-1. Dopo aver vinto l'azzurro ha reso merito soprattutto a Martina Trevisan: "Ho visto tutto il match e sono stato contentissimo di averla vista vincere una partita del genere, lei è una mia amica. Essere lì a guardare è stato quasi più stressante di giocare, mi sono riscaldato e fermato per sette volte. Martina ha meritato la vittoria. Forse è stato un punto inaspettato ma molto importante. E forse per questo ero un po’ teso all’inizio della partita, sapevo di dover vincere".

Sabato non prima delle 7 ora italiana toccherà a Matteo Berrettini, che giocherà contro Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo che non è mai riuscito a battere. Spalle al muro la Grecia che deve sperare nel punto del suo miglior giocatore. Poi toccherà in ogni caso a Lucia Bronzetti e Despina Papamichail. Infine ci sarà il doppio.