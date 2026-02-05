Tra Alcaraz e Ferrero sta finendo malissimo dopo le parole agli Australian Open e gli ultimi fatti

L’unfollow dell’ex coach su Instagram è l’altra faccia della rottura che s’è consumata con il numero uno al mondo dopo 7 anni e 6 slam vinti insieme.

Juan Carlos Ferrero ha smesso di seguire su Instagram Carlos Alcaraz. Unfollow, si dice in gergo. Un gesto semplice, molto comune ma nel caso specifico il distacco digitale è l'altra faccia della rottura che s'è consumata tra il coach che ha accompagnato la crescita del campione e il numero uno al mondo. L'ultimo episodio ha messo la parola fine su tutto dopo il terremoto di un paio mesi fa e la fine ufficiale della collaborazione, il cambio di disciplina e il silenzio, il saluto "dimenticato" da cuore ingrato. Uno strappo insanabile per com'è maturato (controversie sorte con il padre del murciano sul contratto) e, più ancora, per le parole del tennista spagnolo a Melbourne. Dopo aver vinto la finale e il titolo del primo Slam della stagione agli Australian Open ha menzionato nei ringraziamenti il suo allenatore attuale, Samuel Lopez, e non ha fatto alcun cenno al tecnico con il quale ha lavorato fino a dicembre scorso.

L'ex coach ignorato da Alcaraz: dopo 7 anni nemmeno un saluto

Una caduta di stile per Toni Nadal, zio di Rafa, al quale proprio non è piaciuto il mancato riconoscimento per Ferrero. Se oggi, dopo sette anni, Alcaraz è il più forte al mondo (Sinner è dietro di lui) molto lo deve ai consigli dell'ex coach. Ignorarlo è stato davvero brutto. Ecco perché, alla luce di tutto ciò, non sorprende che Juan Carlos abbia chiuso col suo passato con un clic. E oggi ha intrapreso una nuova vita professionale e sportiva accanto al talento iberico del golf, Angel Ayora: è un diamante grezzo che nelle sue mani può diventare grande e proverà con lui a conquistare sul green quegli stessi successi costruiti nel tempo con Alcaraz.

Come si è consumata la rottura tra Ferrero e il numero uno al mondo

Sono essenzialmente quattro i momenti che raccontano come è finito il rapporto di collaborazione tra Ferrero e Alcaraz. Sette anni spazzati via con l'annuncio pubblico che ha sorpreso tutti, mentre in cuor loro sapevano già come sarebbe andata a finire. Il 17 dicembre 2025, dopo ben sei Slam vinti insieme, arriva la nota ufficiale sulla separazione ma quel "avrei voluto continuare" del coach lascia trasparire che la decisione l'ha più subita che presa di comune accordo.

Il motivo? Divergenze insanabili legate alla rinegoziazione del contratto e ad alcune clausole che rientrano tra "le cose che non potevo accettare", disse Juan Carlos. I due vanno via di schiena: il tennista si affida a Samuel Lopez, l'ex allenatore ammette che "fa male vedere Carlos con tutto il team nel box tranne me" e abbraccia la causa del golfista Ayora. A Melbourne il murciano conquista l'Australian Open e completa il Career Grand Slam a soli 22 anni: Alcaraz cita solo lo staff attuale, non dedica nemmeno un cenno di riconoscimento a Ferrero. Infine, l'unfollow su Instagram esteso anche al fratello di Carlos, Alvaro, e ad altri membri storici dello staff.