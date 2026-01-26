Il nuovo lavoro di Ferrero, l’ex allenatore di Alcaraz diventa mental coach e cambia sport

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è stata fragorosa. Se n'è parlato tantissimo. Ma si sa, la vita va avanti. Alcaraz ha usato parole meravigliose per il suo mentore, l'ex numero 1 non ha escluso che un giorno non si possa tornare a lavorare assieme. Ferrero fermo non ci sa stare e torna in pista, ma non nel tennis. La sua nuova vita sarà nel golf. Ferrero sarà il mental coach di Angel Ayora.

Ferrero lavorerà con Angel Ayora

Juan Ochoa, allenatore e caddy di Ayora, ha suggerito al suo protetto di ingaggiare Ferrero, come mentale coach. I due si sono incontrati e hanno trovato l'accordo. Marca svela che è stato Ayora a recuperare il contatto dell'ex tennista, gli ha inviato un messaggio su WhatsApp e gli ha chiesto di incontrarlo. La benedizione di Javier Ballesteros, figlio dell'indimenticabile Severiano, ha agevolato l'incontro.

Juan Carlos Ferrero con il golfista Ayora.

"Ci concentreremo sull'aspetto mentale"

Ferrero che ha una passione per il golf, è molto amico di Sergio Garcia, altro campione spagnolo, ha accettato e con un post su Instagram ha spiegato che nel 2026 cambierà sport e lavorerà al fianco di Ayora. Dal tennis al golf. L'erba era rappresentata solo da Wimbledon, ora il green lo vedrà tutta la stagione.

Queste le parole di Ferrero: "Sono lieto di annunciare una nuova collaborazione professionale nel 2026. Lavorerò con Angel Ayora, un giovane golfista di grande potenziale, il suo allenatore Juan Ochoa e il suo team manageriale, Allinsports. Ci concentreremo sull'aspetto mentale della prestazione e sullo sviluppo professionale. Il tennis è la mia vita e continuerò con l'Academy e il tour, ma amo anche il golf, uno sport individuale in cui l'aspetto mentale gioca un ruolo cruciale. Non vedo l'ora di offrire la mia esperienza e il mio supporto alla crescita di Ángel nel tour. Abbiamo già iniziato e sono molto motivato da questo progetto".