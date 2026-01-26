Il nuovo lavoro di Ferrero, l’ex allenatore di Alcaraz diventa mental coach e cambia sport
La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è stata fragorosa. Se n'è parlato tantissimo. Ma si sa, la vita va avanti. Alcaraz ha usato parole meravigliose per il suo mentore, l'ex numero 1 non ha escluso che un giorno non si possa tornare a lavorare assieme. Ferrero fermo non ci sa stare e torna in pista, ma non nel tennis. La sua nuova vita sarà nel golf. Ferrero sarà il mental coach di Angel Ayora.
Ferrero lavorerà con Angel Ayora
Juan Ochoa, allenatore e caddy di Ayora, ha suggerito al suo protetto di ingaggiare Ferrero, come mentale coach. I due si sono incontrati e hanno trovato l'accordo. Marca svela che è stato Ayora a recuperare il contatto dell'ex tennista, gli ha inviato un messaggio su WhatsApp e gli ha chiesto di incontrarlo. La benedizione di Javier Ballesteros, figlio dell'indimenticabile Severiano, ha agevolato l'incontro.
"Ci concentreremo sull'aspetto mentale"
Ferrero che ha una passione per il golf, è molto amico di Sergio Garcia, altro campione spagnolo, ha accettato e con un post su Instagram ha spiegato che nel 2026 cambierà sport e lavorerà al fianco di Ayora. Dal tennis al golf. L'erba era rappresentata solo da Wimbledon, ora il green lo vedrà tutta la stagione.
Queste le parole di Ferrero: "Sono lieto di annunciare una nuova collaborazione professionale nel 2026. Lavorerò con Angel Ayora, un giovane golfista di grande potenziale, il suo allenatore Juan Ochoa e il suo team manageriale, Allinsports. Ci concentreremo sull'aspetto mentale della prestazione e sullo sviluppo professionale. Il tennis è la mia vita e continuerò con l'Academy e il tour, ma amo anche il golf, uno sport individuale in cui l'aspetto mentale gioca un ruolo cruciale. Non vedo l'ora di offrire la mia esperienza e il mio supporto alla crescita di Ángel nel tour. Abbiamo già iniziato e sono molto motivato da questo progetto".