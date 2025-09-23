Tabilo non spegne il telefono, qualcuno lo chiama durante la finale con Musetti: non è la prima volta

Durante il terzo set della finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Musetti e Tabilo si è sentito squillare un telefono. I presenti sono rimasti sorpresi e lo stupore è aumentato quando si è scoperto che era il telefono del cileno.

Lorenzo Musetti è stato battuto da Alejandro Tabilo nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu. Una beffa per il tennista italiano, che sul più bello viene meno e manca la possibilità di vincere un titolo per la prima volta dopo tre anni. Il giocatore cileno fa festa, riscatta un 2025 che era stato disastroso, e lo fa vincendo una partita thrilling nella quale si è verificato un episodio bizzarro. Perché durante il terzo set la finale si è stoppata per qualche secondo perché è squalificato il telefono di Tabilo, e per il cileno non è la prima volta.

Il telefono trilla nel terzo set di Musetti-Tabilo

Si è nel terzo set della finale del 250 di Chengdu, un torneo che non scalderà i cuori degli appassionati di tutto il mondo, ma che aveva un'importanza capitale per Musetti, che vincendo avrebbe spezzato un incantesimo, e Tabilo, partito addirittura dalle Qualificazioni, alle quali è stato costretto dopo una stagione che fin qui era horror. Sul 2-1 per l'azzurro qualcuno chiama il cileno, non era certo la telefonata che allunga la vita, ma una telefonata vera e propria. Nel silenzio generale Tabilo capisce di non aver spento il suo smartphone e corricchia verso la sua borsa, anche leggermente imbarazzato. Spegne il telefono e ritorna al suo posto.

Era già squillato il telefono di Tabilo durante una partita di tennis

Non è la prima volta che accade una cosa del genere a Tabilo. Perché un anno e mezzo fa durante la partita dei quarti del torneo di Santiago con il connazionale Barrios squillò il cellulare di Tabilo, che spiegò di avere una sorta di sveglia a ogni ora del giorno, anche in quello, e si era dimenticato di togliere la suoneria.

Tabilo batte Musetti e vince Chengdu

La partita prosegue, il cileno sembra per larghi tratti non averne più e invece tiene botta. La finale si regge in volata. Musetti ha due matchpoint, sul servizio dell'avversario, non li sfrutta. Si va al tie-break. Lorenzo sale sul 4-1, ma viene agganciato e nel finale è Tabilo a imporsi per 7 punti a 5.