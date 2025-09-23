Tennis
video suggerito
video suggerito

Tabilo non spegne il telefono, qualcuno lo chiama durante la finale con Musetti: non è la prima volta

Durante il terzo set della finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Musetti e Tabilo si è sentito squillare un telefono. I presenti sono rimasti sorpresi e lo stupore è aumentato quando si è scoperto che era il telefono del cileno.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lorenzo Musetti è stato battuto da Alejandro Tabilo nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu. Una beffa per il tennista italiano, che sul più bello viene meno e manca la possibilità di vincere un titolo per la prima volta dopo tre anni. Il giocatore cileno fa festa, riscatta un 2025 che era stato disastroso, e lo fa vincendo una partita thrilling nella quale si è verificato un episodio bizzarro. Perché durante il terzo set la finale si è stoppata per qualche secondo perché è squalificato il telefono di Tabilo, e per il cileno non è la prima volta.

Il telefono trilla nel terzo set di Musetti-Tabilo

Si è nel terzo set della finale del 250 di Chengdu, un torneo che non scalderà i cuori degli appassionati di tutto il mondo, ma che aveva un'importanza capitale per Musetti, che vincendo avrebbe spezzato un incantesimo, e Tabilo, partito addirittura dalle Qualificazioni, alle quali è stato costretto dopo una stagione che fin qui era horror. Sul 2-1 per l'azzurro qualcuno chiama il cileno, non era certo la telefonata che allunga la vita, ma una telefonata vera e propria. Nel silenzio generale Tabilo capisce di non aver spento il suo smartphone e corricchia verso la sua borsa, anche leggermente imbarazzato. Spegne il telefono e ritorna al suo posto.

Era già squillato il telefono di Tabilo durante una partita di tennis

Non è la prima volta che accade una cosa del genere a Tabilo. Perché un anno e mezzo fa durante la partita dei quarti del torneo di Santiago con il connazionale Barrios squillò il cellulare di Tabilo, che spiegò di avere una sorta di sveglia a ogni ora del giorno, anche in quello, e si era dimenticato di togliere la suoneria.

Leggi anche
Musetti distrutto dopo la finale persa contro Tabilo a Chengdu: "È da tanto che non vinco"

Tabilo batte Musetti e vince Chengdu

La partita prosegue, il cileno sembra per larghi tratti non averne più e invece tiene botta. La finale si regge in volata. Musetti ha due matchpoint, sul servizio dell'avversario, non li sfrutta. Si va al tie-break. Lorenzo sale sul 4-1, ma viene agganciato e nel finale è Tabilo a imporsi per 7 punti a 5.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Oggi la Coppa Italia, domenica prossima c'è il Napoli in campionato: Allegri e l'anti Conte?
Perché il tecnico non sarà in panchina in Milan-Lecce dopo aver già saltato l'esordio in Coppa Italia
Le altre gare di Coppa Italia: Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone: orario e canale di trasmissione
La TV americana esalta Allegri al Milan: "È esattamente ciò di cui avevano bisogno"
Leao racconta la videochiamata con Maldini: "Dovevo andare all'Inter, ma non potevo dire di no"
Max Allegri è pessimista sul ritorno in campo di Rafa: rischia di non giocare contro il Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views