Swiatek in imbarazzo a Cincinnati durante l’intervista: “Forse ti ho sputato addosso”
Iga Swiatek ha centrato per la prima volta in carriera la finale del WTA 1000 di Cincinnati, confermando ancora una volta di essere una delle tenniste più solide e continue del circuito. La polacca numero 3 del mondo ha superato in semifinale Elena Rybakina, una delle avversarie più temibili sul cemento, mostrando grande lucidità nei momenti chiave e una notevole capacità di gestione mentale. Un successo che le consente di giocarsi il titolo in Ohio e di arricchire ulteriormente un palmarès già di altissimo livello.
Swiatek batte Rybakina, curiosa piega dell'intervista
Ma a fare notizia non è stata soltanto la sua prestazione sul campo, bensì anche una situazione curiosa e inaspettata avvenuta durante l’intervista post-partita, che ha strappato più di un sorriso al pubblico presente sugli spalti. Si stava parlando della prossima avversaria di Swiatek in finale: la classica domanda di rito, sulle preferenze tra Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova, entrambe già battute in passato dalla polacca e quindi destinate a ricevere la consueta risposta diplomatica. Invece, proprio nel momento in cui stava per iniziare la sua replica, Iga si è improvvisamente bloccata: “Aspetta…".
L'interlocutore imbarazza Iga Swiatek in finale a Cincinnati
Visibilmente sorpresa, si è guardata intorno con aria spaesata, interrotta da un rumore improvviso proveniente dal cielo. Il cronista, colto alla sprovvista, ha provato a sdrammatizzare scherzando: "No, probabilmente sono io che ti ho sputato addosso mentre ti facevo la domanda" Un commento che ha generato un po’ di imbarazzo e risatine tra il pubblico, con Swiatek che ha subito chiarito: "No, si è sentito forse un tuono. Ma ok, non lo è. Quindi cos’è?”".
La spiegazione è arrivata subito dopo: non un tuono, ma semplicemente un aereo che stava sorvolando l’area. Un piccolo equivoco che ha reso l’intervista decisamente più leggera e memorabile. Risolto il siparietto, Swiatek ha ripreso con la sua consueta serietà: "Chiunque sarà in finale sarà molto dura. Lo stile di gioco cambia completamente guardando alle rotazioni e al ritmo. Però io dovrò concentrarmi soprattutto su me stessa. In questo torneo ci sono stati progressi e quindi guardo a quello che posso fare".
Infine, non sono mancate le parole per il pubblico di Cincinnati: "Sento davvero l’affetto dei fan. È un posto bellissimo, le persone qui sono così gentili. Anche se siamo venuti per competere, si avverte un’atmosfera tranquilla, che ti mette serenità e voglia di tornare".