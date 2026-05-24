Arthur Gea ha un attacco di diarrea al Roland Garros: “Sto per farmela addosso”. E corre via

Momento di grande difficoltà per il francese Arthur Gea durante il suo match di primo turno al Roland Garros: “Ho la diarrea e devo andare in bagno, sto per farmela addosso”. Poi scappa via dal campo.

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Il tennista francese Arthur Gea ha vissuto un momento davvero difficile nel corso del primo set del match di primo turno del Roland Garros contro Karen Khachanov. Di fronte al pubblico che assiepava le tribune del campo Suzanne Lenglen per sostenerlo contro il favoritissimo russo, Gea ha dovuto interrompere bruscamente la sua partita a causa di problemi di stomaco molto seri. "Ho la diarrea e devo andare in bagno. Non ce la faccio più a muovermi. Sto per farmela addosso", ha detto senza mezzi termini, cercando di far capire l'urgenza del momento a chi doveva dargli il via libera per lasciare il campo e scendere negli spogliatoi.

Arthur Gea ha la diarrea contro Karen Khachanov al Roland Garros

Il 21enne transalpino, numero 135 al mondo che ha avuto una wild card per accedere al tabellone principale del secondo Slam stagionale, è andato in difficoltà quasi subito dopo l'inizio del match contro la 13sima testa di serie del torneo Khachanov. Quando si è reso conto di non poter più andare avanti, Arthur si è dapprima rivolto all'arbitro di sedia spiegandogli il problema, ma gli è stato chiaramente spiegato che a termini di regolamento non poteva uscire dal campo se non alla fine del game che si stava giocando.

Inutili le insistenze del tennista francese, che ha ricevuto una compressa per cercare di tamponare la situazione ed è dunque stato costretto a tornare a giocare prima di poter correre nello spogliatoio per provvedere all'urgente bisogno fisiologico. Cosa che è puntualmente avvenuta un attimo dopo che la pallina di Khachanov è finita fuori consegnandogli il game: a quel punto Gea è scattato per uscire dal campo e volare in bagno nel minor tempo possibile.

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Khachanov vince tre set a zero e si qualifica al secondo turno

L'episodio si è verificato sul 4-1 per Khachanov nel primo set, poi perso 6-3 da Gea. Il tennista di casa si è peraltro ripreso bene, visto che il secondo parziale è stato lottatissimo: il russo lo ha vinto al tie-break in un'ora e 17 minuti. Poi Gea si è completamente squagliato nel terzo parziale, perso 6-0. Khachanov si è qualificato dunque al secondo turno del Roland Garroa, dove affronterà il vincente tra l'argentino Trungelliti e il qualificato francese Jacquet.