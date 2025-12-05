Stefanos Tsitsipas promette di battere Sinner e Alcaraz nel 2026: lo farà per sua mamma

Tsitsipas prepara il rilancio: il patto con la mamma e il piano per fermare il dominio di Alcaraz e Sinner.

Cosa deve fare Stefanos Tsitsipas per tornare tra i big del tennis mondiale e magari insidiare la leadership attualmente indiscussa di Alcaraz e Sinner? La mamma del tennista greco, numero 34 del mondo, non ha dubbi sulla ricetta che deve seguire il suo rampollo per riprendersi dopo un’annata disastrosa. Dovrà semplicemente continuare a lavorare con lei e con suo padre Apostolos, come in passato. Stef sembra essere propenso a tornare al passato anche perché è intenzionato a dare battaglia nel 2026. Per questo ha fatto anche una promessa con Julia Salnikova per cercare di spingere il cuore oltre l’ostacolo.

Tsitsipas deve tornare a lavorare con i genitori, il pensiero di mamma Julia

È quello che ha raccontato proprio l’ex tennista dell’Unione Sovietica a Sports.ru. Una chiacchierata in cui non ha parlato solo dell’annata complicata del figlio tra problemi fisici, sentimentali e alti e bassi, con scelte tecniche discutibili. Ora però è tempo di voltare pagina per Tsitsipas: "Prima di tutto deve tornare a lavorare con suo padre e con me. Questo lo aiuterà a tornare al suo posto. Che sia tra i primi tre o tra i primi cinque, solo il tempo potrà dirlo. Non ho assolutamente dubbi che tornerà tra i primi dieci".

Ma per le prime posizioni del ranking ATP, Tsitsipas pensa che sia solo una lotta a due tra Alcaraz e Sinner come ha dimostrato la scorsa stagione? Impossibile non prendere atto di questo divario dai battistrada che si sono divisi i tornei dello Slam: "Credo che lui abbia questo pensiero in fondo. Succede a tutti i tennisti. Se qualcuno dice il contrario, semplicemente non ci credo".

La promessa-scommessa con la mamma di Tsitsipas

Pur riconoscendo il valore dello spagnolo e dell’italiano, Stefanos è disposto a tutto. Per questo ha fatto una promessa alla mamma, pur di convincerla a fare attività fisica: "Stefanos mi convince periodicamente a fare esercizio. Dopotutto ho 61 anni. La mia attività fisica consiste nelle passeggiate con i miei adorati cani. E i miei cani sono di quelli che hanno bisogno di riposo dopo una passeggiata. Adoro anche nuotare: vado a nuotare quando posso e quando non posso. Mi piace particolarmente da dicembre a marzo, quando l’acqua è più fredda. Allora mi dice: ‘Mamma, se fai questo programma in palestra, diventerai più resiliente. E ti prometto che vincerò il Grande Slam’".

Lo stimolo è per sua madre nella speranza che possa stare meglio da tutti i punti di vista: “Questa è la sua speranza, questo è il suo incentivo: che sua madre stia bene”.