La mamma di Tsitsipas sulla rottura con Badosa: “Non pensavo che un uomo potesse reagire così”

La madre di Tsitsipas svela quanto la fine della relazione con Paula Badosa abbia influito sulla crisi del figlio, tra crollo emotivo, infortuni e una stagione da dimenticare.

Quella ormai alle spalle è stata una stagione molto difficile per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha vissuto più bassi che alti ed è scivolato fino al numero 34 del ranking. Tanti i problemi per il classe 1998, che non è riuscito a replicare i risultati del passato. Ha inciso, e non poco, anche un’instabilità emotiva legata alla conclusione della sua storia d’amore con la collega Paula Badosa. A confermarlo è stata la mamma di Stefanos, Julia Salnikova.

La mamma di Tsitsipas e la fine della storia d'amore con Badosa

L’ex tennista, presenza (quasi) fissa nel box di Tsitsipas, parlando con i media russi ha spiegato come la turbolenta conclusione del rapporto con Badosa abbia influito anche sul rendimento del figlio in campo. Salnikova si è detta sorpresa dal comportamento di Stef, che ha cambiato il suo modo di vedere le cose.

Lady Tsitsipas ha infatti spiegato: "Se parliamo dell’ultimo anno, allora sì, naturalmente (tra le cause della crisi del giocatore, ndr) c’è stata la sua rottura con Paula Badosa. Nemmeno quella è stata facile. Quando ero una tennista professionista da giovane, pensavo che un uomo non dovesse reagire in modo così emotivo. Non solo emotivo, ma mentale. Per qualche ragione la vedevo così. Ma si scopre che forse gli uomini sono ancora più sensibili su queste cose".

La mamma di Tsitsipas

Le difficoltà della love story tra Tsitsipas e Badosa

Parlando della relazione tra i due giocatori, la mamma di Tsitsipas si è soffermata anche sulle difficoltà di un rapporto non banale, considerando i costanti impegni nel Tour. Insomma, tutto molto complicato: "È stata certamente una relazione interessante. Non era una relazione ordinaria, banale, di tutti i giorni… perché era a distanza. E, inoltre, entrambi hanno iniziato questa relazione da infortunati, soffrendo per il dolore fisico. Quando hanno iniziato a frequentarsi, Paula non riusciva affatto a giocare a causa di un problema alla schiena. La relazione è stata difficile fin dall’inizio".

Inizialmente si pensava che i due potessero tornare insieme, dopo la prima rottura nel 2024 e il ritorno di fiamma a inizio anno. E invece, nella scorsa estate, è arrivata la rottura definitiva, certificata anche dalla mamma del tennista.