Tennis
video suggerito
video suggerito

Sorteggio Coppa Davis 2025: Jannik Sinner può sfidare subito Carlos Alcaraz a Bologna

A Bologna si disputeranno dal 18 al 23 novembre le Finals di Coppa Davis. L’Italia difende il titolo, vinto nel 2023 e nel 2024. Sinner potrebbe sfidare subito Alcaraz.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Alessio Morra
2 CONDIVISIONI
Immagine

Sinner-Alcaraz è la partita. Quest’anno si sono sfidati a Roma, al Roland Garros, a Wimbledon, a Cincinnati e agli US Open. Prima delle ATP Finals potrebbero incrociarsi al Sic Kings Slam e a Shanghai. Il 2025 potrebbero concluderlo affrontandosi in Coppa Davis, addirittura già ai quarti di finale. E se sarà così sarebbe un remake a tre giorni dell’ultimo atto delle Finals di Torino. Oggi a Bologna si sorteggia il tabellone della Coppa Davis. Le insidie per l’Italia sono solo due.

Perché l'Italia può sfidare subito la Spagna in Davis

Quest’anno la fase finale della Coppa Davis si terrà a Bologna. Si giocherà dal 18 al 23 novembre: quarti, semifinali e finale. L’Italia è la testa di serie numero 1, per il ranking, che è prodotto anche dalle due vittorie di Davis (2023, 2024). Il titolo va difeso, Volandri può convocare uno squadrone. Teste di serie, per il ranking, lo saranno anche la Germania, numero 2 e dunque dalla parte opposta del tabellone, e la Francia. Poi una tra Argentina e Cechia, che hanno incredibilmente una parità assoluta. Per definire la quarta testa di serie ci sarà un pre-sorteggio.

Immagine

Il 17 settembre il sorteggio delle Finals di Coppa Davis

A Bologna, oggi alle ore 12, a Piazza Maggiore, si terrà il sorteggio. Sinner e compagni troveranno ai quarti, mercoledì 19 novembre una tra Belgio, Austria, Spagna e quella che ‘perderà’ il sorteggio tra Argentina e Cechia. Il tabellone rischia di essere squilibratissimo. Le varie fasi di qualificazioni hanno portato a eliminazioni eccellenti.

Leggi anche
Fognini spiega la differenza tra Sinner e Alcaraz: "Io ero più come Carlos. È un limite e un pregio"

Possibili avversarie dell'Italia e date

La possibilità di avere subito Italia-Spagna c’è. Fosse così ci sarebbe un mega-clash a Bologna. Le possibili avversarie dell’Italia sono: Argentina o Cechia, Austria, Belgio e Spagna. I quarti l’Italia li giocherà il 19 novembre, l’eventuale semifinale il 21, la finale il 23.

Notizie
Tennis
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
ChamPions League
La Juventus pareggia con il Borussia Dortmund (2-2): magia di Yildiz, gol Vlahovic
Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata del maxi-girone
Chi è Filippo Mane, italiano finito al Borussia Dortmund che a 17 anni aveva già stregato Mancini
La nuova regola della Champions che entra in vigore da stasera: il caso dell'Inter non si ripeterà
L'allenatore dell'Ajax scopre che Lautaro non giocherà titolare: "Davvero? Dimmi di più"
Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all'Atalanta: "Sarà difficile prevedere le loro mosse"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views