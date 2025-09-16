Sorteggio Coppa Davis 2025: Jannik Sinner può sfidare subito Carlos Alcaraz a Bologna

Sinner-Alcaraz è la partita. Quest’anno si sono sfidati a Roma, al Roland Garros, a Wimbledon, a Cincinnati e agli US Open. Prima delle ATP Finals potrebbero incrociarsi al Sic Kings Slam e a Shanghai. Il 2025 potrebbero concluderlo affrontandosi in Coppa Davis, addirittura già ai quarti di finale. E se sarà così sarebbe un remake a tre giorni dell’ultimo atto delle Finals di Torino. Oggi a Bologna si sorteggia il tabellone della Coppa Davis. Le insidie per l’Italia sono solo due.

Perché l'Italia può sfidare subito la Spagna in Davis

Quest’anno la fase finale della Coppa Davis si terrà a Bologna. Si giocherà dal 18 al 23 novembre: quarti, semifinali e finale. L’Italia è la testa di serie numero 1, per il ranking, che è prodotto anche dalle due vittorie di Davis (2023, 2024). Il titolo va difeso, Volandri può convocare uno squadrone. Teste di serie, per il ranking, lo saranno anche la Germania, numero 2 e dunque dalla parte opposta del tabellone, e la Francia. Poi una tra Argentina e Cechia, che hanno incredibilmente una parità assoluta. Per definire la quarta testa di serie ci sarà un pre-sorteggio.

Il 17 settembre il sorteggio delle Finals di Coppa Davis

A Bologna, oggi alle ore 12, a Piazza Maggiore, si terrà il sorteggio. Sinner e compagni troveranno ai quarti, mercoledì 19 novembre una tra Belgio, Austria, Spagna e quella che ‘perderà’ il sorteggio tra Argentina e Cechia. Il tabellone rischia di essere squilibratissimo. Le varie fasi di qualificazioni hanno portato a eliminazioni eccellenti.

Possibili avversarie dell'Italia e date

La possibilità di avere subito Italia-Spagna c’è. Fosse così ci sarebbe un mega-clash a Bologna. Le possibili avversarie dell’Italia sono: Argentina o Cechia, Austria, Belgio e Spagna. I quarti l’Italia li giocherà il 19 novembre, l’eventuale semifinale il 21, la finale il 23.