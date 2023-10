Sonego scompare dall’inquadratura ma beffa Jarry con una magia: neanche lui può crederci Lorenzo Sonego è uscito di scena a Shanghai ma ha comunque trovato il modo di lasciare il segno. Come? Con uno dei punti più belli del Masters 1000.

A cura di Marco Beltrami

Il Masters 1000 di Shanghai si è concluso al terzo turno per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese non è riuscito a fare il bis dell'impresa collezionata in Coppa Davis contro il cileno Nicolas Jarry. Il numero 22 al mondo si è imposto in due set, conquistando così gli ottavi dove affronterà l'argentino Schwartzman. Magra consolazione per "Sonny" quella di aver realizzato uno dei punti più belli del torneo, destinato a rientrare tra gli highlights della stagione.

Primo set tirato e vinto da Jarry al tie-break, e secondo parziale molto più agevole con il 6-2 finale. Nel braccio di ferro iniziale c'è stato anche spazio per un punto eccezionale vinto da Lorenzo Sonego. Quest'ultimo aveva appena iniziato il suo turno di servizio sul punteggio di 5-5, quando si è preso la scena. Servizio centrale per l'azzurro e risposta agevole per il sudamericano che poi si è aperto il campo con un dritto a sventaglio sul rovescio del suo avversario.

Sonego è stato costretto a muoversi alla sua sinistra per controbattere, ma il suo colpo incrociato ha trovato perfettamente pronto Jarry che ha disegnato il campo con un lungolinea. Il punto sembrava fatto visto che Lorenzo era molto lontano dalla pallina. E invece il giocatore piemontese con un guizzo impressionante è riuscito a recuperare uscendo addirittura dalle inquadrature televisive. Questo la dice lunga sulla difficoltà della giocata di Sonego che con un colpo in recupero è riuscito a incrociare di dritto. Eccezionale passante stretto che ha lasciato di sasso l'avversario.

Mentre il cileno non ha potuto far altro che applaudire a più riprese il colpo di Sonego con grande sportività, quest'ultimo è rimasto inizialmente a bocca aperta. Nemmeno lui si aspettava di fare il punto e con altrettanto fair play ha subito alzato la racchetta e la mano per chiedere scusa a Jarry. Il motivo è legato al fatto di non aver colpito la pallina in maniera pulita con la traiettoria fortunosa. Sono rimasti di stucco anche i tifosi presenti sugli spalti, come confermato da alcune riprese televisive.

Pur uscendo di scena dunque Lorenzo Sonego è riuscito a lasciare il segno, con un colpo che gli spettatori dello Shanghai Masters non dimenticheranno facilmente.