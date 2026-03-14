Sinner-Zverev oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match della semifinale

Jannik Sinner gioca oggi contro Alexander Zverev nella semifinale di Indian Wells non prima delle 21:30, ora italiana. Dopo la bella vittoria con Tien, il numero due del mondo affronta ancora una volta il numero 4, per cercare di conquistare l’ultimo atto in programma domenica contro uno tra Alcaraz e Medvedev. Jannik Sinner conosce molto bene il tedesco dopo 10 precedenti: il bilancio è 6-4 a suo favore. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

Dove vedere Sinner-Zverev a Indian Wells in TV e streaming

La partita tra Sinner e Zverev, come tutte quelle di Indian Wells, non si potrà vedere in chiaro in TV. L'unica diretta TV disponibile sarà quella di Sky, con gli abbonati che potranno seguirla su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming, Sinner-Zverev si potrà vedere su dispositivi portatili e computer su Sky GO, app riservata agli utenti della piattaforma satellitare e su NOW.

Quando gioca Sinner: a che ora inizia in Italia il match contro Zverev

Sinner gioca la semifinale contro Zverev di Indian Wells nella tarda serata italiana, ovvero alle 21:30. Sarà questa dunque la semifinale che aprirà il programma di oggi. A seguire, non prima delle 23, l'altra semifinale tra Alcaraz e Medvedev.

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Chi è Alexander Zverev, i precedenti contro il tennista tedesco

Sinner e Zverev si sono affrontati la bellezza di dieci volte in carriera, con Jannik avanti nel bilancio per 6-4. Sascha non ha mai vinto un torneo dello Slam, anche per colpa dell’azzurro che lo ha battuto nella finale degli Australian Open del 2025. L’ultimo confronto risale alla scorsa stagione nelle ATP Finals, con il successo agevole di Jannik che è reduce da una striscia di cinque affermazioni di fila. Il 28enne Zverev, numero 4 del mondo, in precedenza è stato anche numero due. In carriera ha vinto 24 titoli, con 3 finali Slam all’attivo, tutte perse. Questa è senza dubbio la superficie su cui si esprime meglio.

Chi incontrerà Sinner in finale se vince: l'avversario dopo Zverev

In caso di vittoria contro Zverev in semifinale, è altissima la probabilità che in finale Sinner possa affrontare la sua nemesi Alcaraz. Lo spagnolo però prima dovrà avere la meglio di Medvedev che ha disputato un grande torneo. Sarebbe la sfida numero 17 tra l'azzurro e Carlitos, con Jannik che ha vinto l'ultimo confronto alle Finals.