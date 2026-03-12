Sinner spazza via a Tien, dopo la vittoria pensa già alla semifinale: “Sarà una partita ostica”

Jannik Sinner ha passeggiato con Learner Tien, un giocatore di livello, in crescita, ma che non ha le armi per mettere in difficoltà il tennista italiano che raggiunge dopo due anni le semifinali di Indian Wells, sabato sfiderà Alexander Zverev. 6-1 6-2 un'oretta poco più per spazzare via l'americano. Ora c'è Zverev per l'undicesima sfida tra i due.

Sinner in semifinale a Indian Wells

Dopo la partita felice, sereno e vincente, Jannik ha analizzato la sua partita, elogiando anche l'americano: "L'esperienza aiuta, si cerca di preparasi al meglio. Tien ha molto talento, sarà qui molte volte, all'inizio era molto aggressivo. Per me è stata una partita importante. Siamo arrivati molto presto, faceva caldo prima che iniziasse il torneo, abbiamo fatto lunghe sessioni di allenamento per aiutare il corpo. Cerchiamo di migliorare visti anche i problemi che abbiamo avuto in Australia".

Quando si giocherà la semifinale con Zverev

Poi ha regalato due battute anche sulla semifinale con Zverev: "Ci sono piccoli aspetti su cui si deve migliorare. Adesso vediamo come andrà la prossima, sarà ostica. C'è Zverev che in un campo come questo può colpire bene". La partita con il tedesco, uno dei suoi avversari abituali, si giocherà sabato 14 marzo, con orario ancora da definire. Carlos Alcaraz, invece, deve ancora guadagnarsi un posto in semifinale, dovesse riuscirci (deve battere Norrie) affronterebbe Draper o Medvedev. Insomma, la possibilità dell'ennesima finale tra Jannik e Carlos in questo momento è ancora presente per gli appassionati e per gli organizzatori, che già in passato hanno avuto sfide tra l'italiano e lo spagnolo, ma sempre in semifinale.