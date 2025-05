video suggerito

Sinner tradito dall'emozione sbaglia posto, gli altri azzurri lo richiamano: ridono tutti a Roma Jannik Sinner protagonista di una simpatica gaffe al Foro Italico durante la celebrazione dell'Italia campione del mondo in Davis e Billie Jean King Cup. Berrettini, Musetti e Arnaldi se la ridono.

A cura di Marco Beltrami

Emozioni a non finire in quello che è stato ribattezzato come il Sinner day a Roma. Il tennista numero uno al mondo ha ricevuto un'accoglienza speciale al Foro Italico nel primo giorno di ritorno alla normalità tennistica dopo la conclusione della sospensione. E il calore del pubblico ha anche giocato un brutto scherzo allo Jannik nazionale, che si è reso protagonista di una simpatica gaffe che ha fatto sorridere tutti: dagli altri tennisti azzurri, ai tifosi.

La gaffe di Sinner al Foro Italico con gli altri tennisti italiani

Alle 18 tutto il Centrale dello storico impianto di Roma ha celebrato i campioni del mondo del tennis italiano. In campo al completo la squadra azzurra femminile che ha trionfato in Billie Jean King Cup e quella maschile che si è aggiudicata per il secondo anno di fila la Coppa Davis. Giocatori, staff tecnici e capitani, tutti in posa per la foto di gruppo. L'ultimo ad entrare? Jannik Sinner accolto da una vera e propria ovazione.

Sinner sbaglia posto, Trevisan e Berrettini lo richiama

Il primo giocatore del ranking ATP ha iniziato ad attraversare il campo raggiante, rispondendo con le mani all'affetto dei tifosi. Ha continuato a camminare Jannik, non accorgendosi dei gesti dei suoi colleghi di nazionale che si sono dati da fare a più riprese per fargli capire che stava sbagliando posto. Trevisan in particolare scatenata nel chiamare Sinner, così come Cocciaretto e alle loro spalle Berrettini.

Accortosi dell'errore, Sinner con una corsetta particolare non ha perso tempo per farsi strada e andare al suo posto centralissimo tra le risate di tutti. In primis quelle dei suoi vicini Musetti e Arnaldi che lo hanno "accolto" con il sorriso. Un momento divertente, in una giornata che per lui resterà indimenticabile e intensa. Infatti poco dopo Sinner ha preso la racchetta per allenarsi con Lehecka. Impossibile restare indifferente per l'azzurro che, al contrario di quello che farà in campo durante il torneo, ha ricambiato con il sorriso