Sinner oggi a Roma dopo la squalifica, le ultime news: alle 12 il sorteggio del tabellone, poi conferenza e allenamento

Filippo Volandri si è soffermato sul ritorno in campo di Sinner dopo la squalifica ai microfoni di Fanpage: "Sono stato in contatto con Simone Vagnozzi che mi ha detto che le cose stanno andando nel verso giusto, che Jannik è motivato e si sta allenando bene. Credo che Jannik abbia ricevuto talmente tanto affetto dalle persone alle quali reputa di dover prestare attenzione, rispetto ad altre alle quali non offre il suo tempo, da poter superare i momenti difficili. Soprattutto nel suo caso dove si è ritrovato da innocente a scontare un periodo di stop così lungo".

Poi ha commentato anche il caso Pellegrini:"Di tutta questa storia ho apprezzato soprattutto quelli che hanno detto che non si sarebbero espressi perché non avevano le competenze o le informazioni per poterlo fare. Quando io sento persone che giudicano, come per esempio nel caso della Pellegrini, penso magari ha una laurea magistrale in giurisprudenza e noi non ne eravamo a conoscenza, quindi è un avvocato e non lo sapevamo, o si è letta le oltre 40 pagine della sentenza".