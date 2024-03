Sinner-Struff oggi a Indian Wells, orario TV e dove vedere l’incontro di tennis in diretta e streaming Sinner-Struff è la partita dei sedicesimi di Indian Wells in programma oggi domenica non prima delle ore 22:30 italiane. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. La partita è in programma oggi domenica 10 marzo, non prima delle 22.30 italiane e sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Sinner dopo l'esordio positivo contro Kokkinakis e nel doppio in coppia con Sonego, torna in campo per cercare di qualificarsi agli ottavi dove il prossimo avversario potrebbe essere uno tra Cerundolo e Shelton. Non ci sono precedenti tra Sinner e Struff, che nel turno precedente ha battuto Coric.

Jannik si trova nella parte di tabellone di Alcaraz che potrebbe affrontare in semifinale, prima di un possibile ultimo atto di Indian Wells contro Novak Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Quando gioca Sinner contro Struff a Indian Wells: data e orario

Jannik Sinner scenderà in campo contro Struff oggi domenica 10 marzo. L'orario d'inizio della partita dei sedicesimi di finale di Indian Wells è non prima delle 22:30. Si tratta del terzo match in programma sul campo Stadium 1 dopo Swiatek-Noskova e Alcaraz-Auger Aliassime. In caso di prolungamento di queste due sfide, anche Sinner-Struff potrebbe iniziare in ritardo.

Dove vedere Sinner-Struff in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Struff in TV? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Tennis (205) con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Nessuna diretta TV in chiaro. La sfida si potrà vedere in streaming su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky su dispositivi portatili e computer. Diretta anche su NOW la piattaforma live on-demand.

I precedenti tra Sinner e Struff, e il prossimo avversario agli ottavi di Indian Wells

Sinner e Struff non si sono mai affrontati in precedenza in carriera. Il 33enne che ha raggiunto come best ranking la 21a posizione in classifica, ha ottenuto come miglior risultato la finale del Masters di Madrid. Purtroppo i troppi infortuni gli hanno impedito di fare meglio. Il vincente del match tra Sinner e Struff se la vedrà agli ottavi contro uno tra Shelton e Cerundolo.