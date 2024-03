Quando gioca Sinner contro Struff nel prossimo incontro a Indian Wells 2024: data e orario Jannik Sinner affronterà Jan-Lennard Struff nel secondo turno del torneo di Indian Wells 2024. La partita si disputerà nella giornata di domenica 10 marzo, ma l’orario dell’incontro è ancora da definire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner domenica 10 marzo tornerà in campo a Indian Wells. Il numero 3 ATP ha esordito battendo agevolmente Kokkinakis nel secondo turno ed ha vinto così il tredicesimo incontro su tredici del 2024. Sinner affronterà il tedesco Struff, un giocatore di buon livello ma l'azzurro è favoritissimo. Non è stato ancora reso noto il programma e non essendoci l'ordine di gioco non si conosce ancora in questo momento l'orario di Sinner-Struff.

Sinner in questa stagione ha vinto tutte le partite che ha disputato, tredici su tredici, si è aggiudicato due titoli: gli Australian Open e Rotterdam e in California va a caccia del tris, oltre che della seconda posizione nella classifica mondiale.

Sinner-Struff a Indian Wells 2024, quando si gioca

Sinner e Struff hanno superato il rispettivo match di secondo turno e si affronteranno nei sedicesimi di finale. L'azzurro e il tedesco daranno vita a uno degli incontri più attesi domenica 10 marzo. Ignoto, ancora, l'orario di gioco. Si può immaginare che Sinner sarà tra i primi a scendere in campo nella giornata di domenica, ma non è così scontato. Probabile giochi tra le 20 e le 23.

Dove vedere Sinner-Struff in diretta TV e streaming

I diritti TV dei tornei 1000 appartengono tutti a Sky, che manderà in onda integralmente il torneo di Indian Wells maschile e femminile. L'incontro tra Sinner e Struff sarà certamente trasmesso da Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è da escludere anche la trasmissione su Sky Sport Uno (canale 201), sarà così se giocheranno alle 20 e dopo l'1 di notte. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

Sinner-Struff, i precedenti

Pur disputando molto spesso gli stessi tornei Jannik Sinner e Jan Lennart Struff non si sono mai affrontati. Quello di Indian Wells sarà il loro primo incontro ufficiale. Sinner è favorito e se passerà agli ottavi affronterà molto probabilmente Ben Shelton, uno dei giovani terribili del tennis.