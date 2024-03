Sinner e Sonego se la ridono dopo la vittoria in doppio a Indian Wells: l’intervista è divertente Sinner e Sonego in doppio a Indian Wells hanno esordito con una vittoria battendo Khachanov e Rublev. Risate durante la partita e nell’intervista per la coppia italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno esordito con una vittoria nel torneo di doppio di Indian Wells. Battuta la coppia russa formata da Khachanov e Rublev, con il risultato di 7-5, 6-1 per raggiungere così gli ottavi dove se la vedranno domani con l'ostico sodalizio formato da Granollers e Zeballos, teste di serie numero 5. Risate in campo e nel post-partita per Jannik e Lorenzo scatenati.

Si sono divertiti e hanno divertito il pubblico i due azzurri che hanno confermato il feeling già mostrato in Coppa Davis. Non era facile la sfida contro Rublev e Khachanov, ma Sinner e Sonego (che poche ore prima era stato battuto in singolare da Norrie) hanno dimostrato di avere un feeling molto buono. Come sottolineato poi anche dall'intervista di fine gara, quando il risultato positivo ha migliorato ulteriormente l'umore.

Di fronte alle telecamere dell'ATP, nessuno dei due è riuscito a trattenere le risate. Prima è toccato a Sinner scoppiare a ridere mentre Sonego esternava la sua soddisfazione: "Sono davvero felice di raggiungere il secondo turno con Jannik". Stesso copione quando è toccato a Jannik parlare, con l'ilarità di Lorenzo: "Grazie mille, lui è un ottimo partner e l’atmosfera qui è eccezionale ci vediamo al prossimo turno. Ciao Ciao". La presenza alle loro spalle dei tifosi entusiasti ha di certo contributo al clima di allegria.

In realtà anche durante la partita Sinner e Sonego si sono spesso lasciati andare ai sorrisi. Sicuramente il loro atteggiamento "rilassato" li aiuta, visto che si ha la sensazione che i due si divertano in campo. E così è stato contro Khachanov e Rublev, con diversi punti di pregevole fattura portati a casa in un confronto in cui c'è stato equilibrio solo nel primo parziale.

Si trovano dunque a meraviglia i due amici, che nei mesi scorsi hanno rivelato di condividere momenti felici anche lontano dai campi, con una sintonia che può solo migliorare. E ora appuntamento a lunedì, con orario da definire, contro Zeballos e Granollers. Sarà un test importante per Sonego e Sinner pronti a divertirsi ancora. E sullo sfondo sorride anche Filippo Volandri, capitano di Davis: oltre a Vavassori-Bolelli, l'Italia può contare su un altro doppio super.