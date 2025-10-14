Sinner spiazza Zverev con la domanda più spontanea al Six Kings Slam: non ne sapeva niente

Jannik Sinner torna in campo a Riyadh nel Six Kings Slam. In Arabia si è allenato con Zverev, al tedesco, in un breve break, ha chiesto con chi avesse perso a Shanghai. Sinner così ha dimostrato di aver totalmente staccato con il tennis nei giorni seguenti al ritiro per crampi in Cina.

Jannik Sinner dopo i tornei giocati in Cina è pronto a tornare in campo e lo farà nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione in programma per il secondo anno consecutivo a Riyadh. In campo i primi cinque giocatori della classifica ATP, più Tsitsipas. Sinner si è allenato anche con Zverev. Durante una pausa degli allenamenti hanno fatto due chiacchiere, in un breve video sbucato sui social si capisce che il numero 2 al mondo dopo essersi ritirato dal torneo di Shanghai non ha più seguito il torneo.

Sinner ha vinto Pechino, ma si è ritirato a Shanghai

Quando si dice staccare completamente. Sinner ha vissuto una stagione intensissima, non solo per quanto vissuto sui campi da tennis. L'autunno tennistico lo ha iniziato giocando Pechino e Shanghai. Dopo aver vinto il ventunesimo titolo in carriera, battendo nella finale di Pechino Tien, si è trasferito a Shanghai dove è stato costretto a ritirarsi contro Griekspoor a causa dei crampi. Chiuso quel torneo Jannik ha totalmente messo da parte il tennis dalla sua vita. Come facevano ai loro tempi pure Federer e Nadal.

Anche i campioni assoluto devono togliere il piede dall'acceleratore e per farlo come si deve staccano completamente. La dimostrazione Sinner l'ha data chiacchierando con Alexander Zverev, che una volta uscito Sinner era diventato per classifica il favorito per il successo finale. E invece il tedesco è stato eliminato pure lui rapidamente gettando al vento un'altra grande occasione.

"Con chi hai perso a Shanghai?"

Sinner nella chiacchiera con Zverev, seduti a bordo campo, gli chiede: "Con chi hai perso tu a Shanghai?". Il tedesco senz'altro per niente felice di ricordare il pessimo risultato risponde secco: "Rinderknech". Questa breve conversazione finita in rete dimostra come Sinner abbia totalmente staccato. Non ha seguito più il 1000 di Shanghai. Rinderkech è arrivato in finale prima di perdere con il cugino Vacherot.

Sinner e Zverev protagonisti del Six Kings Slam

Il tennista italiano e quello tedesco sono entrambi protagonisti del Six Kings Slam, ma potrebbero incontrarsi solo in finale, o in quella per il primo posto o in quella per il terzo. Sinner è nella parte bassa, se batte Tsitsipas sfiderà Djokovic. Mentre Zverev fa l'esordio con Fritz, chi vincerà sfiderà Carlos Alcaraz.