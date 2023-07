Sinner si presenta a Wimbledon stravolgendo le regole: questa non è una semplice borsa Jannik Sinner ha esordito con un successo convincente a Wimbledon. L’italiano si è preso la copertina pure perché è entrato in campo con una lussuosa borsa di Gucci, una novità assoluta per il mondo del tennis.

Wimbledon gli piace e si vede. Quando è sui prati di Londra Sinner sorride, è molto sereno, e in campo si diverte tanto. Il tabellone è suo amico e la chance di spingersi fino alle semifinali è concreta. Ma Jannik si è fatto notare anche nel momento dell'ingresso in campo quando si è presentato con una borsa bella e lussuosa di Gucci, che ha strappato la curiosità di fotografi e tifosi e che per fare ingresso sul centrale con l'italiano ha dovuto passare sotto la lente d'ingrandimento degli organizzatori.

Un esordio comodissimo per Sinner che ha trovato al primo turno il meno forte dei fratelli Cerundolo, che ha raccolto pochi games ma ha avuto l'onore di giocare sul campo centrale di Wimbledon. Una sfida agevole, cinque giochi persi e qualificazione per il secondo turno che Jannik vivrà contro un altro argentino Diego Schwartzman. Uno show vero e proprio per l'azzurro che durante l'incontro è stato autore di uno smash alla Sampras che ha spaccato sui social network.

Ma la copertina Jannik l'ha conquistata già al momento dell'ingresso in campo. Perché quando vi è entrato, rigorosamente tutto in bianco (è la regola e vale per tutti a Wimbledon), si è presentato con una borsa di Gucci. Un inedito assoluto. Sinner è un brand ambassador della casa italiana, ma si è spinto oltre anche rispetto a miti come Roger Federer e Serena Williams che avevano un legame con questa società ma che sul centrale di Wimbledon mai avevano avuto la possibilità o l'ardire di portare una borsa diciamo non tennistica.

Sinner è entrato in campo con questo borsone Gucci personalizzato con il monogramma GG e che aveva pure le iniziali del giocatore (JS) impresse sui cinturini in pelle. La notizia è grossa. Perché questa è una novità assoluta sia per il tennis che per Wimbledon. Jannik è diventato il primo giocatore a portare una borsa lussuosa creata da un marchio di alta moda su un campo da tennis. Questa borsa non è in vendita ed è stato creata apposta per Sinner.

Ma per farlo Sinner ha dovuto ricevere una tripla approvazione, da parte dell'ITF, dell'ATP e di Wimbledon che ha dei requisiti molto severi ed impone un dress code preciso per ogni situazione, anche se quest'anno ci sono delle novità. Perché a Wimbledon non sono permessi colori al di fuori del bianco, ma evidentemente ciò vale solo per la tenuta di gioco.

Una grande novità dunque non solo per Wimbledon, ma in generale per il tennis che fa un altro step a livello di marketing. Gucci ha scelto di puntare su questo sport mettendo sotto contratto Sinner e sfidando anche Louis Vuitton che ha ingaggiato invece Naomi Osaka e Carlos Alcaraz, attualmente il numero 1 ATP.

Il New York Times ha riportato le parole di Sinner, che riguardo la borsa ha detto: "Volevo che la borsa fosse comoda da trasportare e contenesse abbastanza per contenere tutte le mie cose. La mia priorità era la funzionalità". Mercoledì contro Schwartzman la riporterà in campo.